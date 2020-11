Mehrere Einbrüche in Bürohochhaus, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Donnerstag, 12.11.2020 bis Freitag, 13.11.2020,

(däu)Bereits in der Nacht von letzten Donnerstag auf Freitag nahmen Einbrecher mehrere Gewerbe eines Firmenhochhauses in der Düsseldorfer Straße in Eschborn ins Visier. Die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen durch die Hauseingangstür in das mehrstöckige Firmengebäude. Während sie an den Türen einer Tanzschule und eines Beratungsunternehmens in den oberen Stockwerken scheiterten, gelang es ihnen die Geschäftseingangstür eines Ingenieurbüros aufzuhebeln. Die Büroräume wurden durchsucht und mehrere Laptops sowie eine Laptoptasche mit einem Gesamtwert von etwa 2.100 Euro entwendet. Insgesamt verursachten die Täter einen Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Fachkommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall übernommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall mit Fahrerflucht, Hochheim, Rathausstraße, Montag, 16.11.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 17.11.2020, 12:00 Uhr,

(däu)In der Zeit von Montagabend, 19:00 Uhr bis Dienstagmittag wurde in der Rathausstraße in Hochheim ein schwarzer VW Golf bei einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht beschädigt. Der Golf stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrad geparkt, als mutmaßlich die gesuchte Person mit ihrem Fahrzeug beim Vorbeifahren den VW touchierte und beschädigte. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5.000 Euro. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer (06190) 9360 – 45 entgegen.

Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall, Hattersheim, Heddingheimerstraße, Dienstag, 17.11.2020, 20:10 Uhr bis 20:25 Uhr,

(däu)Am Dienstagabend ist bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkdeck eines Supermarkts in der Heddingheimerstraße in Hattersheim, an einem geparkten Audi A6, ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden. Der schwarze Wagen war dort auf der letzten Parkfläche einer Parkreihe des Parkdecks abgestellt und wurde mutmaßlich beim Vorbeifahren eines anderen Fahrzeugs im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Unfall nimmt der Regionale Verkehrsdienst der Polizei unter der Telefonnummer (06190) 9360 – 45 entgegen.

Wiesbaden Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Hotel, Mainz, Kastel, Wiesbadener Straße, Montag, 16.11.2020, zwischen 22:35 Uhr und 22:45 Uhr,

(däu)Ein unbekannter Täter brach am Montagabend zwischen 22:35 Uhr und 22:45 Uhr

in ein Hotel in der Wiesbadener Straße in Mainz-Kastel ein und erbeutete Bargeld

in Höhe von 1.200 Euro. Den Ermittlungen nach zerschnitt der Mann zunächst den

Maschendrahtzaun am Parkplatz des Hotels, stieg durch die so geschaffene Öffnung

und lief zu dem 4-stöckigen Hotelgebäude. Dort begab er sich zu einem im

Erdgeschoss gelegenen Fenster, warf mit einem Stein ein Loch in die Scheibe,

griff hindurch und öffnete mittels Fenstergriff das Fenster. Nun stieg er in das

Gebäude ein und entwendete an der Rezeption das dort gelagerte Bargeld.

Anschließend entfernte sich der Täter wieder vom Tatort. Den Videoaufzeichnungen

nach ist der gesuchte Mann ca. 1.75 – 1.80 Meter groß und 22-35 Jahre alt.

Bekleidet war er mit einem Kapuzenpulli und einer Trainingshose. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit

sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Hochwertiges E-Bike gestohlen, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Samstag, 07.11.2020 bis Dienstag, 17.11.2020,

(däu)Ein über 2.000 Euro teures E-Bike wurde im Zeitraum von Samstag bis

Dienstag im Kaiser-Friedrich-Ring in Wiesbaden gestohlen. Die unbekannten Täter

begaben sich in die Kellerräume des Mehrfamilienhauses, überwanden gewaltsam die

Schlosshalterung eines Kellers und entwendeten daraus das anthrazitfarbene

Fahrrad der Marke Cube. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweisgeber werden

gebeten, sich telefonisch bei der Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers unter

der Nummer (0611) 345-2440 zu melden.

