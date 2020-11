Schifferstadt: Stempel sammeln und wertvolle Preise gewinnen – Weihnachtsstempeln mit „Schmagges“

Schifferstadt – Durch die Corona-Pandemie sind Handel und Gastronomie dieses Jahr besonders schwer getroffen. Umso wichtiger ist es, auf die lokalen Betriebe und den Einkauf vor Ort aufmerksam zu machen. Das ist nicht nur dieses Jahr ein wichtiges Bestreben der Schifferstadt-Marketing-Gemeinschaft „Schmagges“ e.V., sondern schon seit vielen Jahren.

So ruft „Schmagges“ auch 2020 wieder zum beliebten Weihnachtsstempeln auf und belohnt alle Kunden mit einem attraktiven Stempel-Gewinnspiel.

Mitmachen kann jeder, der fünf verschiedene Stempel von Schmagges-Mitgliedsbetrieben bis Ende des Jahres gesammelt hat und die Stempelkarte ausgefüllt abgibt.

Wichtig ist dem Vorstand der Marketing-Gemeinschaft rund um Vorsitzende Marion Schleicher-Frank vor allem, dass ein Stempel an keinen Mindestumsatz gebunden ist. „Wir möchten, dass in der Weihnachtszeit viele Kunden, Bürger und Gäste unsere Betriebe besuchen und sich von der Leistungsfähigkeit unseres Schifferstadter Gewerbes überzeugen können – und ganz ohne Kaufverpflichtung belohnt werden“, erklärt die Vorsitzende die Aktion.

Das heißt, einfach ein Geschäft, Berater, Handwerker oder Dienstleister von Schmagges besuchen, Stempel abholen und attraktive Preise gewinnen.

Die Preise können sich sehen lassen: Als 1. Preis winkt z.B. ein 500 € Einkaufsgutschein von Schmagges. Insgesamt gibt es sechs Preise in Form von Gutscheinen zu gewinnen, die in fast 30 Betrieben eingelöst werden können. Es lohnt sich also auf alle Fälle bei den Betrieben vorbeizuschauen und sich einen Stempel abzuholen.

Die Stempelkarten gibt es ab sofort bei allen Schmagges-Mitgliedsbetrieben, wie Einzelhändlern, Restaurants, Cafés, Handwerker, Dienstleister oder Banken. Die ausgefüllten Stempelkarten können bei den Schmagges-Mitgliedern und auch im Rathaus abgegeben werden. Gesammelt werden kann bis Ende des Jahres.

Schmagges wünscht viel Glück!