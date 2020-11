Karlsruhe – Pkw-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es in Karlsruhe auf der Landstraße

605 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Der 43-jährige Unfallverursacher war mit seinem Lkw gegen 15:45 Uhr auf der L605

in Richtung Brauerstraße unterwegs. Als er auf den Abfahrast für die Südtangente

in Richtung Rheinland-Pfalz abbiegen wollte, kam es beim Fahrstreifenwechsel zum

Unfall mit einem 40-jährigen Mercedes-Fahrer. Dieser fuhr von der Südtangente

kommend, auf die L605 in Richtung Innenstand. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem

Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb

unverletzt. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro

geschätzt.

BAB A5-Malsch – 33-Jähriger mit Blaulicht auf Autobahn unterwegs

Karlsruhe (ots) – Einen 33-jährigen Franzosen, der mit einem blau/roten

Blitzlicht hinter der Frontscheibe unterwegs war, konnte die Polizei am

Dienstagabend kontrollieren. Eine Pkw-Fahrerin meldete gegen 18.30 Uhr, den

französischen Pkw, der mit eingeschaltetem blau/rotem Blitzlicht auf der

Autobahn in Richtung Norden unterwegs war. Die Autofahrerin hatte unvermittelt

wegen des Fahrzeuges den Fahrstreifen gewechselt, da sie von einer Einsatzfahrt

der Polizei ausging. Eine Streife konnte den 33-Jährigen kurz vor Bruchsal

kontrollieren. Er gab an als Kurierfahrer ein eiliges Ersatzteil von Frankreich

nach Greifswald transportieren zu müssen. Das Blitzlicht wurde von der

Frontscheibe entfernt. Der 33-Jährige muss nun einer Anzeige wegen Amtsanmaßung

und Nötigung im Straßenverkehr rechnen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei

weitere Autofahrer, denen der französische Pkw mit blau/rotem Blitzlicht auf der

BAB A5 aufgefallen war. Diese werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei

Karlsruhe, Telefon 0721/944840 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unbekannte versuchen Pkw anzuzünden

Karlsruhe (ots) – Bislang Unbekannte haben am Dienstagabend zwischen 16:15 Uhr

und 19:20 Uhr einen Brandbeschleuniger in einen vor dem Schulzentrum Neureut

abgestellten Pkw geworfen. Durch das Feuer entstand im Innenraum des Fahrzeugs

ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand schlugen die Täter die Seitenscheibe des Land

Rover ein. Im Anschluss verteilten sie eine bislang unbekannte Flüssigkeit im

Innenraum des Fahrzeugs und zündeten diese in der Folge an. Lediglich durch

glückliche Umstände geriet der Pkw nicht in Vollbrand.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt ist nun auf der Suche nach Zeugen die

gebeten werden sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.

Kronau – Betrunkener bedrohte Passanten

Karlsruhe (ots) – Ein 71-Jähriger bedrohte am Dienstagnachmittag zwei, einer

Frau zu Hilfe kommende, Passanten mit einem Messer. Der erheblich alkoholisierte

71-Jährige war kurz vor 18.00 Uhr in der Jahnstraße zunächst mit einer Frau in

Streit geraten. Als zwei Passanten der Frau zu Hilfe kamen bedrohte er sie mit

einem Messer und ging dann davon. Der Beschuldigte konnte kurz darauf von einer

Streife an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Nach einer

Blutentnahme wurde er in Gewahrsam genommen.

Karlsruhe – Zwei Jugendliche nach Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen – Kripo sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Nach einem womöglich versuchten Wohnungseinbruch am

Dienstagabend in der Erzberger Straße konnte die Polizei im Zuge der Fahndung

zwei 16-jährige Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Ob dieser und auch ein in

unmittelbarer Nähe verübter Wohnungseinbruch auf deren Konto geht, muss nun

ermittelt werden.

Zeugen hörten Geräusche und beobachteten gegen 18.15 Uhr einen Fremden auf dem

Balkon ihrer Nachbarwohnung. Sie verständigten sofort die Polizei.

