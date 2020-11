Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Taschendieb beklaut 79-Jährige in Discounter – Polizei bittet um Hinweise auf Täter

Wolfhagen (ots) – Ein Taschendieb hat am Dienstagnachmittag 17.11.2020 in einem Discounter in der Schützeberger Straße in Wolfhagen eine 79-Jährige bestohlen. Der Unbekannte hatte die Wolfhagener Seniorin dort gegen 14 Uhr kurz angesprochen und war ihr recht nahegekommen. Dabei entwendete der dreiste Dieb geschickt das Portemonnaie samt Bargeld und Ausweisen aus der Jackentasche der Frau. Die 79-Jährige bemerkte den Diebstahl nur wenige Augenblicke später und rief dem Täter hinterher. Der Mann ergriff jedoch die Flucht aus dem Discounter und weiter in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Es soll sich bei dem Trickdieb um einen ca. 20 bis 25 Jahre alten, etwa 180 cm großen und schlanken Mann mit kurzen schwarzen, glatten Haaren gehandelt haben, der ein südosteuropäisches Aussehen hatte und Deutsch mit einem ausländischen Akzent sprach. Zur Tatzeit war er mit einer dunklen Hose, einem dunklen oder schwarzen Steppmantel bzw. längerer Steppjacke sowie einem dunklen Schal bekleidet und trug eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung mit dezenter Applikation.

Die Beamten der Polizeistation Wolfhagen ermitteln nun wegen Taschendiebstahls und bitten um Hinweise auf den bislang unbekannten Täter. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 05692 – 98290 bei der Polizei in Wolfhagen.

Einbrecher stehlen Bargeld aus Einfamilienhaus – Zeugen in Dörnberg gesucht

Habichtswald (ots) – Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag 17.11.2020 in ein Einfamilienhaus in Habichtswald-Dörnberg eingebrochen und haben dabei eine Geldkassette mit Bargeld erbeutet. Die Ermittler des Kasseler Einbruchskommissariats 21/22 sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus in der Straße “An der Esche”, nahe des Kaiserbuchenwegs, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 18:50 Uhr. Wie die am Tatort zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter auf der Gebäuderückseite ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt in das Haus verschafft. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie sämtliche Räume und flüchteten schließlich mit der Geldkassette nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Wer den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Einbruch geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

Wohnhausbrand am Wochenende in Kaufungen: Ursache war technischer Defekt

Kaufungen (ots) – Folgemeldung 2 – Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo konnten die Ursache für das Feuer im Dachgeschoss eines Wohnhauses in Kaufungen am Wochenende inzwischen klären. Wie sie berichten, war der Brand nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund eines technischen Defekts im Bereich elektrischer Leitungen im Dachgeschoss ausgebrochen.

Aufgrund dessen war es in der Nacht zum Sonntag 15.11.2020 gegen 23 Uhr zu dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus im Hessenring gekommen, bei dem der Dachstuhl in Vollbrand geriet und zerstört wurde. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

