Rund 60 Masken bei Apothekeneinbruch gestohlen – Zeugenhinweise erbeten

Kassel-Nord (ots) – Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag 18.11.2020 und Donnerstagmorgen 19.11.2020 in eine Apotheke in der Holländischen Straße in Kassel eingebrochen und haben rund 60 Mund-Nasen-Masken gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Entdeckt hatte den Einbruch eine Mitarbeiterin der Apotheke gegen 05:10 Uhr am Donnerstagmorgen und alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Wie sich bei Eintreffen der ersten Streifen der Kasseler Polizei herausstellte, hatten die Täter bereits das Weite gesucht.

Nach ersten Ermittlungen der zur Anzeigenaufnahme und Spurensuche am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes hatten die Täter zunächst die Eingangstür zu dem Gebäude nahe der Hegelsbergstraße gewaltsam aufgebrochen und waren so in das Treppenhaus gelangt. Dort schlugen die Einbrecher die Glasscheibe der Tür zur Apotheke ein und brachen anschließend weitere Zugangstüren in den Geschäftsräumen auf. Offenbar hatten es die Täter ausschließlich auf die Masken abgesehen, denn nach bisherigen Erkenntnissen wurde sonst nichts gestohlen.

Der durch den Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Die Tatzeit lässt sich auf den Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag, 13:00 Uhr, und der Feststellungszeit am heutigen Morgen eingrenzen. Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu dem Einbruch geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Ertappter Einbrecher flüchtet unerkannt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Nordshausen (ots) – Ein bislang unbekannter Einbrecher versuchte am Mittwochnachmittag 18.11.2020 in ein Mehrfamilienhaus in der Straße “Wegelänge” in Kassel-Nordshausen einzubrechen, obwohl die Bewohner einer Wohnung zu Hause waren. Diese wurden durch Scheibenklirren auf den Einbruch aufmerksam und schauten sofort nach dem Rechten. Der Täter, der durch die Bewegungen im Haus offenbar mitbekam, dass doch jemand zu Hause war, flüchtete sofort und unerkannt.

Die Bewohner des Hauses waren gegen 18:20 Uhr durch das Scheibenklirren aufgeschreckt. Kurz darauf stellten sie das zur Hausrückseite liegende, offenstehende Badezimmerfenster mit eingeworfener Scheibe fest und alarmierten die Polizei. Den Täter selbst hatten die Bewohner nicht mehr zu Gesicht bekommen. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei führte anschließend leider nicht mehr zum Erfolg. Wie sich bei der Anzeigenaufnahme und Spurensuche durch Beamte des Kriminaldauerdienstes herausstellte, hatte der Einbrecher zuvor auch ein Fenster der Einliegerwohnung des Hauses mit einem Stein eingeworfen und dieses geöffnet.

Dem ersten Anschein nach hatte er dort nichts erbeutet. Anschließend versuchte der Unbekannte, auch in die andere Wohnung das Hauses einzubrechen, indem er die Scheibe des Badezimmerfenster mit einem zweiten Stein einwarf.

Dabei hatte er jedoch die anwesenden Bewohner aufgeschreckt und war geflüchtet.

Zeugen, die Mittwoch in Nordshausen verdächtige Personen beobachtet haben und den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei.

Linksabbieger kollidiert an Kreuzung mit entgegenkommendem Pkw

Kassel-Vorderer Westen (ots) – Ein Linksabbieger hat am Dienstagabend 17.11.2020 auf der Kreuzung Kölnische Straße/ Querallee in Kassel die Vorfahrt eines entgegenkommenden BMW missachtet, woraufhin beide Autos im Kreuzungsbereich zusammengestoßen waren. Der 20-jährige Fahrer des BMW erlitt schwere Verletzungen, die nach derzeitigem Kenntnisstand nicht lebensgefährlich sein sollen. Ein Rettungswagen brachte den Mann aus Vellmar in ein Kasseler Krankenhaus.

Seine 19-jährige Beifahrerin aus Kassel sowie die Fahrerin und Beifahrerin des linksabbiegenden Smart wurden leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden an den beiden PKW, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf rund 16.000 Euro.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Innenstadtreviers berichten, war es gegen 20:50 Uhr zu dem Unfall gekommen. Eine 21-jährige Frau aus Kassel war mit ihrem Smart auf der Kölnischen Straße von der Bürgermeister-Brunner-Straße kommend in Richtung Querallee unterwegs.

Als sie an der Kreuzung nach links in die Querallee abbog, übersah sie offenbar den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw und kollidierte mit diesem.

Die Beifahrerin im BMW, die Smartfahrerin und ihre 24-jährige Beifahrerin aus Kassel wurden ebenfalls zur ambulanten Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es im Bereich der Kreuzung bis etwa 21:45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