Augenscheinlich hatte sich der Unbekannte an der Türe zu schaffen gemacht und

flüchtete unterdessen, als er sich wohl entdeckt wähnte.

Im Zuge einer umgehend in die Wege geleiteten Fahndung unter Einsatz zahlreicher

Polizeikräfte stellten in zivil gekleidete Beamte des Einsatzzuges im Bereich

der Von-Beck-Straße beziehungsweise des Adenauerrings zwei Verdächtige fest, die

sich im zunächst im angrenzenden Gestrüpp verbargen. Beide ergriffen die Flucht,

als sich die Beamten näherten. Bei der Verfolgung zu Fuß konnte gegen 18.40 Uhr

ein 16-Jähriger vorläufig festgenommen werden, während der Begleiter zunächst

entkam. Jener wurde gegen 19.15 Uhr von Streifenbeamten des Polizeireviers

Karlsruhe-Marktplatz im Bereich der Synagoge entdeckt und konnte schließlich

auch vorläufig festgenommen werden.

Wie sich nach einer Anzeigenerstattung wenig später noch herausgestellt hat, ist

im Zeitraum vor 20.15 Uhr im selben Bereich der Erzberger Straße ein vollendeter

Wohnungseinbruch verübt worden. Dort sind ein oder mehrere Täter auf einen im

ersten Obergeschoss gelegenen Balkon geklettert und haben die Balkontür

aufgehebelt. Aus dem Wohnzimmer stahlen sie 300 Euro Bargeld.

Die Kriminalpolizei führt nun die weiteren Ermittlungen und betreibt auch

insbesondere die Spurenauswertung dahingehend, inwiefern den beiden 16-Jährigen

die beschriebenen Taten zur Last gelegt werden können. Sie wurden noch am selben

Abend ihren Eltern überstellt.

In diesem Zusammenhang bittet die Kripo um weitere Zeugenmeldungen, die beim

Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter 0721 666-5555 entgegengenommen werden.

Stutensee – Zeugen nach Unfall gesucht

Karlsruhe (ots) – Bereits am Montagmittag ereignete sich in Stutensee-Spöck ein

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen, bei dem Sachschaden in Höhe von

mehreren hundert Euro entstand. Da die Beteiligten jedoch widersprüchliche

Angaben zum Unfallhergang machen, sind die Beamten nun auf der Suche nach

möglichen Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 24-jährige Fahrerin eines Audis

kurz nach 13:30 Uhr die Goethestraße in Richtung Spechaastraße. Kurz vor der

Einmündung zur Spechaastraße kam es hierbei zur seitlichen Kollision mit dem in

gleicher Richtung fahrenden Opel einer 38-Jährigen.

Während die 38-Jährige hierzu angibt, von der 24-Jährigen plötzlich überholt

worden zu sein, äußerte die 24-Jährige, dass der Opel zuvor geparkt war und bei

ihrer Vorbeifahrt unvermittelt losgefahren sei.

Die aufnehmenden Beamten sind daher auf der Suche nach unabhängigen Zeugen des

Unfalls und bitten diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter

0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 11-Jährige von Straßenbahn erfasst

Karlsruhe (ots) – Glück im Unglück hatte offenbar ein 11-jähriges Mädchen am

Dienstagvormittag in Karlsruhe, als es beim Überqueren der Gleise von einer

Straßenbahn erfasst wurde und dabei nur leichte Verletzungen erlitt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befand sich die 11-Jährige

gegen 07:15 Uhr an der Haltestelle Hirtenweg-Technologiepark. Dort wollte sie

die Gleisanlage an einem Übergang in westlicher Richtung überqueren. Offenbar

ohne zu schauen lief das Mädchen an zwei bereits vor den Schienen wartenden

Schülern vorbei und trat auf die Gleise, wo sie von einer von links

herannahenden Straßenbahn der Linie 6 erfasst und nach rechts weggeschleudert

wurde.

