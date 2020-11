Korbach: Die Polizei-News

Polizei stellt Mountainbikes sicher und sucht Eigentümer (siehe Foto)

Korbach (ots) – Die Polizei Bad Wildungen hat bei einer Durchsuchung zwei Fahrräder aufgefunden, bei denen die Besitzverhältnisse noch nicht geklärt werden konnten. Da der Verdacht besteht, dass die Fahrräder aus Straftaten stammen, wurden sie sichergestellt.

Mountainbike der Marke Giant, Modell Connect, Farbe schwarz-rot.

Ein weiteres Mountainbike der Marke Sirious ist weiß. Die Polizeistation Bad Wildungen bittet mögliche Eigentümer und Zeugen, die Hinweise zu den Eigentümern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 05621/7090-0, melden.

Gebäudebrand – Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus

Korbach (ots) – Folgemeldung – In der Nacht zu Montag 16.11.2020 kam es zu einem Brand in einem mehrgeschossigen Gebäude in der Arolser Landstraße in Korbach. Die bei Brandausbruch gegen 01.40 Uhr anwesenden 13 Bewohner konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Gaststätte im Erdgeschoss brannte nahezu vollständig aus. Der Sachschaden beträgt nach den bisherigen Schätzungen etwa 150.000 Euro.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Korbach und ein Sachverständiger des Hessischen Landeskriminalamtes haben die Brandstelle in den letzten Tagen untersucht. Danach gehen die Ermittler von einer vorsätzlichen Brandstiftung als Brandursache aus und suchen daher Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich des Brandobjektes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können.

Hinweise werden bei Kriminalpolizei in Korbach unter der Telefonnummer 05631-9710 entgegengenommen.

