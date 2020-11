Beim Autofahren Kreislaufprobleme bekommen

Hagenbach (ots) – Am Dienstag 17.11.2020 befuhr um 10:10 Uhr ein 81-jähriger PKW Fahrer die Raiffeisenstraße. Im Verlauf der Straße bekam der Fahrer Kreislaufprobleme und kam in der Folge von der Fahrbahn ab. Der Fahrer fuhr auf einen geparkten PKW. Durch den Aufprall erlitt der PKW Fahrer leichte Verletzungen. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Baukran kippt um

Wörth (ots) – Am Dienstag 17.11.2020 wurde um 13:40 Uhr die Polizeiinspektion Wörth informiert, dass in der Ludwigstraße eine Maschine umgefallen sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass es sich bei der Baumaschine um einen kleineren mobilen Baukran handelte.

Durch das Umfallen wurde niemand verletzt. Lediglich an dem Neubau wurde die Bausubstanz bestätigt.

Tageswohnungseinbruch

Neupotz (ots) – Am Dienstag 17.11.2020 gelangte ein unbekannter Täter in der Zeit von 17-17:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße An der Kapplach. Im Anwesen wurden mehrere Schränke durchwühlt.

Bei der Rückkehr der Anwohner, flüchtete der Täter über die Terrasse in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung verlief ergebnislos.