Durch den Zusammenstoß sowie den anschließenden Sturz erlitt die 11-Jährige

außer einer Prellung sowie Schürfwunden glücklicherweise keine schwereren

Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten das Mädchen zunächst vor Ort

und brachten sie anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus, welches sie aber

nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Karlsruhe – Festnahme nach Diebstahl teurer Parfums

Karlsruhe (ots) – Am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr, fielen zwei junge Männer,

21 und 20 Jahre alt, nach einem Diebstahl von teuren Parfümerieartikeln in einem

Drogeriemarkt in der Kaiserstraße den Angestellten auf. Diese informierten den

Ladendetektiv. Die beiden Männer hatten sich ausführlich beraten lassen und

hatten dann immer die größten und teuersten Produkte in einen geschäftseigenen

Einkaufskorb gepackt. Insgesamt Waren im Wert von über tausend Euro.

Anschließend waren sie, beobachtet vom Ladendetektiv, über Umwege in den

Kassenbereich gegangen, den sie plötzlich, ohne die Waren im Korb zu bezahlen,

verließen. Der Ladendetektiv verständigte die Polizei und nahm die Verfolgung

auf.

Die Verfolgung endete schließlich in einem großen Kaufhaus, wo zunächst der

ältere der beiden festgenommen wurde. Die entwendeten Gegenstände hatte er noch

in dem Korb bei sich, diese wurden sichergestellt Der Jüngere wurde durch

Polizeibeamte in diesem Zuge auf der Straße festgenommen werden.

Die entwendeten Parfümerieartikel hatten einen Gesamtwert von 1350 Euro. Die

beiden jungen Männer werden wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl angezeigt.

Karlsruhe – Räuberischer Diebstahl in Apotheke

Karlsruhe (ots) – Am Dienstag, gegen 16.30 Uhr, wollte ein 57-jähriger Mann in

Begleitung seiner Ehefrau ein angeblich falsch geliefertes Medikament in einer

Apotheke in der Karlsruher Scheffelstraße umtauschen. Eine Angestellte

erläuterte ihm, dass er kein falsches Medikament, sondern ein anderes, absolut

identisches, Produkt geliefert bekommen habe. Damit war der Herr nicht

einverstanden. Es entstand wohl nach einem längeren Gespräch ein Handgemenge

zwischen der Ehefrau des Herrn und der Angestellten, woraufhin der Herr und die

Dame die Räumlichkeiten der Apotheke fluchtartig verließen. Das

verschreibungspflichtige Medikament und das Rezept nahmen die beiden mit, ohne

den ausstehenden Rechnungsbetrag zu bezahlen.

Der Inhaber der Apotheke verfolgte die beiden durch die Tür der Apotheke, die

der 57-Jährige Beschuldigte derart zuschlug, dass der Apotheker wohl mehrere

Meter nach hinten geschleudert wurde. Glücklicherweise verletzte er sich nicht.

Der Apotheker konnte die beiden Flüchtigen nicht mehr einholen.

Diese begaben sich unverzüglich zum Polizeirevier Weststadt um dort den

Sachverhalt aus ihrer Sicht zu schildern. Hierbei geriet der 57-Jährige

augenscheinlich auch noch mit den Polizeibeamten aneinander, als diese ihn mit

den Vorwürfen des zuvor kontaktierten Apothekers und seiner Angestellten

konfrontierten.

Der Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls angezeigt.

Rheinstetten – Autofahrer flüchtet mit hoher Geschwindigkeit vor der Polizei – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in

Rheinstetten-Forchheim mit hoher Geschwindigkeit vor einer Polizeikontrolle

geflüchtet. Aufgrund seines rücksichtlosen Fahrverhaltens brachen die Beamten

die anschließende Verfolgung des Flüchtigen aber aufgrund der hohen Gefahr für

Unbeteiligte nach kurzer Zeit ab. Die Polizei ist nun noch auf der Suche nach

Zeugen oder möglichen Geschädigten.

Gegen 19:40 Uhr wurde eine Streife des Polizeipostens Rheinstetten auf einen

Ford Escort aufmerksam, der auf der Hauptstraße in westlicher Richtung fuhr.

