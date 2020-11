Metropolchronicles 7.11.2020 Leipzig Nachbetrachtung und Ausblick auf den 21.11 – 18.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Die von Querdenken ausgerufene Veranstaltung wurde in Absprache und vermeintlicher Kooperation mit einigen Bürgerbewegungen aus Mitteldeutschland geplant. Und es gab einen klar strukturierten Veranstaltungsablauf bei dem nicht das bekannte Querdenken-Programm abgespult werden sollte.

Es sollten vielmehr eigene Ideen und Konzepte der Organisatoren aus Mitteldeutschland einfließen.

Aufgrund des hohen Zulaufs wurde durch die Organisatoren von Querdenken der Programm-Ablauf kurzfristig geändert und eine allseits bekannte Abfolge der Ereignisse am 7.11. in Leipzig vollzogen.

Der aktuelle Trailer zu Leipzig – Unbedingt anschauen

https://lbry.tv/ZEIT-ES-ZU-BEENDEN:c

Der interessante und von vielen Menschen positiv aufgenommene Teil dieser Veranstaltung entwickelte sich nach der querdenkengemäßen Auflösung der Veranstaltung durch die Querdenken-Führung.

Und es folgte ein friedlicher Spaziergang in Leipzig um die Stimmung des Herbstes 1989, als Zeit der Veränderung aufzunehmen.

Dieses setzte bei vielen, große Emotionen frei und hat über alle Gruppen hinweg einen regen und interessanten Austausch hervorgebracht. Und schon am späten Abend keimte der Gedanke auf, dieses zu wiederholen.

Wie wir nun zwischenzeitlich durch Informanten aus der Szene vernommen haben, wurde dieser Gedanke aufgenommen. Am 21.11. soll eine Wiederholung dieser Leipziger Vorgänge ohne Kundgebung erfolgen. Normale Menschen werden sich auf der Strasse treffen und verbinden. Die gemeinsam ihren Protest zum Ausdruck bringen wollen. Denn durch die Vorgänge in diesem Land ist spätestens seit dem heutigen Tag, durch die Beschlussfassung des Infektionsschutzgesetzes, immer mehr Menschen klar geworden, dass die Zeit des Wandels und der Transformation begonnen hat.

Das Wichtigste ist nun das gemeinsame Zusammenstehen und Agieren aller Menschen. Das größte Gift für diesen Wandel ist die fortgesetzte Spaltung durch die Interessensverbände der jetzigen Macht-Architektur der BRD.

Die Informanten für den 21.11. beabsichtigen einen in Selbstverantwortung jedes Einzelnen durchgeführten gemeinsamen Spaziergang ohne Kundgebung. Ausschließlich um den Zusammenhalt zu befördern. Sie wünschen sich mit der Polizei eine gute Zusammenarbeit wie am 7.11. Denn die sächsische Polizei hat vieles dafür getan, dass in Leipzig der Protest auf der Strasse in gewaltfreier Art und Weise durchgeführt werden konnte. Und hat die Störenfriede professionell unter Kontrolle gehalten.