Heidelberg-Wieblingen: Beim Einparken Auto beschädigt – hoher Sachschaden

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen

14:30 Uhr in der Straße „Am Taubenfeld“. Eine 62-jährige Frau fuhr mit ihrem VW

beim Rückwärtseinparken gegen einen weiteren VW, welcher durch den Aufprall auf

ein dahinterstehendes Trafohäuschen geschoben wurde. Am VW der 62-jährigen

entstand Sachschaden von 8.000 EUR, am zweiten Auto entstand Totalschaden.

Heidelberg-Kirchheim: Nach Straßenverkehrsgefährdung Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Mit hochdrehendem Motor und hoher Geschwindigkeit fuhr ein

bislang unbekannter Fahrer eines Kleinkraftrads am Montagabend gegen 18.15 Uhr

durch die Straße Kirchheimer Hof. Eine 26-Jährige die zur selben Zeit mit einem

Pferd und zwei Hunden am Straßenrand entlanglief machte auf sich und die Tiere,

welche mit Lichtern und Reflektoren ausgestattet waren, aufmerksam. Der

unbekannte Raser fuhr jedoch ungebremst auf die die junge Frau zu, der nichts

Anderes übrigblieb als die Hunde loszulassen und das Pferd, welches vor Schreck

zu Seite sprang, festzuhalten. Nur knapp fuhr der motorisierte Zweiradfahrer an

ihr vorbei, der seine Fahrt unbeirrt fortsetzte. Wenig später wurde die

26-Jährige, die wie ihre Tiere unverletzt blieb, erneut auf das Kleinkraftrad

aufmerksam. Diesmal fuhr jedoch eine andere Person.

Nach dem rücksichtslosem Verhalten eines unbekannten Moped-Fahrers suchen die

Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd nach Zeugen. Wer kann Hinweise zum

Zweirad, zum Fahrer geben oder hat den Vorgang beobachtet? Hinweisgeber, werden

gebeten, sich unter 06221 34180 an die Beamten zu wenden.

Heidelberg: Zimmerbrand; zwei Verletzte; Ursache unbekannt

Heidelberg (ots) – Am Mittwochmorgen, kurz nach 7 Uhr, brach in einem Zimmer

einer Wohnung in der Max-Joseph-Straße aus bislang noch unbekannten Gründen ein

Brand aus. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte das Feuer schnell löschen.

Zwei Bewohner wurden mit leichten Brandverletzungen und Rauschgasvergiftungen in

eine Klinik gebracht.

Nach einer ersten Einschätzung ist das Zimmer unbewohnbar. Die restlichen

Wohnungen des zweistöckigen Hauses sind nach der Belüftung wieder bewohnbar.

Der Sachschaden beträgt rund 30.000.- Euro.

Während des Feuerwehreinsatzes war die Bereich

Max-Joseph-Straße/Augustastraße/Karlsruher Straße bis gegen 8 Uhr gesperrt.

Die Brandexperten des Polizeireviers HD-Süd haben die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen.