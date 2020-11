Frankfurt-Nordend (ots)-(dr) – Am Dienstagabend 17.11.2020 raubten 2 nordafrikanisch aussehende Männer im Nordend einen 82-Jährigen auf der Straße aus und erbeuteten dessen Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen. Der 82-Jährige befand sich gegen 21:25 Uhr auf der Eckenheimer Landstraße und war auf dem Weg nach Hause. Eine Mitarbeiterin eines Kiosks, welches der Mann betreibt, begleitete ihn zu diesem Zeitpunkt.

In Höhe der Einmündung Händelstraße erschienen plötzlich 2 Männer, die den Senior ohne Vorwarnung von hinten angriffen. Dieser stürzte nach mehreren Schlägen und Tritten zu Boden.

Die Täter entrissen ihm seine mitgeführte schwarze Umhängetasche aus Stoff, in der sich mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Anschließend flüchteten die beiden Männer mit ihrer Beute über die Eckenheimer Landstraße in Richtung Stadtmitte.

Der 82-Jährige zog sich durch die Tat diverse Verletzungen zu. Die Frau blieb unverletzt.

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1: Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, kurze dunkle Haare (Undercut), kurzer Oberlippenbart, nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose.

Täter 2: Männlich, circa 20 Jahre alt, circa 160 cm groß, schlanke Statur, nordafrikanisches Aussehen, bekleidet mit heller (beige) Jacke, helle Hose und weißen Turnschuhen.

Zeugen, welche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter Rufnummer 069 / 755-51499 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen