Fahranfänger verursacht Unfall

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 18.11.2020 gegen 13:45 Uhr, verursachte ein 18-jähriger Fahranfänger in der Christian-Weiß-Straße einen Unfall mit einer Schadenshöhe von mindestens 3.000 Euro. Der junge Mann hatte erst am Morgen seine Fahrprüfung bestanden und war voller Stolz mit dem BMW seines Bruders zur Schule gefahren. Nach Schulschluss fuhr er gemeinsam mit einem gleichaltrigen Freund die Franz-Zang-Straße entlang und wollte in die Christian-Weiß-Straße abbiegen. Bei diesem Abbiegevorgang verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Ursächlich hierfür dürfte unangepasste Geschwindigkeit gewesen sein. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl er als auch sein Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Wir appellieren an dieser Stelle noch einmal eindringlich: Liebe Fahranfänger, ihr könnt zurecht stolz auf eure bestandene Prüfung sein, aber bitte: Bewahrt die Ruhe.

Nehmt euch Zeit, um euch an euer Auto zu gewöhnen. Schnell werden die eigenen Fähigkeiten überschätzt und gleichzeitig die Leistung des Fahrzeugs unterschätzt.

Für euch gilt daher in ganz besonderem Maße: Runter vom Gaspedal.

Vermeidet Unfälle indem ihr konzentriert und angepasst fahrt.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochnachmittag 18.11.2020 zwischen 14:15-16:00 Uhr wurde ein grauer VW Polo im Ziegeleiweg durch einen Unfall beschädigt. Der VW Polo war zu dieser Zeit auf einem, neben der Straße quer angelegten, Parkplatz geparkt. Ein unbekannter Verursacher streifte das geparkte Auto vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf der linken Fahrzeugseite.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Geldkassette gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem Mittwoch 18.11.2020, 22 Uhr, und Donnerstahg 19.11.2020, 05:15 Uhr, Zutritt zu einem Tierkrematorium in Rheingönheim.

Im Innern wurde aus dem Büro eine Geldkassette entwendet.

In dieser befand sich ein niedriger vierstelliger Betrag.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der

Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Diverse betrügerische Anrufe

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 18.11.2020 kam es in Ludwigshafen zu mehreren betrügerischen Anrufen mit unterschiedlichen Maschen.

Falscher Polizeibeamter:

Gegen 8:30 Uhr rief ein vermeintlicher Polizeibeamter der “Polizei Rheinland-Pfalz” bei einer 78-Jährigen aus Oppau an und behauptete, gegen ihren Mann bestehe ein Haftbefehl. Der Unbekannte forderte sie auf, seinen Kollegen von der “Polizei Wiesbaden” anzurufen. Als dieser angebliche Kollege das Geburtsdatum ihres Mannes erfragte, reagierte die 78-Jährige geistesgegenwärtig und legte sofort auf. Auch bei einem 84-Jährigen aus Friesenheim rief gegen 12:30 Uhr ein Mann an, der sich als Polizeibeamter ausgab. Er behauptete, der Neffe des Seniors habe einen Unfall verursacht und müsse nun eine Kaution hinterlegen. Der 84-Jährige ging hierauf nicht ein.

Enkeltrickbetrug:

Anrufe von falschen Enkeln erhielten eine 79-Jährige aus Maudach und eine 91-Jährige aus Friesenheim. Zunächst wurde die 91-jährige Ludwigshafenerin angerufen. Hier gab sich ein unbekannter Mann als ihr Enkel Sebastian aus. Als die Seniorin schlagfertig erwiderte, sie habe nur eine Enkeltochter, legte der Betrüger sofort auf. Auch die 79-Jährige durchschaut den betrügerischen Plan sofort, als ein vermeintlicher Enkel bei ihr anrief und behauptete, er habe einen Unfall gehabt und benötige dringend Geld.

Falsches Gewinnversprechen:

In Oggersheim erhielt eine 45-Jährige einen Anruf in dem ihr zu einem Gewinnspiel-Erfolg gratuliert wurde. Damit man ihr den Gewinn nun auszahlen könne, müsse sie nur noch ihre Bankdaten herausgeben. Als die 45-Jährige schlagfertig zunächst eine schriftliche Bestätigung ihres Gewinns forderte, legte der unbekannte Anrufer auf.

Falsche Microsoftmitarbeiter

Ein 84-Jähriger aus Ludwigshafen-Pfingstweide erhielt zwischen 8 Uhr und 11:15 Uhr mehrere Anrufe von angeblichen Mitarbeitern von Microsoft. Er ging nicht auf die Gespräche ein.

Die Masche bei all diesen Anrufen ist ähnlich: Die Betrüger versuchen ihre Opfer am Telefon zu überrumpeln und durch vortäuschen falscher Tatsachen in die Irre zu führen. Oftmals bauen sie hierzu innerhalb kurzer Zeit großen Druck auf und lösen das Gefühl der Verpflichtung aus.

Schon ein paar einfache Tricks können helfen, Telefonbetrug zu erkennen:

Seien Sie misstrauisch, wenn jemand am Telefon persönliche Daten oder Geld von Ihnen fordert.

Machen Sie “Absicherungsanrufe”. Wenn beispielweise Ihr vermeintlicher Enkel angerufen hat oder die Polizei, rufen Sie auf der Ihnen bekannten Nummer zurück.

So können Sie sichergehen, dass Sie nicht mit einer unbekannten Person telefonieren.

Wenn Sie sich durch den Anrufer unter Druck gesetzt fühlen, legen Sie den Hörer auf.

Das ist nicht unhöflich, sondern dient Ihrem Schutz.