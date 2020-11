Elfjährige angefahren – Polizei sucht Autofahrerin

Kaiserslautern (ots) – Eine Elfjährige ist am Mittwochmorgen an der Einmündung

Bremerstraße / Zum Betzenberg von einem Pkw angefahren worden. Die Polizei sucht

die verantwortliche Autofahrerin und bittet um Zeugenhinweise.

Das Kind war kurz nach 7.30 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs. Die Schülerin fuhr

auf dem Gehweg und wollte an der Einmündung die Straßenseite wechseln. Als die

Elfjährige vor einem haltenden Auto die Straße überquerte, fuhr die Fahrerin des

Wagens an. Ihr Fahrzeug kollidierte mit dem Kind. Das Mädchen stürzte und zog

sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad wurde beschädigt. Die Autofahrerin sei

zwar noch ausgestiegen und habe sich nach dem Wohlbefinden der Elfjährigen

erkundigt, dann fuhr die Frau allerdings weg. Das Mädchen wurde später im

Krankenhaus medizinisch versorgt.

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Fahrerflucht. Die Beamten bitten

um Hinweise. Wer hat am Dienstagmorgen den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben

zur Autofahrerin machen? Die etwa 30 bis 40 Jahre alte Frau könnte blonde,

schulterlange Haare haben. Sie fuhr vermutlich einen grauen Pkw, der etwa so

groß wie ein VW Touran sei. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Bekifft E-Scooter gefahren

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einem 31-Jährigen wird vorgeworfen, in

der Nacht zum Mittwoch unter dem Einfluss von Drogen E-Scotter gefahren zu sein.

Der Mann war einer Polizeistreife aufgefallen, weil sein Gefährt über keine

Straßenzulassung verfügte. Während der Kontrolle stellten die Beamten bei dem

Fahrer Anzeichen fest, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Als sie den

31-Jährigen damit konfrontierten, händigte der Mann den Beamten eine grüne

Substanz aus – Marihuana. Er gab an, in den vergangenen Tagen mehrere Joints

geraucht zu haben. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll

Aufschluss über seinen Drogenkonsum geben. Die Polizei leitete ein

Ermittlungsverfahren ein. |erf

Polizei überwacht Weg zur Kita

Fischbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in der

Frontalstraße den Weg zur Kindertagesstätte überwacht. Anwohner hatten sich über

das Verkehrsaufkommen und Falschparker beschwert. Die Beamten zogen an diesem

Morgen eine positive Bilanz: Die Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Regeln.

Ein Verkehrsaufkommen war nicht feststellbar. Der deutlich überwiegende Teil der

Eltern brachte seine Kinder zu Fuß in die Einrichtung. |erf

Reifenprofiltiefe: Keine!

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Die Polizei hat am Dienstag in der

Lauterstraße ein Auto aus dem Verkehr gezogen, dessen Hinterreifen vollständig

abgenutzt beziehungsweise abgefahren waren. Die Reifen besaßen keine Profiltiefe

mehr. Der 36-jährigen Fahrerin wurde die Weiterfahrt untersagt. Sie musste ihren

Wagen stehen lassen. Das Auto war nicht mehr verkehrssicher. Die Frau

verständigte ein Abschleppunternehmen, das das Auto zu einer Werkstatt brachte.

Gegen die 36-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie

muss mit einem teuren Bußgeld und mit mindestens einem Punkt im

Verkehrszentralregister rechnen. |erf

Alkoholtest abgelehnt – Luft aus den Reifen gelassen

Kaiserslautern (ots) – Weil er mit einer Bierdose in der Hand auf seinem Fahrrad

saß, hat ein Mann am Dienstagvormittag in der Königstraße die Aufmerksamkeit

einer Polizeistreife auf sich gezogen. Die Beamten sprachen den amtsbekannten

44-Jährigen an und boten ihm einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Der Mann

lehnte jedoch ab.

Weil der 44-Jährige aber schon eine Alkoholfahne hatte, wurde zur Verhinderung

einer Trunkenheitsfahrt an seinem Fahrrad die Luft aus den Reifen gelassen. |cri

Tritt hat Strafanzeige zur Folge

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Tritt hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am

Dienstagabend eine Anzeige wegen Sachbeschädigung eingehandelt. Dem 40-Jährigen

wird vorgeworfen, aus Wut fremdes Eigentum beschädigt zu haben.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen war der Mann an der Wohnungstür seiner

ehemaligen Lebensgefährtin aufgetaucht und wollte hereingelassen werden. Die

Frau öffnete aber die Tür nicht – daraufhin trat der 40-Jährige sie ein.

