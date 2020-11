Mannheim – Neckarstadt: Betrunkener fährt in Parkhaus gegen Auto und schläft ein

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen gegen 01:15 Uhr beobachteten Zeugen,

wie der Fahrer eines Skodas im Parkhaus der Neckarpromenade gegen einen

geparkten BMW fuhr. Die Zeugen suchten den privaten Sicherheitsdienst der

Neckarpromenade auf und begaben sich gemeinsam zu der Unfallörtlichkeit. Hier

stellten sie den Fahrer nun schlafend auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs

fest und alarmierten die Polizei. Nachdem die Beamten den Fahrer weckten, gab

dieser an, erst nach dem Unfall Alkohol konsumiert zu haben. Er wurde auf das

Polizeirevier Neckarstadt verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die

Höhe des verursachten Schadens ist bislang nicht bekannt. Die weiteren

Ermittlungen dauern an.

Mannheim – Innenstadt: stationäre Verkehrskontrolle auf Kurt-Schumacher-Brücke

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen zwischen 00:00 Uhr und 03:00 Uhr

führte das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt mit mehreren Beamten eine

stationäre Verkehrskontrolle auf der Kurt-Schumacher-Brücke durch. Schwerpunkt

hierbei war die Bekämpfung einer der Hauptunfallursachen Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr. Das Ergebnis der Kontrollen zeigte wieder einmal, dass es

notwendig ist, regelmäßig solche Kontrollstellen einzurichten. Jeder sechste

Fahrer gelangte zur Anzeige. Unter den kontrollierten Fahrzeugen wurden zwei

Autofahrer festgestellt, welche unter dem Einfluss von Kokain und Amphetamin

standen. Zwei weitere Fahrer stehen im Verdacht, ihr Auto ohne eine

Fahrerlaubnis gefahren zu haben.

Die intensiven Fortbildungen der im Streifendienst eingesetzten Beamten/-innen

hat in den letzten Jahren zu einer deutlichen Qualitätssteigerung und

Intensivierung bei der Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol und Drogen im

Straßenverkehr geführt. Weitere gezielte Kontrollen sind bereits in der Planung.

Mannheim-Neckarstadt: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen Montag,

09.11. – 12 Uhr, und Montag, 16.11. – 12 Uhr in der Zehntstraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte den auf einem Parkplatz in einem frei

zugänglichen Hof abgestellten roten Audi. Anschließend fuhr er einfach davon,

ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund

5.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, unter der Telefonnummer 0621-12580, zu

melden.