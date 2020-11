Kassel-Wehlheiden (ots) – Ein 12-jähriger Junge aus Kassel wurde am Mittwochnachmittag 18.11.2020 im Bereich der Haltestelle “Rotes Kreuz” Opfer eines Raubes. Das Trio hatte plötzlich den Lenker seines Fahrrads festgehalten und ihm dann die kabellosen Kopfhörer aus den Ohren gerissen. Letztlich nahmen sie dem Opfer auch noch das schwarze/neon-orangefarbene Mountainbike der Marke Bulls weg und flüchteten unerkannt. Die für Raubdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf das Trio geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat gegen 15:20 Uhr an der Wilhelmshöher Allee/nahe Freiherr-vom-Stein-Straße. Dort war der 12-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg unterwegs, als die 3 Täter in Höhe der Haltestelle auf ihn zugekamen und sich ihm in den Weg stellten.

Im weiteren Verlauf forderte das Trio zunächst in bedrohlicher Weise die Herausgabe seiner Kopfhörer und des Ladegeräts. Nachdem sie den Jungen geschubst und ihm die “Apple AirPods” aus den Ohren gerissen hatten, nahmen sie auch noch das Mountainbike an sich.

Während ein Täter mit dem Fahrrad in Richtung ICE-Bahnhof davonfuhr und dann nach rechts auf den Graf-Bernadotte-Platz abbog, flüchteten seine beiden Komplizen zu Fuß in Richtung des Wehlheider Platzes.

Von dem Trio liegt derzeit folgende Beschreibung vor:

Täter 1: Etwa 15 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, kurze dunkle Haare, Kinnbart, arabisches Äußeres, trug eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung, bekleidet mit einer blauen Jeans, sprach akzentfreies Deutsch

Täter 2: Jugendlicher, etwa 1,70 Meter groß, normale Statur, arabisches Äußeres

Täter 3: Jugendlicher, etwa 1,70 Meter groß, keine weitere Beschreibung

Zeugen, die die Tat am gestrigen Nachmittag beobachtet haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

