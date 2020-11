Polizei Hessisch Lichtenau

Auseinandersetzung zwischen Spaziergängern – Mann zückt Pfefferspray – Polizei sucht Zeugen

Zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Spaziergängern, die mit dem Einsatz von Pfefferspray endete, kam es offenbar am Mittwochmittag 18.11.2020 im Bereich von Großalmerode. Gegen 14.00 Uhr war ein 45-Jähriger aus Großalmerode nach eigenen Angaben mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kleinkind auf einem Waldweg bei der Felsenkellerstraße in der Nähe des Parkplatzes bei der Schießanlage unterwegs. Die Familie führte zudem ihren Hund zum Spaziergang aus.

Die Familie traf dann auf einen Mann, der mit dem 45-jährigen Familienoberhaupt in Streit geriet, als der Hund an den Schuhen des Fremden schnüffelte. Da der Fremde dann sein Missfallen zum Ausdruck brachte und sich während des Streitgesprächs dicht vor den 45-Jährigen stellte, bat dieser den Fremden, dass er aufgrund der aktuellen Situation den Abstand einhalten möge.

Da der Fremde dem nicht nachkam, stieß der 45-Jährige den Mann von sich weg, der daraufhin ein Pfefferspray zückte und dem 45-Jährigen damit ins Gesicht sprühte.

Der Unbekannte lief dann in Richtung Felsenkellerstraße davon.

Täterbeschreibung:

männlich, deutscher Herkunft, Mitte 50, ca. 185 cm groß, graue Haare. Der Mann war zum Zeitpunkt des Vorfalls mit einem grauen Pullover mit Logo, einer hellen Jeans und einem hellblauen Halstuch bekleidet.

Die Polizei in Hessisch Lichtenau hat nun Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Nummer 05602/9393-0.

29-Jähriger Autofahrer nimmt Frau die Vorfahrt

Am Mittwochvormittag 18.11.2020 befuhr eine 60-jährige Autofahrerin aus Hessisch Lichtenau gegen 11.15 Uhr die Landesstraße L 3228 von Küchen in Richtung Velmeden. Als die Frau dann an der Einmündung zur Kreisstraße K 87 nach links in Richtung Walburg abbiegen wollte, wurde ihr von einem 29-jährigen, ebenfalls aus Hessisch Lichtenau stammenden, Autofahrer die Vorfahrt genommen.

Der 29-Jährige kam aus Richtung Walburg und wollte von der K 87 seinerseits nach links in Richtung Velmeden abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit der bevorrechtigten Autofahrerin kam.

Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden von 3.500 Euro.

Polizei Eschwege

Versuchte Geldautomatensprengung bei der Commerzbank

Eschwege (ots) – Die Kriminalpolizei in Eschwege, die im Fall einer versuchten Geldautomatensprengung in Eschwege ermittelt, bittet jetzt um Hinweise, da das Fluchtfahrzeug der Täter nun aufgefunden wurde. In der Nacht vom 30.10.2020 zum 31.10.2020 haben unbekannte Täter gegen 03.50 Uhr in der Bahnhofstraße von Eschwege bei der Filiale der Commerzbank versucht, im dortigen Vorraum den Geldautomaten zu sprengen.

Die Täter waren zunächst in den Vorraum eingedrungen und nahmen anschließend Manipulationen an dem Geldautomaten vor, um diesen zu sprengen. Dazu kam es letztlich aber nicht, so dass die Täter von weiteren Tathandlungen abließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Wie die ermittelnde Kriminalpolizei in Eschwege nun mitteilt, ist das mutmaßliche Fluchtfahrzeug der Täter am gestrigen Mittwochnachmittag gegen 14.20 Uhr auf einem Pendlerparkplatz in Meinhard-Frieda in der Goethestraße entlang der Landesstraße L 3467 in Richtung Geismar aufgefunden worden. Es handelt sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen Audi-Kombi, der mit den nicht zu diesem Fahrzeug gehörenden amtlichen Kennzeichen BM-CH 124 versehen war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Pkw unmittelbar nach der Tat von den Tätern an besagter Örtlichkeit in Frieda abgestellt wurde. Die Kriminalpolizei in Eschwege erhofft sich jetzt Hinweise aus der Bevölkerung, ob diese an dem betreffenden Tag am 31.10.2020 in den frühen Morgenstunden, insbesondere zwischen 03.55 Uhr und 04.30 Uhr entsprechende Wahrnehmungen im Bereich des Abstellortes gemacht haben.

Die beiden, zur Tatzeit vollmaskierten, Täter sollen ca. 180 cm groß sein und waren zur Tatzeit mit schwarzen Kapuzenpullovern (Hoodies) bekleidet. Zudem sollen die Täter bei der Tatausführung schwarze Schuhe und rote Handschuhe getragen haben.

