Verkaufswagen aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag 17.11.2020 auf Mittwoch 18.11.2020 wurde ein Verkaufswagen in der Carl-Bosch-Straße (vor Tor 7) aufgebrochen. Aus dem aufgebrochenen Wagen wurden Zigaretten gestohlen. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Wer hat in der vergangenen Nacht in der Carl-Bosch-Straße verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Sonntag 15.11.2020 auf Montag 16.11.2020 wurde ein grauer Citroen Berlingo (Kastenwagen) im Grenzweg durch einen Unfall beschädigt. Das Auto parkte in einer Einfahrt an der Grundstücksgrenze, als es durch den Unfall hinten links beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1.000 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Mehrere Kontrollstellen der Polizei

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 17.11.2020 zwischen 10-15 Uhr richtete die Polizei Ludwigshafen Kontrollstellen in der Deutschen Straße, in der Hartmannstraße und am Strandweg ein. Bei den durchgeführten Verkehrskontrollen wurden u.a. folgende Verstöße festgestellt: 2 X Fahren ohne Fahrerlaubnis, 8 x Benutzung eines Mobiltelefons und 19 x Verstoß gegen die Gurtpflicht.

Die Polizei wird auch künftig Kontrollen durchführen, um die Verkehrssicherheit weiter zu erhöhen.

Sachbeschädigung durch Feuer – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Mittwochmorgen 18.11.2020 gegen 03:30 Uhr zündeten Unbekannte mehrere Müllsäcke und Mülltonen in der Maudacher Straße und in der Tiroler Straße an. Hierdurch wurden auch eine Hauswand und ein Gartenzaun in der Maudacher Straße beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt.

Wer hat verdächtige Personen in der Maudacher Straße oder der Tiroler Straße gesehen oder kann Hinweise zu der Tat geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Fußgänger bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagabend 17.11.2020 gegen 21:00 Uhr übersah ein 23-jähriger Autofahrer beim Ausparken auf der Bahnhofstraße eine 36-jährige Fußgängerin und stieß mit dieser zusammen. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 17.11.2020 zwischen 09:10-09:40 Uhr wurde ein blauer Mercedes im Parkhaus der Rheingalerie beschädigt. Ein bislang unbekannter Verursacher touchierte vermutlich beim Ausparken den linken Außenspiegel des Mercedes. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Bauzäune beschädigt

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 15.11.2020 gegen 14:00 Uhr bis zum 16.11.2020 gegen 07:00 Uhr beschädigten Unbekannte mehrere Bauzäune in der Flurstraße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu dem/den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .