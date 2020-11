Viele Fußballfans warten auf die lang ersehnte Euro 2021. Das Turnier wurde auf 2021 verschoben, und wir erwarten zahlreiche spannende Dinge.

Es wurde beschlossen, dass der offizielle Name der Euro 2020 lautet, und nicht Euro 2021. Das Turnier wird in zwölf Gastgeberstädten in ganz Europa ausgetragen, im Gegensatz zu früheren Jahren, als das Turnier in einem Land stattfand. In diesem Artikel besprechen wir alles, was man über die besten Wetten der Europameisterschaft 2021 wissen muss.

Die besten Wetten für die Europameisterschaft 2021

Vollständiger Gewinner

Der beliebteste Markt für die Euro 2021 ist von jetzt an bis zum Beginn der Euro 2021 der sogenannte Outright-Markt. Dort wählt man den Gewinner des Turniers aus. Man sollte aber beachten, dass man die Wette vor Beginn der Meisterschaft platzieren muss, da man dann wie bei Sunnyplayer die besten Quoten erhalten. Da sobald ein Land entfernt wird, die Quoten natürlich senken.

Top 4 bis zum Ende

Der Einzug ins Halbfinale dieser prestigeträchtigen Meisterschaft ist eine hervorragende Leistung. Man muss darauf wetten, ob ein Land diese Phase erreichen kann. Die gebotenen Quoten sind wie die Gewinnchancen, aber da es nur vier Plätze gibt, hat man höhere Chancen.

Gruppenphase Qualifikation

Die Europameisterschaft 2021 beginnt mit einer qualifizierenden Gruppenphase. Man muss wetten, ob sich ein Team über die Gruppenphase hinaus qualifizieren wird oder nicht. In dieser Kategorie werden beliebte Teams und aktuelle Gewinner bevorzugt.

Top-Torschütze

Die Torschützen-Märkte sind bei allen Fußball-Events berühmt, und das ist auch bei der Euro 2021 der Fall. Es ist schwierig, diesen Markt vorherzusagen, da bis zum Beginn der EM noch viel Zeit bleibt.

Die spezielle Märkte der Europameisterschaft 2021

Wenn man in der späten EM 2021 etwas anderes machen möchte, kann man versuchen, auf einige einzigartige Märkte zu wetten. Wettanbieter geben sie manchmal heraus, um die üblichen Märkte zu verteilen und die üblichen Märkte zu verbessern. Es gibt viele verschiedene mögliche Märkte, und die beliebtesten sind die folgenden:

Spieler des Turniers

Viele lieben den berühmten Markt, der erwartet, wer die beste Leistung erbringen wird. Die Vorhersage, wer zum „Spieler des Turniers“ gekrönt wird, sorgt nur für die beste Leistung eines Spielers bei der EM 2021. Der Preis gilt als prestigeträchtiger als der Golden Boot.

Die meisten gelben/roten Karten

Dieser Markt ist dafür da, auf die emotionalen Spieler zu wetten. Es ist nicht gut, während des Spiels Karten zu bekommen, vor allem wenn die Mannschaft von diesem Spieler abhängig ist, aber manche Fußballspieler können einfach nicht anders. Hier muss man vorhersagen, welcher Spieler während des Turniers die meisten gelben oder roten Karten bekommt.

Welche Gruppe wird die meisten Tore schießen?

Zuerst werden die Teams in Gruppen eingeteilt, die gegeneinander spielen. Diese Art von Wette bezieht sich darauf, welche der Gruppen die meisten Tore schießen würde, und sie wird am Ende der Gruppenphase ausgewertet.

Welche sind die beliebtesten Märkte der EM 2021?

Spielergebnis

Der verbreitetste Markt für Wetten ist auf jedem Fall der Spielergebnisse/Moneyline-Markt. Wenn man eine Wette platzieren möchte, kann man bei den folgenden Ergebnissen wählen:

1/x/2

Wenn eine der Teams ungleichmäßig gegen die andere gespielt wird, sind die Quoten möglicherweise nicht gut, aber wenn man sich entscheidet, diese Wette in einen Acca einzubeziehen, können die potenziellen Gewinne steigen.

Gesamte Tore

Der Markt wird auch als Über-/Untermarkt bezeichnet. Es kann mehrere Märkte in dieser Kategorie geben, z.B. Über/Unter 2,5, was bedeutet, dass man darauf wetten, dass die Tore in diesem Spiel von beiden Teams insgesamt über 2,5 liegen würden.

Korrektes Ergebnis

Dies ist ein weiterer berühmter Markt für Fußball-Events, auf dem man das Endergebnis des Spiels vorhersagt. Dieses Ergebnis ist schwer vorherzusagen, und die damit verbundenen Quoten sind deshalb immer besser.