Hinweise in dem Fall nimmt die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung

Wie jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag 14.11.2020 zwischen 00.00 Uhr und 00.15 Uhr eine Hausfassade mit rohen Eiern beworfen und dadurch den Putz und die dortigen Rollläden beschädigt. Der Vorfall geschah bei einem Einfamilienhaus in der Thüringer Straße in Reichensachsen. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Einbruch in Tankstelle – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend 18.11.2020 sind Unbekannte gewaltsam in die Tankstelle An der Schindersgasse in Meinhard-Grebendorf eingebrochen. Im betreffenden Tatzeitraum zwischen 23.20 Uhr und 23.50 Uhr haben nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei unbekannte Täter an der Gebäuderückseite des Tankstellengebäudes eine Außenwand gewaltsam mittels Schneidwerkzeug geöffnet und gelangten so an einen dahinterliegenden Wandtresor, aus dem die Täter 400 Euro Bargeld entwenden konnten.

Laut Beschreibung sollen die beiden Täter ca. 180 cm groß und von schlanker Gestalt gewesen sein. Einer der Täter trug eine helle Baseballkappe. Zudem führten die Täter eine Sporttasche mit sich.

Hinweise an die Kripo in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Umweltstraftat

Wegen Gewässerverunreinigung und unerlaubtem Umgang mit Abfällen ermittelt die Kriminalpolizei in Eschwege aktuell gegen einen 30-Jährigen aus dem Ringgau. Im Rahmen einer Hausschlachtung im Ringgau im Laufe dieser Woche soll der 30-Jährige Blut und Schlachtabfälle unerlaubt entsorgt haben, so dass diese in einen Regenwasserkanal eingeleitet wurden und es dementsprechend zu Verunreinigungen kam.

Holzdiebstahl – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei in Eschwege ermittelt derzeit in einem Fall wegen Diebstahl einer größeren Menge Nutzholz. In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum haben Unbekannte aus der Waldgemarkung “Schmiedegraben” in Wehretal über 300 Paletten mit Fichtenholz in unterschiedlicher Länge und Douglasien-Stammholz geklaut. Festgestellt wurde der Diebstahl, der am gestrigen Mittwoch angezeigt wurde, bereits letzte Woche Donnerstag. Der Wert des Nutzholzes wird auf ca. 950 Euro beziffert. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht – Verursacher steht fest

Am Donnerstagmorgen hat die Polizei in Eschwege eine Unfallflucht aufgenommen, nachdem in der Kuhtrift in Eschwege ein Lkw beim Rangieren um kurz nach 08.00 Uhr einen Zaun beschädigt und anschließend den Unfallort unerlaubt verlassen hatte. Der Schaden an dem Zaun beträgt 350 Euro.

Aufgrund von Zeugenhinweisen führten die Ermittlungen noch im Laufe des Vormittags dann zu dem verantwortlichen Fahrer, bei dem es sich um einen 51-Jährigen aus Marth (LK Eichsfeld) handelt. Dieser muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht – Polizei stellt unfallflüchtigen Sattelzug

Am Mittwochmorgen 18.11.2020 hat die Polizei von Witzenhausen aufgrund von Zeugenhinweisen einen Sattelzugfahrer gestellt, der in der Ortslage von Witzenhausen einen Metallpfosten beschädigt hat und sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Der Verursacher war mit seinem Sattelzug gegen 09.50 Uhr auf der Ermschwerder Straße in Richtung Kleinalmerode unterwegs. Um zu wenden, bog der Sattelzug dann nach rechts in die Straße “Am Weidengraben” ab, wobei das Fahrzeuggespann zu weit nach rechts geriet und von der Fahrbahn abkam.

Dabei streifte der Sattelzug einen Metallpfosten, der dadurch beschädigt wurde.

Das Unfallgeschehen wurde von einem Zeugen beobachtet, der dem verursachenden Sattelzug schließlich bis nach Ermschwerd hinterherfuhr und den Fahrer dort mit Lichtzeichen zum Anhalten bewegen konnte. Die hinzugerufene Streife der Polizei Witzenhausen unterzog dem Sattelzugfahrer dann einer Kontrolle.

Es handelte sich bei dem Verursacher um einen 25-Jährigen aus Weißrussland, der für das zu erwartenden Strafverfahren wegen Unfallflucht eine Sicherheitsleistung in Höhe des angerichteten Schadens von 300 Euro hinterlegen musste.

Nach der Unfallaufnahme durfte der 25-Jährige seine Fahrt fortsetzen.

