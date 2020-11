19-Jähriger nach diversen Straftaten festgenommen, Eppstein, Vockenhausen, 18.11.2020, ab 04.45 Uhr

(ho)Ein 19-Jähriger ist dringend tatverdächtig, in den frühen Morgenstunden des vergangenen Mittwochs in Vockenhausen eine ganze Reihe von Straftaten begangen zu haben. Ermittlungen der Hofheimer Kriminalpolizei zufolge soll der junge Mann gegen 04.45 Uhr die Hauptstraße entlanggelaufen sein und dabei zunächst den Lack eines geparkten Fahrzeuges zerkratzt haben. Bei einem weiteren Wagen soll er anschließend die Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeug zwei Laptoptaschen gestohlen haben. Was folgte war mutmaßlich ein Einbruch in eine Wohnung, in die er sich mit einem im Schloss steckenden Schlüssel Zugang verschaffte. Anschließend soll der junge Mann noch, jeweils durch ein eingeschlagenes Fenster, in eine Apotheke und eine Pizzeria eingedrungen sein. Ein Getränkemarkt war augenscheinlich das letzte Ziel des Einbrechers, wo er die Glaseingangstür beschädigt haben soll, sich jedoch keinen Zugang verschaffen konnte. Bei den zuvor begangenen Taten erbeutete der Täter einen geringen Bargeldbetrag und weitere Wertgegenstände. Nach der Mitteilung eines Einbruchszeugen leitete die Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen der Tatverdächtige auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters festgenommen werden konnte. Bei seiner Durchsuchung wurden Teile des Diebesgutes aufgefunden und sichergestellt.

Bei den anschließenden Maßnahmen auf der Dienststelle, kam es durch den 19-Jährigen zu einem tätlichen Angriff mit einem Stuhl auf einen Polizisten. Bei dem Angriff wurde ein Beamter an der Hand verletzt. Im Rahmen einer durchgeführten erkennungsdienstlichen Behandlung stellten die Ermittler schließlich fest, dass der Tatverdächtige sich unter dem Vorwand erst 17 Jahre alt zu sein sowie mit einem falschen Namen, eine Duldung in der Bundesrepublik Deutschland erschlichen hat. Wegen der festgestellten Verstöße leitete die Kriminalpolizei ein umfangreiches Ermittlungsverfahren gegen den jungen Mann ein. Er wurde im Laufe des heutigen Nachmittags einem Haftrichter vorgeführt.

Achtung! – Erneuter Anruf von falschem Polizeibeamten, Hochheim am Main, 18.11.2020, 20:51 Uhr

Am vergangenen Mittwochabend erhielt eine 83-Jährige Frau einen Anruf. Am Telefon meldete sich eine männliche Person, mit den Worten „Hallo, hier ist die Polizei“.

Die Betroffene 83-Jährige wurde aufgrund der Gesprächsführung des Anrufers misstrauisch und beendete daraufhin das Gespräch, da sie die Masche des Betrügers durchschaute und informiert war. Denn in letzter Zeit, häufen sich die Anrufe von falschen Polizeibeamten. Vorwiegend rufen die Trickbetrüger ältere Menschen an und verlangen Informationen bezüglich ihrer Vermögenswerte. Ziel der Täter ist es, mit dieser Masche an das Bargeld ihrer Opfer zu kommen. Die „echte“ Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Falles Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

Weitere Informationen zum Thema Betrug am Telefon erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

Schadensträchtiger Einbruch – Bewohner merkt nichts, Kelkheim (Taunus), Ruppertshain, Herlenstückshaag, Mittwoch, 18.11.2020, 15:15 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Im Kelkheimer Stadtteil Ruppertshain kam es am späten Mittwochnachmittag zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro entstand. Gegen 17:00 Uhr kehrte eine Bewohnerin des im Herlenstückshaag gelegenen Hauses zurück und bemerkte noch einen dunklen Schatten auf dem Grundstück, der sogleich die Flucht ergriff. Zuvor hatte der oder die Unbekannten die Terrassentür aufgehebelt und sich auf die Suche nach Beute gemacht. Letztendlich flüchteten der/die Täter mit Schmuck und verursachten zudem Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Während der gesamten Zeit hatte sich ein weiterer Bewohner in dem Haus aufgehalten, jedoch von dem Einbruch nichts mitbekommen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Nach Unfallbeteiligung weitergefahren, Schwalbach am Taunus, Landesstraße 3014, Sodener Straße, Mittwoch, 18.11.2020, 14:41 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ereignete sich in Schwalbach ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin, wobei ein beteiligtes Fahrzeug sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Um 14:41 Uhr bog eine 53-jährige VW-Fahrerin aus Liederbach von der Landesstraße 3014 – aus Richtung Kelkheim kommend – nach rechts auf die Sodener Straße ab. Zeitgleich bog ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Audi von der L 3014 – aus Richtung Eschborn kommend – nach links auf die Sodener Straße ab. Obwohl sich die VW-Fahrerin ihren Angaben zufolge bereits mit voller Fahrzeuglänge auf der Sodener Straße befand, bestand der Audi auf seine Vorfahrt und bremste nicht.

Folglich musste die 53-Jährige stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Audi zu vermeiden. Dies wiederum führte dazu, dass ein nachfolgender 58 Jahre alter Mazda-Fahrer aus Kelkheim auf das Heck des VW auffuhr, wobei sich die VW-Fahrerin verletzte. Sie musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden.

Der Regionale Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim hat gegen den Unbekannten ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 06190 / 9360 – 45.