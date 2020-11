Darmstadt

Exhibitionist in der Straßenbahn – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Ein Exhibitionist hat am Mittwoch 18.11.2020 gegenüber einer jungen Frau seine Genitalien entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17.45 Uhr in der Straßenbahn der Linie 9 Fahrtrichtung Griesheim, zwischen dem Luisenplatz und der Haltestelle Berliner Allee. Die 25-Jährige verließ daraufhin die Bahn und erstattet Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

Der Täter wurde als etwa 30-40 Jahre alt und zirka 1,70 Meter groß beschrieben. Er hatte ein westasiatisches Erscheinungsbild und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer Chinohose in der Farbe Beige, einer Jacke und dunklen Schuhen bekleidet. Seine Haare wurden als schwarz wahrgenommen mit starker Tendenz zu einer Glatze.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K 10) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Die Beamten suchen Zeugen, denen der Beschriebene in der Bahn aufgefallen ist. Alle sachdienlichen Hinweise, die der Aufklärung der Tat dienlich sind, werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

41-Jähriger verweigert Mund-Nasen-Bedeckung – Polizeibeamter bespuckt

Darmstadt (ots) – Ein 41-jähriger Mann mit Wohnsitz in Darmstadt ist am Mittwochnachmittag 18.11.2020 in der Fußgängerzone ausgerastet. Jetzt ermittelt die Polizei unter anderem wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Kurz nach 17 Uhr war der Mann in der Wilhelminenstraße aufgefallen, weil er die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung nicht trug.

Bei seiner anschließenden Kontrolle zeigte sich der 41-Jährige zunehmend aggressiv und verweigerte sich der wiederholten Aufforderung, den Gesichtsschutz zu tragen. Die Kontrolle mündete in seiner Festnahme, gegen die er sich vehement mit Tritten und Spucken wehrte. Dabei traf er einen Polizeibeamten im Gesicht und auf der Jacke.

Der außer Rand und Band Geratene wurde zur Wache gebracht. Dort erfolgte die Anzeigenerstattung. Jetzt wird er sich in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Aufmerksame Zeugen vereiteln Fahrraddiebstahl

Darmstadt (ots) – Ein 39-jähriger Mann sitzt seit seiner Festnahme am Mittwochnachmittag 18.11.2020 in einer Justizvollzuganstalt. Der Tatverdächtige war zuvor, zusammen mit seinem 30-jährigen Begleiter, bei einem versuchten Fahrraddiebstahl im Zweifalltorweg von Zeugen beobachtet worden. Gegen 16 Uhr hatte sich dort das Duo, ausgestattet mit einer Säge und Hebelwerkzeug, an zwei Fahrrädern zu schaffen gemacht.

Weil die Schlösser der Drahtesel standhielten, schnappten sich die beiden kurzerhand eines der Räder und trugen es samt Schloss davon. Die von den aufmerksamen Zeugen alarmierte und hinzueilende Streife, nahm die beiden Tatverdächtigen nur wenige Meter weiter fest und stellten die Beute sicher.

Bei der Überprüfung der Angetroffenen zeigte sich, dass gegen den 39-Jährigen ein Zahlungshaftbefehl über 150 Tage bestand. Weil er die Strafe nicht zahlen konnte, endete sein Tag schlussendlich in einer Justizvollzugsanstalt. Sein Komplize wurde nach Abschluss der Anzeigenerstattung wieder entlassen. Beide werden sich wegen des versuchten besonders schweren Diebstahls strafrechtlich verantworten müssen.

Darmstadt-Dieburg

Rauschgiftermittler durchsuchen Wohnung – 18.000 € und Drogen sichergestellt

Weiterstadt (ots) – Wegen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und dem Verdacht der illegalen Einfuhr von Cannabis werden sich zwei 32 und 29 Jahre alte Brüder aus Weiterstadt verantworten müssen. Bereits im Februar 2020 waren die Beamten des Kommissariats 34 einem der Tatverdächtigen im Rahmen von Ermittlungen auf die Spur gekommen.

In diesem Zusammenhang erfolgte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Mittwoch 18.11.2020 die Durchsuchung der Wohnung samt Kellerräume. In den Räumen wurden die Beamten fündig und beschlagnahmten mehr als 250 Gramm Marihuana, 156 Gramm Cannabisstängel, rund 48 Gramm Haschisch, eine Feinwaage sowie 18.000 Euro Bargeld, bei dem es sich nach Einschätzung der Beamten um Drogengeld handeln dürfte.

Beide Tatverdächtigen wurden festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen. Sie werden sich nun zukünftig in gleich mehreren Verfahren strafrechtlich verantworten müssen.

Streit unter Jugendlichen – Polizei nimmt 17-Jährigen fest und stellt Messer sicher

Groß-Zimmern (ots) – Aus noch nicht bekannten Gründen gerieten zwei 16 und 17-Jährige am Mittwochnachmittag 18.11.2020 an einer Bushaltestelle in der Waldstraße in Streit. Zeugen hatten die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachten konnten, wie der 17-Jährige seinen Kontrahenten mit Fäusten in das Gesicht schlug und unter Vorhalt eines Messers bedrohte. Durch die Schläge wurde der 16-Jährige aus Roßdorf leicht verletzt.

Als die Zeugen schlichtend eingriffen, trat der junge Mann aus Groß-Zimmern die Flucht an. Diese währte nicht lange. Die alarmierte Streife nahm den Beschriebenen im Bereich der Röntgenstraße fest und stellte ein von ihm mitgeführtes Messer sicher. Er wurde mit zur Wache genommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen nach Hause entlassen.

Warum die Jugendlichen in Streit geraten waren ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt (Rufnummer 06154/6330-0) wegen des Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet hat.

Zeugen nach Einbruchsversuch in Einfamilienhaus gesucht

Ober-Ramstadt/Wembach (ots) – Nach dem Versuch von noch unbekannten Tätern, in der Zeit zwischen Montag (16.11.) und Mittwoch (18.11.),in ein Einfamilienhaus “An der Weed” einzubrechen, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

An der Eingangstür hatten die Bewohner die Hebelspuren der Täter entdeckt und die Polizei informiert. Diese nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Groß-Gerau

73-Jährige nach Geldabheben bestohlen – Kriminelle täuschen Hilfe vor

Rüsselsheim (ots) – Nachdem eine 73-Jährige am Mittwochmittag 18.11.2020 gegen 12.50 Uhr nach einem Bankbesuch auf dem Berliner Platz von zwei südländisch aussehenden Männern bestohlen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Seniorin befand sich zum Geldabheben in einer dortigen Bankfiliale, als sie im Anschluss von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge, baten die Unbekannten der Frau ihre Hilfe an. Wie sich im Nachgang rausstellte, nutzten die Kriminellen die Situation schamlos aus, um an die schwarze Geldbörse der Frau zu gelangen. Kurz darauf bemerkte die Dame den Diebstahl ihres Portemonnaies und den darin befindlichen 1.100 Euro und meldete den Vorfall der Polizei.

Täterbeschreibung:

Einer der Unbekannten soll circa 1,65 Meter groß gewesen, dunkle kurze Haare und eine kräftige Statur gehabt haben. Er trug eine Jeans und eine dunkle Jacke. Sein Kompagnon wurde als schlank und um die 1,75 Meter groß beschrieben. Er soll kurz rasierte Haare gehabt haben. Als auffällig wurde sein Gebiss mit wenigen Zähnen wahrgenommen.

Das Erscheinungsbild der beiden Männer wurde als südländisch beschrieben.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Kontaktaufnahme von Zeugen,

die das Treiben der Kriminellen beobachten konnten und sachdienliche Hinweise geben können.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Rüsselsheim sind unter der Rufnummer

06142/696-0 zu erreichen.

Rauschgiftfahnder decken illegalen Drogenhandel auf

Bischofsheim (ots) – Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln, durchsuchten Rauschgiftfahnder am Mittwoch 18.11.2020 eine Wohnung in der Bahnhofstraße und stießen neben Drogen auch auf mehrere Waffen.

Weil eine 42-Jährige unter dem Verdacht stand Handel mit Drogen zu betreiben, durchsuchten Beamte des Rauschgiftkommissariats 34 in Rüsselsheim auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ihre Wohnung. Hierbei stießen die Fahnder, die von einem Rauschgiftspürhund, weiteren Zivilfahndern und Streifenbeamten unterstützt wurden, unter anderem auf 60 Gramm Marihuana, 50 Gramm Amphetamin und mehrere Hundert Euro an mutmaßlichem Dealergeld.

Im Rahmen der Durchsuchung stellten die Ordnungshüter auch bei den 25- und 27-Jährigen Mitbewohnern über 20 Gramm Ecstasy sowie mehrere Waffen sicher. Auch zwei Indoor-Plantagen, bei denen Cannabis angebaut wurde, blieben von den Ermittlern nicht unentdeckt.

Die 3 Tatverdächtigen stehen unter dem Verdacht illegalen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben sowie illegal Cannabis anzubauen. Die 42-Jährige sowie die 25 und 27 Jahre alten Männer mussten die Beamten für weitere Maßnahmen mit auf die Station begleiten und wurden vorläufig festgenommen. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie vorerst wieder auf freien Fuß gesetzt. Sie werden sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten müssen. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Wichtiger Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Rüsselsheim (ots) – Nachdem sich am Mittwochmittag 18.11.2020 gegen 12.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Brandenburger Straße ereignete, sucht die Polizei insbesondere nach einem wichtigen Zeugen.

Der Besitzer des schwarzen Opels stellte seinen Wagen auf einem dortigen Parkplatz ab. Als er zurückkam bemerkte er, dass sein Wagen auf der Fahrerseite mehrere Schäden aufwies. Ein vermeintlicher Zeuge hinterließ am Opel einen Zettel mit Hinweisen zum mutmaßlichen Unfallverursacher. Hier soll eine Wagenlenkerin mit ihrem roten Fahrzeug beim Ausparken gegen den geparkten Opel gefahren und sich danach von der Unfallstellte entfernt haben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizeistation in Rüsselsheim um Kontaktaufnahme, insbesondere des Zeugens oder der Zeugin, die den Hinweis-Zettel am grauen Opel hinterlassen haben.

Auch andere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06142/696-0 zu melden.

Schulbüros im Visier Krimineller – Polizei sucht Zeugen

Groß-Gerau (ots) – Die Büroräume einer Schule in der Jahnstraße suchten Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwochnachmittag (18.11.) und Donnerstagmorgen (19.11.) auf.

Zunächst gelangten die Unbekannten durch Gewalteinwirkung an einem Fenster ins Innere des Gebäudes. Nachdem sie mehrere Räume durchwühlt hatten, beschädigten sie einige Gegenstände durch Hitzeeinwirkung. Darunter befanden sich unter anderem Unterlagen der Schule. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten die ungebetenen Gäste keine Beute. Der entstandene Schaden wird nach derzeitigem Kenntnisstand auf 1.500 Euro beziffert.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Groß-Gerau ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Beamten sind unter der Rufnummer 06152/175-0 zu erreichen.

Kreis Bergstraße

Birkenau-Reisen: Vandalen verursachen Sachschäden

(ots) – Nachdem der Polizei Sachschäden in Höhe von bislang 6.000 Euro zwischen Birkenau und dem Ortsteil Reisen gemeldet wurden, suchen die Ermittler dringend Zeugen, die zwischen dem letzten Donnerstag (12.11.) und Freitag (13.11.) Beobachtungen gemacht haben.

Einer Zeugin sind am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr zwei bis drei Personen aufgefallen, wie sie eine Sitzbank über das Brückengeländer in der Neugasse, in die darunter fließende Weschnitz geworfen haben. Möglicherweise sind diese Personen Teil einer Gruppe, die in der Nacht durch Birkenau gezogen sind und die Beschädigungen verursacht haben.

Neben der Sitzbank wurde in der Odenwaldstraße noch ein orangefarbenes Arbeitsfahrzeug mit Hebebühne massiv beschädigt. Teile der Verkleidung, das Kennzeichen sowie Außenspiegel wurden abgerissen. Beschädigungen finden sich auch an den Beleuchtungseinrichtungen und der Hebebühne wieder. Der Schaden allein dafür liegt bei etwa 4.000 Euro.

Auf dem Grundstück einer nahe gelegenen Gaststätte in der Hauptstraße wurden zudem mehrere Blumenkübel umgeworfen, Laternen demontiert und Mobiliar sinnfrei verteilt.

Wer Beobachtungen gemacht hat und/ oder Hinweise zu der beschriebenen Personengruppe geben kann, wendet sich bitte an die Polizei (DEG) in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

Täterduo steigt in Imbiss ein

Viernheim (ots) – Eine Videokamera hat zwei Personen am Donnerstag (19.11.) zwischen 1.30 Uhr und 2.30 Uhr in der Mannheimer Straße, Nähe der Autobahn 6, aufgenommen, wie sie die Zugangstür zu einem asiatischen Imbiss aufgebrochen haben. Von dort gelangten sie durch eine weitere Tür in den Verkaufsraum, aus dem sie eine rote Geldbörse mit mehreren Hundert Euro gestohlen haben. Im Anschluss ist das Duo in Richtung Autobahn und mutmaßlich weiter den Weg, parallel zur Autobahn zurück nach Viernheim geflohen.

Die Gesuchten haben ein jugendliches Aussehen. Einer von ihnen war mit einem roten Kapuzenpullover bekleidet. Während der Tat haben beide Täter Handschuhe getragen.

Die Ermittlungsgruppe in Viernheim hofft neben der Videoauswertung auch auf Zeugenhinweise, die auf die Spur der Gesuchten führen. Telefonisch sind die fallzuständigen Beamten unter der Rufnummer 06204 / 93770 zu erreichen.