Dabei bemerkten die Beamten, dass die an dem Ford angebrachten Kennzeichen

entstempelt wurden. Als das Fahrzeug daraufhin angehalten werden sollte,

beschleunigte der Fahrer des Fords und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Die

Beamten verfolgten das Fahrzeug zunächst durch mehrere Straßen, als der

Flüchtende jedoch in der 30er Zone der Karl-Schlageter-Straße auf 80 bis 100

Stundenkilometer beschleunigte und ungebremst die bevorrechtigte Karlsruher

Straße sowie anschließend die Kreuzung mit der Theodor-Heuss-Straße überquerte,

brachen die Beamten die Verfolgung aufgrund des zu hohen Risikos für Unbeteiligt

ab. Sie konnten anschließend nur noch beobachten, wie das Fahrzeug am Ende der

Grünwinkler Straße entgegen der Einbahnstraßenregelung nach links in die

Hauptstraße abbog.

Die anschließend eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Fahrzeug verlief ohne

Erfolg. Beim Fahrzeugführer handelt es sich jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach

um einen 23-Jährigen ohne festen Wohnsitz.

Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen eines verbotenen

Kraftfahrzeugrennens und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz

eingeleitet. Die ermittelnden Beamten sind nun auf der Suche nach eventuellen

Zeugen der Geschehnisse sowie nach Personen, die möglicherweise durch das

Fahrverhalten des Flüchtigen gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit

dem Polizeiposten in Rheinstetten unter 07242/93480 in Verbindung zu setzen.

Korrekturmeldung zu: (KA) Ettlingen – Fußgängerin nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Der Unfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag, nicht

wie berichtet am späten Mittwochnachmittag.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen (Polizei: Karlsruhe).

Karlsruhe – Fußgängerin nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Karlsruhe (ots) – Leichte Verletzungen erlitt am späten Mittwochnachmittag eine

54-jährige Fußgängerin in Ettlingen, als sie beim Überqueren einer Straße von

einem Auto erfasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 80-Jahre alte VW-Fahrerin gegen

17:30 Uhr aus einer Parkplatzausfahrt auf die Huttenkreuzstraße. Hierbei

erfasste sie die querende Fußgängerin mit ihrem Pkw. Dabei zog sich die

54-jährige Fußgängerin leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich in ein

Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand nach ersten Einschätzungen geringer

Sachschaden.

Karlsruhe – Pkw-Fahrer missachtet Rotlicht und verletzt 16-jährigen Radfahrer

Karlsruhe (ots) – Ein 43 Jahre alter Pkw-Fahrer hat am Dienstag gegen 15.45 Uhr

auf der Amalienstraße bei der Einmündung der Waldstraße das für ihn geltende

Rotlicht missachtet. Ein 16-jähriger Radfahrer querte im selben Moment die Rad-

und Fußgängerfurt und stieß gegen die Fahrertür des Autos. Bei dem Unfall wurde

der Radfahrer leicht am Knöchel verletzt. Eine ärztliche Versorgung war offenbar

nicht notwendig. Der Sachschaden liegt insgesamt bei 300 Euro.

Karlsruhe – Diebstahl aus Wohnmobil

Karlsruhe (ots) – In Grötzingen drangen Unbekannte zwischen Sonntag- und

Dienstagabend in ein Wohnmobil, welches sich auf einem Gartengrundstück in der

Grezzostraße befindet ein und entwendeten diverse Gegenstände.

Die Diebe verschafften sich Zutritt zu dem Gelände, indem sie den Rahmen der

Gartentür so verbogen, sodass sich das Schloss öffnete. Am Wohnmobil griffen sie

durch ein Fenster und öffneten so die Türe von innen. Anschließend entwendeten

die Täter diverse alkoholische Getränke, sowie Batterien, Gaskartuschen und

einen Camping-Gas Kocher. Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Diebstahlschaden

auf insgesamt 70 Euro geschätzt.

Zeugen hierzu werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der

Telefonnummer 0721 / 49070 zu melden.