Randaliererin vorübergehend festgenommen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Mittwoch eine 49-Jährige in Gewahrsam

genommen. Die Frau randalierte in einem Hotel und war einem Platzverweis nicht

gefolgt.

Die 49-Jährige verschaffte sich am Abend unbefugt Zutritt ins Hotel. Sie suchte

mehrere Zimmer auf und bediente sich darin an der jeweiligen Minibar. Als eine

Polizeistreife eintraf, hatte die Frau bereits einige Fläschchen mit

alkoholischen Getränken ausgetrunken, die Betreiberin des Hotels beleidigt und

sie körperlich attackiert. Die Zeugin blieb unverletzt. Bei der 49-Jährigen

stellten die Polizisten später eine Atemalkoholkonzentration von 2,41 Promille

fest. Weil die Frau das Hotel nicht verlassen wollte und den Platzverweis der

Beamten nicht befolgte, wurde sie vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die

49-Jährige muss jetzt mit mehreren Strafverfahren rechnen. |erf

Waschmaschine ergaunert

Kaiserslautern (ots) – Ein 47-Jähriger ist Opfer eines mutmaßlichen Betrügers

geworden. Der 47-Jährige bot über eine Verkaufsplattform im Internet eine

Waschmaschine für 80 Euro an. Ein Interessent meldete sich. Am Wochenende holte

der Käufer die Waschmaschine ab und zahlte 10 Euro an. Den Rest wollte der

Käufer überweisen. Der 47-Jährige wartete allerdings vergebens auf sein Geld. Er

erstatte schließlich eine Strafanzeige. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des

Verdachts des Betrugs. |erf

Fahrräder aus Kellerraum gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben zwischen Sonntagabend und Mittwochmorgen

aus einem Keller in der Fruchthallstraße zwei Fahrräder gestohlen. Die Diebe

gelangten offensichtlich unbemerkt in den Keller des Mehrfamilienhauses. Dort

brachen sie einen Verschlag auf, in dem die Räder standen. Sie knackten die

Fahrradschlösser und entwendeten die Drahtesel. Bei einem der Fahrräder handelt

es sich um ein weißes Mountainbike der Marke „Bulls“. Der gesamte Schaden wird

auf mindestens 900 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls

und bittet um Hinweise. Wer hat Verdächtiges beobachtet oder kann Angaben zum

Verbleib der Fahrräder machen. Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Polizei ermittelt wegen Pkw-Aufbruch

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Alkoholische Getränke, eine

Sonnenbrille, Tank- und Kundenkarten sowie Bargeld haben Diebe in der Nacht zum

Mittwoch aus einem Auto in der Straße Am Rambusch gestohlen. Der entstandene

Schaden wird auf mindestens 700 Euro geschätzt. Das Auto parkte auf dem

Grundstück des Fahrzeughalters. Wie die Diebe den Wagen knackten, ist nicht

geklärt. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Berauscht am Steuer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle am frühen

Mittwochmorgen ist ein Autofahrer aufgefallen.

Als Polizeibeamte den 18-Jährigen kurz vor vier Uhr in der Vogelwoogstraße

stoppten und überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den

Tag. Auch nach einem positiven Urintest auf THC, bestritt er vehement den Konsum

von Cannabis.

Die Beamten nahmen ihn für eine Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle. Sie

soll Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren ein. |elz

Abwesenheit für Einbruch genutzt

Kaiserslautern (ots) – Diebe sind im Stadtgebiet in die Wohnung eines

31-Jährigen eingebrochen. Der Mann hatte sich über mehrere Monate nicht zu Hause

aufgehalten. Als er am Mittwoch heimkam, stellte er den Einbruch fest.

Unbekannte hatten die Tür aufgebrochen und in der Zeit seiner Abwesenheit die

Wohnung verwüstet, seinen Fernseher, andere Elektrogeräte und Schuhe gestohlen.

Der Tatzeitraum lässt sich von Mitte Juni bis 18. November eingrenzen. Die

Polizei sicherte Spuren und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. |erf

Auto mit Farbe beschmiert

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden im vierstelligen Bereich haben Unbekannte

in der Nacht auf Mittwoch an einem Auto in der Lettow-Vorbeck-Straße verursacht.

Der Halter parkte seinen weißen Toyota gegen 20:30 Uhr auf seinem Grundstück ab.

Als er am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr zu seinem Wagen ging, bemerkte er die

Schmierereien. Das Fahrzeug ist komplett mit schwarzer Farbe besprüht worden.

Zusätzlich wurden aus den Reifen auf der Fahrerseite die Luft rausgelassen.

Ebenfalls wurden Teile des Hauses mit der schwarzen Farbe beschmiert.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Wer hat

Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz