Premiere mit magischer Streaming-Show – Die Ehrlich Brothers zaubern in Deutschlands Wohnzimmern

Steinburg / Schaafheim – Für Weihnachten und Silvester gibt es in diesem Jahr ein ganz besonderes Überraschungspaket von den Ehrlich Brothers: DIE MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER. Live, interaktiv, magisch – ein zauberhaftes Erlebnis für die ganze Familie! Zwei Termine stehen zur Auswahl: Der zweite Weihnachtstag und Silvester. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Die Teilnehmer können frei entscheiden, ob sie am 26. oder am 31. Dezember 2020 dabei sein möchten. Das perfekte Weihnachtsgeschenk!

Mit dem Paket erhält man einen individuellen Zugangscode für das gestreamte Live-Event und eine Überraschungsbox. Die darf erst am Showtag geöffnet werden! Denn darin befinden sich verschiedene Requisiten, um mit den Ehrlich Brothers zu zaubern. Gemeinsam mit den Liebsten erlebt man daheim diese einmalige Show (90 min.) sicher auf dem eigenen Sofa. Um die Magic-Show ins heimische Wohnzimmer zu holen, braucht man lediglich eine stabile Internetverbindung und ein streaming-fähiges Endgerät (z.B. PC, Laptop oder Smart-TV).

Für die MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER haben die Ehrlich Brothers erstmals eine Reihe an Zauberkunststücken dabei, mit denen sie noch nie live zu sehen waren. Andreas und Chris Ehrlich: „Der Monstertruck passt in die wenigsten Wohnzimmer. Deshalb gibt es diesmal kleinere Wunder, die man live zuhause erleben wird und bei denen sogar jeder mitzaubern kann. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, um Weihnachten und Silvester mit der gesamten Familie zu einem besonderen magischen Erlebnis zu machen.“

Drei verschiedene Pakete stehen für die Teilnahme an der MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER zur Auswahl:

Die Partnerbox mit Zauberrequisiten für zwei Personen (69 Euro)*

Die Familienbox mit Zauberrequisiten für fünf Personen (99 Euro)*

Die Familienbox Gold mit Zauberrequisiten für fünf Personen und einem

exklusiven, ca. 30-minütigen Zauberworkshop: Lernt sieben coole Tricks mit den Ehrlich Brothers im Anschluss an die MAGIC-SHOW IN EUREM WOHNZIMMER! (149 Euro)*.

*jeweils zzgl. 6,90 Versandkosten

Ehrlich Brothers

„Die Magic Show in Eurem Wohnzimmer – LIVE“

Beginn: 18.00 Uhr

Preis: 69.00 € – 149,00 €

26. Dezember 2020

@yourhome, ONLINESHOW

31. Dezember 2020

@yourhome, ONLINESHOW

Kartenvorverkauf:

Tickets per Klick:

„Print your Ticket“ das Onlinesystem auf www.s-promotion.de – Tickets bequem zu Hause buchen und sofort ausdrucken!

Tickethotline: 06073 – 722 740

…außerdem an allen bekannten Vorverkaufsstellen.