Als die Frau die Polizei verständigte, flüchtete der Mann. Seine Personalien

sind bekannt. Ein Strafverfahren ist eingeleitet. |cri

Begegnung der „dritten Art“ an der Ampel

Kaiserslautern (ots) – Wegen Nötigung hat eine Frau aus dem Landkreis am

Dienstag einen Autofahrer angezeigt. Wie die 43-Jährige zu Protokoll gab, hatte

sie am Montagnachmittag mit dem unbekannten Mann sozusagen eine „Begegnung der

dritten Art“.

Demnach war die Frau kurz vor halb 4 mit ihrem Pkw in der Pariser Straße

stadtauswärts unterwegs und wartete an der Ampelkreuzung auf der

Linksabbiegerspur, um nach links in den Rauschenweg abzubiegen. Als die Ampel

auf „Grün“ umsprang, habe der Fahrer des hinter ihr wartenden Wagens sofort

angefangen, dauerhaft zu hupen. Und als die 43-Jährige während des

Abbiegevorgangs noch einem Rechtsabbieger die Vorfahrt gewährte, sei der

„Hintermann“ dicht aufgefahren.

Im Rauschenweg musste die Frau dann an der nächsten Ampel bei „Rot“ anhalten. In

diesem Moment sei der Fahrer des Wagens hinter ihr ausgestiegen, zu ihrem Auto

gerannt und habe versucht, die Fahrertür zu öffnen. Weil die 43-Jährige die Tür

aber verriegelt hatte, blieb der Mann neben dem Fahrzeug stehen, beschimpfte und

beleidigte die Frau und schlug auch gegen das Fenster der Fahrertür.

Das Kennzeichen des Wagens, mit dem der Mann unterwegs war, ist bekannt. Die

Ermittlungen nach dem verantwortlichen Fahrer laufen. Auf ihn kommt eine

Strafanzeige zu. |cri

Falsche Polizeibeamte – Betrugsversuche reißen nicht ab

Kreis Kaiserslautern (ots) – Die Reihe der gemeldeten Betrugsversuche durch

einen falschen Polizeibeamten reißt nicht ab. Auch am Dienstag gingen bei der

Polizei weitere Anzeigen von Betroffenen ein.

Unabhängig voneinander zeigten eine Frau aus Enkenbach-Alsenborn und ein Mann

aus Otterberg an, dass sie am Dienstagabend Anrufe eines Unbekannten erhalten

hatten. Der Anrufer gab sich als Kriminalbeamter aus und behauptete, man habe

Einbrecher festgenommen und bei ihnen eine Liste gefunden, auf der auch der Name

der Angerufenen stehe.

Mit der Lügengeschichte wollte der Anrufer herausfinden, ob die Personen Bargeld

oder andere Wertsachen zu Hause aufbewahren. Der Mann hatte schon von der Masche

gehört und legte sofort auf. Die angerufene Frau gab an keine Wertsachen zu

haben und das Gespräch wurde von dem Unbekannten beendet.

Unser Tipp: Wenn auch Sie einen solchen Anruf erhalten, machen Sie am Telefon

keine Angaben zu Ihren Familienverhältnissen oder zu Ihrer finanziellen

Situation. Notieren Sie sich – falls möglich – die im Display angezeigte

Rufnummer und legen Sie einfach auf. Die richtige Polizei wird Sie niemals um

das Herausgeben Ihrer Wertsachen bitten! Glauben Sie Opfer eines Betrugs

geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und

erstatten Sie Anzeige. |elz

Mit Drogen erwischt

Kaiserslautern (ots) – Zwei junge Männer haben sich am Dienstag Strafanzeigen

wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingehandelt. Beide fielen

unabhängig voneinander am Abend bei Polizeikontrollen in der Holzstraße auf.

Gegen 18.55 Uhr zog ein 17-Jähriger die Aufmerksamkeit der Streife auf sich. Als

die Beamten den jungen Mann kontrollierten, fanden sie Marihuana bei ihm. Er gab

zu erst kürzlich Drogen konsumiert zu haben. Angaben zur Herkunft der Drogen

wollte der 17-Jährige nicht machen. Er war damit einverstanden, dass das

Marihuana sichergestellt und vernichtet wird.

Kurz darauf fiel den Beamten ein weiterer junger Mann auf. Auch er gab zu erst

kürzlich Drogen konsumiert zu haben. Bei der Kontrolle wurde eine Metalldose, in

dem sich ein Druckverschlussbeutel mit Marihuana Anhaftungen befand, gefunden.

Dieser wurde sichergestellt – und ein Strafverfahren gegen den jungen Mann

eingeleitet. |elz