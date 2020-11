Was tun bei einer Autopanne?

Venningen (ots) – Mehrere Autofahrer meldeten gestern Morgen (18.11.2020, kurz vor 12 Uhr) einen herrenloser Peugeot auf der K 6 zwischen Venningen und Edenkoben, der mit einem Warndreieck abgesichert war. Unverschlossen blockierte das Fahrzeug den kompletten Fahrstreifen in Richtung Edenkoben. Da die Streife vor Ort weder den Fahrer noch den Halter ausfindig machen konnte, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden.

Was tun bei einer Autopanne?

Warnblinker einschalten

Falls möglich, das Auto in eine Nothaltebucht oder auf den Seitenstreifen lenken

Warnweste vor dem Aussteigen anlegen

Je nach Verkehrslage, auf der rechten Fahrzeugseite das Fahrzeug verlassen

Warndreieck positionieren! Innerorts 50 Meter hinter dem Fahrzeug, auf Landstraßen 100 Meter und auf Autobahnen sogar 150 Meter. Hinter einer Kurve muss der Abstand entsprechend noch größer sein.

Sich hinter der Schutzplanke in Sicherheit bringen 7. Notruf verständigen.

Gebäudebrand in der Dorfmitte

Ilbesheim (ots) – Am Sonntagabend 15.11.2020 kam es gegen 20 Uhr in der Ilbesheimer Dorfmitte zu einem Gebäudebrand, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde und ein Gebäudeschaden in fünfstelliger Höhe entstanden sein dürfte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es beim Kochen in der Küche des Anwesens zu einer Flammenbildung, welche sich durch die Dunstabzugshaube in Richtung des Dachgebälks ausbreitete.

Der Brand konnte schnell durch die Feuerwehren der umliegenden Gemeinden unter Kontrolle gebracht werden, sodass zu keiner Zeit Gefahr für andere Gebäude bestand. Ein Anwohner musste mit Verletzungen an den Händen in eine nahegelegene Klinik gebracht werden.

Weitere Ermittlungen werden aktuell von der Kriminalpolizei übernommen.