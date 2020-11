Heidelberg – „Medizin am Abend – Wir machen weiter!“ Unter diesem Motto bieten das Universitätsklinikum Heidelberg und die Rhein-Neckar-Zeitung die populäre Reihe wieder an, wenn auch Corona-bedingt ohne Vorlesung im Hörsaal der Kopfklinik.

Medizinische Themen des Alltags – allgemeinverständlich, fundiert, aktuell: Die RNZ und das UKHD setzen ihre erfolgreiche Serie „Medizin am Abend“ fort. Renommierte Chefärzte und Spitzenforscher des UKHD informieren alle zwei bis vier Wochen im Interview mit der RNZ über ihre Arbeit. Die Beiträge zum Nachzulesen finden Sie auch auf der Medizin-am-Abend-Webseite. Ergänzt werden die Interviews durch Audiobeiträge mit den Experten mit Raum für tiefergehende Informationen und zusätzliche Aspekte. Schauen und hören Sie rein – es lohnt sich!

Erster Beitrag im neuen Format zum Thema Leukämie

Ein geschwächtes Immunsystem, dadurch immer wiederkehrende Infekte. Man fühlt sich einfach nur platt und schwach. Hinter solchen Symptomen kann sich eine Leukämie verbergen. Sprich: Blutkrebs. In dem ersten Beitrag Medizin am Abend im neuen Format erklärt Prof. Carsten Müller-Tidow, Ärztlicher Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Rheumatologie am UKHD, wie dieser genau entsteht und was für neue Therapien es dafür gibt.