Werkzeug und Maschinen eines Handwerkers aus Privatauto geräumt

Biblis (ots) – Auf der Suche nach Wertvollem sind Diebe zwischen Mittwoch (18.11.), 18 Uhr und Donnerstagmorgen (19.11.), 6.45 Uhr an das Auto eines Handwerkers geraten. Die Täter konnten über ein Türschloss den blauen Seat Leon in der Heinrichstraße, Bereich Karlstraße öffnen und zunächst das Handschuhfach und die Mittelkonsole durchsuchen. Im Kofferraum wurden die Kriminellen schließlich fündig und räumten Werkzeug und Maschinen im Wert von etwa 2.000 Euro raus.

Beamte der Ermittlungsgruppe (DEG) in Lampertheim führen die Ermittlungen zu dem Aufbruchsdiebstahl und nehmen Hinweise zu dem/ den Täter unter der Rufnummer 06206 / 94400 entgegen.

Parkender VW Golf auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums beschädigt

Viernheim (ots) – Am Dienstag (17.11.), in der Zeit von 17:00 h bis 17:15 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen silbernen VW Golf, der auf dem Parkplatz des Rhein-Neckar-Zentrums parkte. Beim Rangieren in oder aus einer Parklücke wurde der VW Golf auf der rechten Fahrzeugseite vom Heck bis zur hinteren Tür zerkratzt.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Hinweise zum Unfallgeschehen und zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistaion

Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Tankstelle überfallen

Heppenheim (ots) – Ein dunkel gekleideter Mann, der mit einem Schal und einer Baseballkappe “maskiert” war, hat am Mittwochabend 18.11.2020 gegen 21:30 Uhr die Tankstelle in der Darmstädter Straße überfallen. Er bedrohte den Tankstellenkassierer mit einem Messer und forderte die Herausgabe des Kasseninhalts. Mit dem Geld aus der Kasse in Höhe von ca. 500 EUR flüchtete er erst zu Fuß und weiter auf einem Damenfahrrad. Es wurde niemand verletzt.

Der Täter wurde auf seiner Flucht von Zeugen gesehen, konnte aber trotz intensiven Fahndungsmaßnahmen noch nicht gefasst werden. Vor der Tat und bei seiner Flucht soll er eine rote Jacke getragen haben. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter 06262-7060 zu melden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Kriminalpolizei Heppenheim.

Verkehrsunfallflucht – Zeugen werden gesucht

Viernheim (ots) – Am Mittwoch 18.11.2020 um 13:38 Uhr ereignete sich in Viernheim, in Ladenburger Straße ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeug beschädigte einen geparkten Pkw im vorderen linken Fahrzeugbereich und verursachte Sachschaden von mindestens 4.000 EUR.

Der Fahrzeuglenker entfernte sich mit seinem Fahrzeug anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter Tel. 06206 / 9440-0 in Verbindung zu setzen.

Odenwaldkreis

Zwei Unbekannte flüchten vor Polizeikontrolle – Wer kann Hinweise geben?

Michelstadt (ots) – Nachdem sich am Mittwochmittag 18.11.2020 ein Rollerfahrer mit seinem Sozius vor einer Polizeikontrolle in der Frankfurter Straße entzog, hofft die Polizei auf Zeugen die Hinweise auf die Flüchtigen geben können. Eine Motorradstreife der Verkehrsinspektion Südhessen war gegen 14 Uhr stadteinwärts in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als ein Motorroller, der mit zwei Personen besetzt war, in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Da der Rollerfahrer keinen Schutzhelm trug, entschloss sich der Ordnungshüter diesen anzuhalten und zu kontrollieren. Im Bereich der Pestalozzistraße forderte der Beamte den Rollerfahrer auf stehen zu bleiben. Den Anhalte-Signalen kam der Rollerfahrer nicht nach und versuchte sich offenbar der Kontrolle in Richtung D’Orvillestraße zu entziehen. Dort hielt der Unbekannte plötzlich an und ließ den Roller zu Boden fallen. Der Fahrer und sein Sozius flüchteten zu Fuß in die Justus-Liebig-Straße, offensichtlich, um in Richtung Park vor der Stadtverwaltung weiter zu laufen.

Der zurückgelassene schwarze Roller wurde sichergestellt. Der Roller ist in einem verkehrsunsicheren Zustand und offensichtlich nicht versichert.

Die Flüchtigen werden auf 15 bis 17 Jahre geschätzt. Der Fahrer war bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenshirt und einer schwarzen Hose. Er trug eine schwarze Kopfhaube mit zwei runden Aussparungen für die Augen. Seine Größe wurde zwischen 1.60 und 1.70 Meter geschätzt und seine Statur als schlank beschrieben. Sein Mitfahrer war etwas größer. Er trug einen auffällig weißen Retrohelm mit orangen Streifen.

Hinweise werden an die Beamten der Direktion Verkehrssicherheit/Sonderdienste in der Außenstelle Erbach unter der Rufnummer 06062/953310 erbeten.

