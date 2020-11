“Berauscht” einen Unfall verursacht

Schwegenheim (ots) – Eine 43-jährige Autofahrerin fuhr am Dienstagmittag 17.11.2020 von Harthausen nach Schwegenheim. Sie fuhr in den dortigen Kreisverkehr (Im Brühl) ein und versuchte einen anderen PKW zu überholen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug und streifte das andere Auto.

Bei der Unfallaufnahme gab die Fahrerin gegenüber den Polizeibeamten an, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem gab sie zu, sowohl Drogen als auch Medikamente vor Fahrtantritt konsumiert zu haben. Ihr wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Stauende übersehen

Bellheim (ots) – Am Dienstagmorgen 17.11.2020 kam es auf der B9 bei der Anschlussstelle Bellheim Nord zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Autofahrer befuhr die Bundesstraße in Richtung Speyer. Dabei übersah er, dass sich der Verkehr an der neu eingerichteten Baustelle staute. Er kollidierte im Stauende mit einem stehenden LKW.

Mit schweren Verletzungen musste er durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Die B9 wurde für die Unfallaufnahme insgesamt 1,5 Stunden gesperrt.

Fahrt unter Drogeneinfluss mit E-Scooter

Germersheim (ots) – Am Mittwoch 18.11.2020 wurde ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrolliert. Beim Fahrer wurden betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten festgestellt. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der E-Scooter sichergestellt.

Schulwegkontrollen

Schwegenheim (ots) – Beamte der Polizeiinspektion Germersheim kontrollierten am Dienstagmorgen 13 Fahrzeuge an der Grundschule in Schwegenheim. Es wurden keine Verstöße festgestellt.

Alle Kinder waren vorschriftsmäßig gesichert.