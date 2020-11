Frankfurt: 14-Jähriger von krimineller Bande überfallen

Frankfurt-Westend (ots)-(hol) – Mittwochnachmittag überfielen 4 Unbekannte einen 14-Jährigen im Westend. Sie erbeuteten ein hochwertiges Smartphone und eine schwarze Bauchtasche. Gegen 16:30 Uhr traf der jugendliche Frankfurter am Norbert-Wollheim-Platz auf die 4 Jugendlichen. Von diesen sei er dann zunächst mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen worden. Anschließend sei ihm unter Androhung des Todes sein Smartphone sowie eine schwarze Bauchtasche weggenommen worden. Danach flüchteten die Täter.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, ca. 16 Jahre alt. Bekleidet mit Bluejeans, grauer Jacke und Gucci Umhängetasche

Täter 2: männlich, nordafrikanisches Erscheinungsbild, ca. 16 Jahre alt und leicht übergewichtig, Boxerhaarschnitt und Akne im Gesicht

Täter 3 und 4: männlich und ebenfalls ca. 16 Jahre alt

Zeugen der Tat können sich bei der Kriminalpolizei unter 069/755-51499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Frankfurt: Junge Taschendiebe erneut auf frischer Tat ertappt

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(hol) – Mittwochnachmittag 18.11.2020 fielen einer Zivilstreife drei junge Männer in der Innenstadt auf, weil die Beamten zwei der drei bereits am Vortag (Meldung Nr. 1188) bei einem Taschendiebstahl auf frischer Tat ertappt hatten. Auch jetzt klickten wieder die Handschellen. Diesmal endete es jedoch in den Haftzellen.

Gegen 13:30 Uhr erkannten die Zivilfahnder die Taschendiebe vom Vortag wieder. Schnell erhärtete sich der Verdacht, dass ein kurz vorher bei der Polizei gemeldeter Taschendiebstahl eines Smartphones auf der Zeil auf das Konto des Trios gehen könnte. Die Beamten beobachteten die Langfinger daraufhin und wurden kurze Zeit später Zeugen eines weiteren Diebstahls. Vor einer Drogerie am Roßmarkt entwendeten die 3 arbeitsteilig einen Umschlag aus der Jackentasche einer 30-Jährigen. Kurz darauf nahmen die Beamten die drei Taschendiebe fest. Bei ihnen fand die Polizei ein Smartphone, bei dem der rechtmäßige Erwerb zumindest angezweifelt werden darf.

Die drei jungen Männer (16, 17 und 21 Jahre) wurden in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt eingeliefert und sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Frankfurt: Festnahmen nach Pkw-Aufbruch

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Zeugen konnten am Donnerstag 19.11.2020 gegen 01.00 Uhr in der Launitzstraße beobachten, wie sich zwei Personen einem dort abgestellten Mercedes näherten und in den Innenraum schauten. Nachdem die Alarmanlage ertönte, suchten sie das Weite.

Dank der guten Personenbeschreibung gelang es der verständigten Polizei, die beiden Tatverdächtigen am Eisernen Steg festzunehmen. Bei ihnen handelt es sich um einen 18-jährigen Mann aus Eppstein und einen 15-jährigen Wohnsitzlosen. Bei dem 15-Jährigen konnte eine Tankkarte aus dem Mercedes aufgefunden werden.

Wie sich herausstellte, war an dem Mercedes die Seitenscheibe eingeschlagen worden. Später konnte noch ein Aufbruchsversuch an einem in der Gutzkowstraße abgestellten Jaguar festgestellt werden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt: Verkehrsunfallflucht

Frankfurt-Preungesheim (ots)-(fue) – Ein Zeuge konnte am Mittwoch 18.11.2020 gegen 23.55 Uhr beobachten, wie der Fahrer eines VW Golf im Marbachweg/Höhe der Hausnummer 70, beim Rangieren einen dort abgestellten VW Up touchierte und am Heck beschädigte. Während der Fahrer des Golf sich unerlaubt vom Unfallort entfernte, verständigte der Zeuge die Polizei.

Gegen 02.25 Uhr informierte ein anderer Zeuge die Polizei davon, dass er im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße/Miquelallee einen unfallbeschädigten VW Golf beobachtet habe, der in langsamer Geschwindigkeit mit einem platten Vorderreifen unterwegs sei.

Obwohl der Fahrer des Golf die Anhaltesignale des Streifenwagens ignorierte, gelang es, ihn in Höhe der Frauenlobstraße zu stoppen. Wie festgestellt wurde, war der Golf nicht nur mit einem platten Reifen unterwegs, sondern bereits auf der Alufelge. Der 48-jährige Fahrer war derart alkoholisiert, dass es nicht möglich war, einen Atemalkoholtest vor Ort durchzuführen.

Der von dem 48-Jährigen vorgelegte Führerschein entpuppte sich als Totalfälschung. Somit wird sich der Mann wegen der Verkehrsunfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung sowie Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten müssen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige wieder entlassen.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

November 2020: Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hugo-Eckener-Ring November 2020: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach und Bad Homburg, Mainzer Landstraße November 2020: Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck November 2020: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 66 Richtung Autobahnkreuz Frankfurt-Nordwest, Mainzer Landstraße, Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Hugo-Eckener-Ring November 2020: Bundesautobahn 66 Krifteler Dreieck, Mainzer Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hanauer Landstraße, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach

Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

