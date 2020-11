Polizei stoppt Falschfahrerin auf der Bundesautobahn 4 – Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hersfeld – Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld / Friedewald – Am Donnerstag (19.11.), gegen 03:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 4 zwischen der Anschlussstelle Friedewald und dem Autobahndreieck Kirchheim eine Falschfahrt einer 31-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Merzig-Wadern (Saarland). Diese war auf der Autobahn A 4 entgegen der vorgegebenen Fahrtrichtung Osten in Richtung Bad Hersfeld unterwegs.

Erstmalig wurde die Falschfahrt in Höhe der Anschlussstelle Friedewald durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Eine sofort entsandte Streife der Autobahnpolizei Bad Hersfeld konnte das gemeldete Fahrzeug auf der Autobahn ausfindig machen. Die Fahrzeugführerin reagierte auf keinerlei Anhaltesignale und es kam letztlich zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem Streifenwagen.

Bei der anschließenden Kontrolle leistete die 31-Jährige körperlichen Widerstand gegenüber der Polizei. Hierbei wurde niemand verletzt.

Auf Grund ihres gesundheitlichen Zustandes wurde sie im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden durch die Kollision beträgt circa 10.000 Euro.

Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Die genaue Örtlichkeit des Beginns der Falschfahrt ist aktuell noch unbekannt und Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen.

Daher bittet die Polizei bittet nun Zeugen, welche etwas zu dem Vorfall sagen können, sich bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 5088-0, jeder anderen Polizeistation oder auch über die Onlinewache www.polizei.hessen.de zu melden.

Autos brennen auf Parkplatz

Fulda – Auf einem Parkplatz in der Lise-Meitner-Straße brannten am Mittwochabend (18.11.) ein schwarzer Audi S3 und ein grüner Opel Corsa. Als die Polizei eintraf, standen die Autos in Vollbrand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache ist derzeit noch nicht abschließend geklärt. Auch eine mögliche Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 19.000 Euro.

In Haus eingebrochen

Hofbieber – Unbekannte brachen zwischen Mittwochmittag (18.11.) und Mittwochabend (18.11.) gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines Hauses in der Hauptstraße in Niederbieber ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden.

Computer-Bildschirme gestohlen

Fulda – Unbekannte brachen am Mittwochmorgen (18.11.) gewaltsam in den Keller einer Schule in der Leipziger Straße ein und stahlen fünf Computer-Bildschirme der Marke Dell. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 100 Euro.

Mann ausgeraubt

Bad Salzschlirff – Am frühen Mittwochmorgen (18.11.) wurde ein Mann an einem Zigarettenautomaten in der Schlitzer Straße von Unbekannten angegriffen und ausgeraubt. Laut seiner Aussage überfielen ihn zwei Unbekannte, während er mit dem Rücken zum Zigarettenautomaten stand. Sie schlugen ihn zu Boden, durchsuchten ihn und entwendeten schließlich 300 Euro aus seinem Geldbeutel. Der Mann wurde leicht verletzt. Der Geschädigte konnte bisher nur angeben, dass die Täter dunkel gekleidet waren.

Baumaschinen und Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Bad Hersfeld – In der Nacht zu Mittwoch (18.11.) hatten es Unbekannte auf Baumaschinen in einem weißen VW-Transporter abgesehen. Der Geschädigte hatte diesen im Bereich der Wollweberstraße auf dem Hinterhof einer Firma abgestellt. Die Täter zerstörten die Fahrzeugscheiben und stahlen mehrere Baumaschinen und Werkzeuge. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Der Wert der gestohlenen Baumaschinen und Werkzeuge liegt noch nicht abschließend vor.

E-Bike gestohlen

Bad Hersfeld – Am Mittwoch (18.11.), zwischen 20:00 Uhr und 20:40 Uhr, stahlen Unbekannte ein E-Bike der Marke „Telefunken“ in schwarz. Der Geschädigte hatte dieses in der Breitenstraße in der Nähe eines Kiosks an einem Fahrradständer abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 900 Euro.

18-Jähriger zusammengeschlagen

Bad Hersfeld – Am Dienstag (17.11.), gegen 15:00 Uhr, wurde der 18-jährige Geschädigte im Bereich der Bahnhofstraße zunächst von insgesamt sechs ihm unbekannten Personen angesprochen. Plötzlich wurde er unvermittelt festgehalten und von mindestens zwei Tätern geschlagen. Nach der Tat flüchteten die Täter in Richtung Breitenstraße. Das Opfer wurde durch die Tat leicht verletzt und ließ sich in einem Krankenhaus behandeln. Zu den Tätern konnte er lediglich sagen, dass alle im jugendlichen Alter gewesen seien und dass sie schwarze Jacken trugen.

Ergänzende Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld zu Unfall auf der BAB 7

Fulda (ots)

Neuenstein A 7, LKW-Anhänger umgestürzt, Gefahrgut freigesetzt!

Heute um 00.50 Uhr ereignete sich ein LKW-Unfall auf der A 7, Kassel-Fulda, in der Gemarkung Neuenstein, Kreis Hersfeld-Rotenburg.

Ein 40-Tonnen-Gliederzug aus dem Landkreis Harz, der von einem 36-jährigen Polen gelenkt wurde, befuhr die A 7 in südliche Richtung. Zwischen den Anschlussstellen Hersfeld/West und Kirchheimer Dreieck, kam der Zug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß an die Aussenschutzplanke. Das Fahrzeug kam ins Schleudern und im weiteren Verlauf kippte dabei der Anhänger um. Der Anhänger lag auf dem Seitenstreifen, das Zugfahrzeug kam auf Seiten- und 1. Fahrstreifen zum Stillstand. Da der Anhänger offensichtlich neben Stückgütern auch zwei IBC-Container mit Gefahrgut geladen hatte, musste die Feuerwehr aus Bad Hersfeld und Kirchheim alarmiert werden, um die Container in Augenschein zu nehmen.

Die Kunststoffcontainer waren mit jeweils ca. 1000 Liter ätzender, alkalischer Flüssigkeit befüllt und durch den Unfall beschädigt worden, so dass Flüssigkeit auslief und ins Erdreich gelangte.

Durch die Feuerwehr wurde die Flüssigkeit aus den Containern umgepumpt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 80.000,-Euro.

Aktuell wird das Fahrzeug durch eine Spezialfirma geborgen. Dazu ist der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr wurde nicht wesentlich beeinträchtigt.

LKW – Unfall auf der BAB 7

Fulda (ots)

Kurz vor 01.00 Uhr kam es heute zu einem LKW – Unfall auf der BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld West und dem Kirchheimer Dreieck. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte dabei ein Anhänger eines LKW um. Das mit Stückgut beladene LKW – Gespann befindet sich auf dem Standstreifen und ragt dabei auch in den rechten Fahrstreifen. Der LKW Fahrer ist unverletzt. An der Unfallstelel kommt es zu Verkehrsbehinderungen.

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 17.11.2020, zwischen 08:30 Uhr und 10:15 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Eiterfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle.

Auf dem genannten Parkplatz stellte zuvor eine 38-Jährige, aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg stammende Opel-Fahrerin, ihren schwarzen Opel Insignia ordnungsgemäß ab.

In dem vorgenannten Tatzeitraum touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- bzw. Ausparken den Opel am linken hinteren Kotflügel, sodass dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.