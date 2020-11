Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und Kindertagesstätte

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagmorgen, 17.11.2020, in der Zeit zwischen 07:30 bis 08:00 Uhr, wurden Geschwindigkeitsmessungen vor der Kindertagesstätte und den ansässigen Schulen in der Landwehrstraße in Neustadt durchgeführt. Insgesamt konnten zwei Fahrzeugführer gemessen werden, die zu schnell unterwegs waren und als Folge mit einem Verwarnungsgeld belegt wurden. Weiter wurde ein Pkw kontrolliert, in dem ein Kleinkind nicht ausreichend gesichert war. Die Ordnungswidrigkeit wurde mit einem Verwarnungsgeld in Höhe von 30 Euro geahndet.

Neustadt: Mit gestohlenem Kennzeichen und ohne Führerschein unterwegs

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am späten Dienstagabend, 17.11.2020, gegen 23:30 Uhr, wurde ein 17jähriger Pkw-Fahrer aus dem Raum Ludwigshafen in der Schloßstraße im Neustadter Ortsteil Hambach einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Auf Ansprache der eingesetzten Beamten gab der Jugendliche direkt an keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Bei einer Überprüfung der Kennzeichen konnte darüber hinaus festgestellt werden, dass diese zuvor entwendet wurden und nicht für den Pkw des 17Jährigen ausgegeben waren. Demnach bestand für das Fahrzeug zum Kontrollzeitpunkt kein Versicherungsschutz. Den Pkw habe der Jugendliche eigenen Angaben zufolge nach dem Kauf nicht zugelassen, sondern sich anderweitig Kennzeichen besorgt. Der junge Fahrzeugführer muss sich jetzt wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz verantworten. Die Kennzeichen und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Neustadt: Auffahrunfall – drei Fahrzeuge beteiligt – eine Fahrzeugführerin verletzt sich leicht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am Dienstagvormittag, 17.11.2020, gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Lkw die Talstraße in Neustadt und wollte in den dortigen Baustellenbereich einfahren. Der 59jährige Lkw-Fahrer verringerte hierfür seine Geschwindigkeit und setzte den Warnblinker. Die zwei sich hinter dem Lkw befindlichen Pkw bremsten ihre Geschwindigkeit bis zum Stillstand ab. Die sich dahinter befindliche 84jährige Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr ihrem Vordermann nahezu ungebremst auf, woraufhin diese wiederum auf deren Vordermann aufgeschoben wurde. Die Seniorin blieb durch den Zusammenstoß unverletzt. Die Fahrzeugführerin des vorausfahrenden Pkw klagte hingegen über Schmerzen im Nackenbereich. Eine medizinische Behandlung war laut ersten Einschätzungen jedoch nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf 9000 Euro geschätzt. Der Pkw der Geschädigten war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die 84Jährige muss sich jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Kontakte: