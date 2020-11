40 Altreifen illegal entsorgt (siehe Foto)

Herborn-Merkenbach (ots) – Irgendwann, vor dem 04.11.2020, legte ein Unbekannter in unmittelbarer Nähe des Wanderparkplatzes an der Landesstraße 3046 zwischen Merkenbach und Hirschberg mehrere Altreifen ab. Die 40 Reifen transportierte der Umweltsünder offenbar mit einem Transporter oder Sprinter in den Wald.

Unter den Altreifen befinden sich vier Quad-Reifen mit der Bezeichnung: Fa. CST, 26 x 10.00 – 14 6 PR, ein Autoreifen 225/35 R 19, sowie zwei Reifen 275/45 R21 Y Conti Sport Contact.

Die Herborner Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu den teils auffälligen Reifen.

Wer hat die besonderen Reifen wechseln lassen und kann Angaben machen? Wer Hinweise zu den Umweltsündern oder verdächtigen Fahrzeugen geben kann, wird gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Eschenburg-Eiershausen: Unbekannte durchwühlen Wohnhaus

Gestern Vormittag (17.11.2020) brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße “Pfaffenacker” ein. Zwischen 07:30 Uhr und 13:06 Uhr hebelten die Diebe eine Tür auf und gelangten in das Haus. Dort durchwühlten die Unbekannten die Wohnräume. Die dreisten Diebe stahlen 250 Euro Bargeld.

Die Polizei ermittelt und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Pfaffenackers aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Unfallfahrer flüchtet – Zeugen gesucht

Um 06:55 Uhr, am heutigen Morgen (18.11.2020), fuhr ein Unbekannter mit seinem Auto auf der Hindenburgstraße in Richtung Oranienstraße und bog in die Grundstückseinfahrt zu dem Wohngebäude der Hausnummer 7 ab, aus dem in diesem Moment eine 18-Jährige trat. Der Unfallfahrer erfasste die 18-jährige Dillenburgerin. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Unfallfahrer flüchtete.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem dunklen Kleinwagen mit silbernen Felgen bzw. Radkappen. Wer kann Angaben zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar: Mit 3,65 Promille Kontrolle über Fahrzeug verloren

Eine 44-Jährige fuhr heute Morgen (18.11.2020) mit ihrem Jeep auf der Ernst-Leitz-Straße in Richtung des Karl-Kellner-Ring. Um 04:55 Uhr verlor die aus Wetzlar stammende Frau die Kontrolle über ihren weißen SUV, fuhr über eine Verkehrsinsel und krachte gegen zwei Verkehrszeichen. Der Jeep wurde erheblich beschädigt. Die herbeigerufenen Polizisten bemerkten starken Alkoholgeruch bei der SUV-Fahrerin.

Ein Atemalkoholtest brachte es auf einen Wert von 3,65 Promille. Es folgte eine Blutentnahme.

Nach den Polizeilichen Maßnahmen durfte die 44-Jährige die Polizeistation wieder verlassen.

Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 5.200 Euro.

