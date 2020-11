Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Calden – Mercedes Vito in Ahnatal aufgefunden – Zeugen gesucht

Calden/Ahnatal (ots) – Folgemeldung – Der Ende Oktober 2020 bei dem Einbruch in das Gebäude eines Flugclubs am alten Caldener Flughafen gestohlene Mercedes Vito wurde im Laufe der ersten Novemberwoche in Ahnatal auf einem Parkplatz im Bereich “Am Bühl” aufgefunden. Da die anschließenden Ermittlungen der Beamten der Polizeistation Hofgeismar noch nicht zur Aufklärung des Falls führen konnten, suchen sie nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Abstellorts gemacht haben.

Der Einbruch in Calden hatte sich in der Zeit zwischen dem 22.10.-25.10.2020 ereignet. Bislang unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe an dem Gebäude in der Katzensteinstraße eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Flugclub verschafft. Mit dem hierbei erbeuteten Fahrzeugschlüssel stahlen die Einbrecher den im Außenbereich abgestellten weißen Mercedes Vito mit dem Kennzeichen KS-AB 638, der nun unbeschadet aufgefunden wurde. Nach einer umfangreichen Spurensicherung durch die Polizei konnte das Fahrzeug von dem Eigentümer abgeholt werden. Von dem Schlüssel und den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Wer Anfang November Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgestellten Mercedes Vito in Ahnatal gemacht hat, meldet sich bitte bei den Ermittlern der Polizeistation Hofgeismar unter

Tel.: 05671-99280 oder bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen