Scheibe an Renault eingeschlagen

Speyer (ots) – Am Dienstag 17.11.2020 zwischen 10-14 Uhr wurde an einem in der Heinrich-Heine-Straße parkenden Renault Twingo die Fahrertürscheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand Nichts.

Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet oder das Einschlagen der Scheibe akustisch wahrgenommen haben. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Erneute betrügerische Telefonanrufe in Speyer und Dudenhofen

Speyer/Dudenhofen (ots) – 16.11 -17.11.2020 Uhr – Am Montag und Dienstag kam es erneut zu drei betrügerischen Anrufen in Speyer und Dudenhofen. In keinem der Fälle kam es zu einem Vermögensschaden.

Am Montag gegen 12:15 Uhr meldete sich eine männliche Person bei einer 92-jährigen Dudenhoferin und gab sich als ihr Enkel aus. Aufgrund eines Unfalls benötige er dringend 25.000EUR. Als die Angerufenen im weiteren Verlauf des Telefonats nach vorhandenen Sparbüchern befragt wurde, beendete sie das Gespräch. Ebenfalls am Montag gegen 16:00 Uhr meldete sich telefonisch eine männliche Person bei einem 66-jährigen Speyerer mit “Polizei”. Da dem Angerufenen im Verlauf des Telefonats Zweifel aufkamen, beendete auch er das Gespräch, ohne dass es zu irgendwelchen Forderungen gekommen ist. Am Dienstag gegen 17:00 Uhr erhielt ein 71-jähriger Mann aus Speyer einen Anruf, bei welchem sich mit “Gewinnspielzentrale Berlin” gemeldet und ein Gewinn von 49.000EUR in Aussicht gestellt wurde. Dieser solle durch Sicherheitsbeamte und ein Notar übergeben werden. Allerdings müsse vorher eine Bearbeitungsgebühr in Höhe 1000EUR überwiesen werden. Der Angerufene teilte daraufhin mit, an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben und beendete das Gespräch.

Die Polizei rät im Zusammenhang mit betrügerischen Anrufen erneut: Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nicht selbst mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, Ihren Namen selbst zu nennen. Übergeben bzw. überweisen Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen oder vermeintliche Polizeibeamte. Die Polizei wird sie weder am Telefon noch der Haustür auffordern, Wertgegenstände oder Bargeld an Sie zu übergeben. Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110 oder unter der 06232-1370 (Polizeiinspektion Speyer).