Audi geöffnet und durchwühlt, Wiesbaden, Untere-Matthias-Claudius-Straße, Samstag, 14.11.2020 bis Dienstag, 17.11.2020,

(däu)In der Zeit von Samstag bis Dienstag drangen unbekannte Täter in einen in

der Untere-Matthias-Claudius-Straße geparkten Audi A1 ein und durchwühlten

diesen. Wie die Unbekannten das Fahrzeug öffneten ist bislang nicht bekannt.

Ersten Ermittlungen nach wurde aus dem schwarzen Audi nichts entwendet. Zeugen

werden gebeten, sich telefonisch bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer

(0611) 345-2140 zu melden.

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht, Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, Dienstag, 17.11.2020, 17:30 Uhr,

(däu)Am frühen Dienstagabend um 17:30 Uhr kam es auf dem Kaiser-Friedrich-Ring

in Wiesbaden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Der

gesuchte Fahrer fuhr mit seinem Lkw, vom Hauptbahnhof kommend, auf dem linken

von vier Fahrspuren in Richtung Bierstadt. Auf der rechts angrenzenden Fahrbahn

fuhr eine 50-jährige Wiesbadenerin mit ihrem Dacia Logan. Der unbekannte

Lkw-Fahrer wollte laut Zeugenangaben nach links in die Friedrich-Ebert-Allee

abbiegen und holte hierfür nach rechts aus, wobei er den neben sich fahrenden

grauen Dacia touchierte. An dem Dacia entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000

Euro. Nach Zeugenangaben habe der gesuchte Lkw ein Darmstädter Kennzeichen

gehabt. Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, Dienstag, 17.11.2020 bis Mittwoch, 18.11.2020,

(däu)Der Regionale Verkehrsdienst führte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

wieder Geschwindigkeitsmessungen in der Ludwig-Erhard-Straße in Wiesbaden durch.

Bei den insgesamt 1370 gemessenen Fahrzeugen wurden 446 Verstöße festgestellt.

Spitzenreiter war der Fahrer eines 6er BMW mit gemessenen 149 km/h bei erlaubten

50km/h. Ihn erwarten neben zwei Punkten in Flensburg und 680 Euro Bußgeld noch

drei Monate Fahrverbot.

Rheingau-Taunus-Kreis

Pkw zerkratzt – Zeugen gesucht, Geisenheim, Stephanshausen, Landesstraße 3272, Dienstag, 17.11.2020, 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

(ka)Während sich die 57-jährige Besitzerin eines grauen VW Beetle am

Dienstagnachmittag auf einem Waldspaziergang in Stephanshausen befand, haben

bislang unbekannte Täter das Fahrzeug zerkratzt. Die Geschädigte stellte nach

ihrer Rückkehr an ihrem auf einem Waldparkplatz an der Landesstraße 3272

abgestellten Fahrzeug frische Schäden in Form von tiefen Kratzern fest. Es

entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Zeugen, die im genannten

Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der

Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer (06722) 9112-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet, Niedernhausen, Idsteiner Straße, Dienstag, 17.11.2020, 10:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(ka)Das geparkte Fahrzeug eines 30-Jährigen ist im Verlauf des gestrigen

Dienstags in Niedernhausen von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt

worden. Der Geschädigte stellte nach seiner Rückkehr um 17:00 Uhr an seinem

zuvor am Fahrbahnrand der Idsteiner abgestellten Ford Tourneo frische

Beschädigungen fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten die Schäden in

Höhe von rund 3.000 Euro durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug entstanden sein,

dessen Fahrer sich vom Unfallort entfernt hat, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen

Hinweisen an die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

zu wenden.