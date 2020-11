Mannheim: ELTON JOHN – „FAREWELL YELLOW BRICK ROAD TOUR“ am 08. Oktober 2021

Mannheim – Elton John hat angekündigt, dass er die nächste Etappe seiner preisgekrönten Farewell Yellow Brick Road Welttournee um vier weitere Termine ergänzen wird. Nach seinen kürzlich bekannt gegebenen Terminverschiebungen in Nordamerika und Neuseeland konnten seiner Tour, die am 1. September 2021 in der Mercedes Benz Arena in Berlin beginnt, neue Termine in Kopenhagen, München, Mannheim und Birmingham hinzugefügt werden. Am 08. Oktober 2021 kommt er in die SAP Arena Mannheim.

Die Farewell Yellow Brick Road Tour wird nun auch einen Stopp in Mannheim machen, doch der Rocketman ist kein Unbekannter in der Stadt, da er dort zuletzt 2017 vor ausverkauftem Haus aufgetreten ist.

Dazu Elton John: „2020 ist ein Jahr wie kein anderes, und ich kann es wirklich kaum erwarten, wieder auf Tour zu gehen und wieder live für Euch, meine wunderbaren Fans, zu spielen. Eure anhaltende Liebe, Geduld und Unterstützung haut mich immer wieder um.“

Exklusiver Presale ab Mo, 23.11.20, 12 Uhr unter www.eventim.de

Allgemeiner Vorverkaufsstart ab Fr, 27.11.20, 10 Uhr

Termin: ELTON JOHN – Farewell Yellow Brick Road

Fr, 08.10.2021, 19.30 Uhr SAP Arena Mannheim

