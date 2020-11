Germersheim: Luftwaffenausbildungsbataillon sammelt für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber

Germersheim – Wie auch im vorangegangenen Jahr hat sich das Luftwaffenausbildungsbataillon (LwAusbBtl) im Rahmen einer „VIP-Sammlung“ für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber engagiert. Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Peter Eckert, machte sich unter Coronabedingungen auf, um wie jedes Jahr für den Volksbund Deutsche Kriegsgräber um Unterstützung zu bitten.

Aufgrund der gegenwärtigen pandemischen Lage und dem hierdurch bedingten Ausfall der jährlich unterstützten Haus- und Straßensammlung war es dem Luftwaffenausbildungsbataillon in besonderes Anliegen insbesondere auf diesem Wege Spenden für die Unterstützung des Volksbund Deutsche Kriegsgräber zu sammeln. Durch die großzügige Beteiligung der Spender kamen insgesamt stolze 3.350 € zusammen. Das Sammelergebnis des Vorjahres konnte sogar mehr als verdreifacht werden.

Zum Auftakt der Sammlung steuerten der Kreis Germersheim, vertreten durch Landrat Dr. Fritz Brechtel sowie die Stadt Germersheim einen großzügigen Beitrag für die Spendenkasse bei. Viele Einzelspenden folgten.

Darüber hinaus zeigten sich die Patengemeinden Westheim und Hambach ebenfalls äußerst großzügig und unterstützten ihrerseits jeweils mit einer umfangreichen Spende. Ein besonderer Dank des Kommandeurs ging auch an die Stadt Kandel, vertreten durch Bürgermeister Michael Niedermeier, der in zwei Spenden (für die Stadt sowie aus dem Verfügungsbestand der Sparkasse) insgesamt 1.500 € überreichte und so zum Abschluss des Sammlungstages ein breites Lächeln auf die Gesichter der Sammler zauberte.

Während der Sammlung, konnte der Kommandeur einen großen Rückhalt in der Bevölkerung spüren. So wurde das Sammelteam von Passanten angesprochen, die sich über die Spendensammlung informieren wollten und die Gelegenheit nutzten ihrerseits Spenden zu platzieren.

Die vom Luftwaffenausbildungsbataillon organisierte und am 18.11.2020 durchgeführte „VIP-Sammlung“ ist in diesem Jahr umso wichtiger, da die alljährliche Haus- und Straßensammlung aufgrund der der gegenwärtigen pandemischen Lage dieses Jahr leider nicht durchgeführt werden kann. Neben dieser Sammlung wurden noch Spendenbüchsen in den einzelnen Kompanien des Verbandes, sowie seitens der Gemeinde Westheim zwei weitere in Geschäften in Westheim aufgestellt.

Information

Der Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. ist eine humanitäre Organisation. Er widmet sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe, die Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. In seiner Obhut befinden sich heute 823 Kriegsgräberstätten in 45 Staaten mit etwa 2,5 Millionen Kriegstoten.

Heute hat der Volksbund über 330 000 aktive Förderer sowie über eine Millionen Gelegenheitsspender und Interessierte. Mit ihren Beiträgen und Spenden, mit Einnahmen aus Erbschaften und Vermächtnissen sowie den Erträgen aus der jährlichen Haus und Straßensammlung finanziert der Volksbund zu etwa 70 Prozent seine Arbeit.

Für Kurzentschlossene, die ihrerseits gerne noch einen Beitrag leisten möchten, besteht noch bis 25.11.2020 die Möglichkeit sich zu beteiligen. Für Fragen hierzu wenden Sie sich gerne an das Vorzimmer des Kommandeurs im Luftwaffenausbildungsbataillon unter 07274-55-3001.