Darmstadt-Dieburg

21-Jähriger an Haustür geschlagen und mit Pfefferspray angesprüht

Mühltal/Nieder-Ramstadt (ots) – Ein 21-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend 17.11.2020 von zwei noch unbekannten Tätern an der Haustür geschlagen und mit Pfefferspray besprüht worden. Kurz nach 22 Uhr hatte das Duo bei dem 21-Jährigen in der Bahnhofstraße geklingelt und ihn unvermittelt attackiert. Im Anschlussflüchteten beide Kriminelle in unbekannte Richtung.

Der Bewohner des Mehrfamilienhauses wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand infolge der Attacke leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie möglichen Tatmotiven dauern derzeit an.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06154/6330-0).

Lagerhalle mit Farbe beschmiert

Groß-Umstadt/Kleestadt (ots) – Eine Lagerhalle im Zollstockweg ist in der Nacht zum Dienstag 16.-17.11.2020 von noch unbekannten Tätern mit Sprühfarbe beschmiert worden. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die Polizei in Dieburg ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Unter der Rufnummer 06071/96560 nehmen die Beamten der Dezentralen Ermittlungsgruppe alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Darmstadt

Kriminelle machen sich an mehreren Fahrzeugen zu schaffen – Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots) – Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, machten sich Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Montagmittag 16.11.2020 und Dienstagmorgen 17.11.2020 an mindestens 9 Fahrzeugen im Stadtgebiet zu schaffen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand suchten die Unbekannten mehrere geparkte Fahrzeuge auf und verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugriff in die Innenräume.

So gelangten die Kriminellen auch in den Innenraum zweier schwarzer Audis, die im Kornblumenweg parkten. Aus einem der Wägen entwendeten sie unter anderem persönliche Ausweisdokumente. Auch ein schwarzer BMW, abgestellt im Taubenweg, rückte in das Visier der Unbekannten. Hieraus erbeuteten sie unter anderem Geld und Zigaretten. Schlüssel und Parfum entwendeten sie aus einem schwarzen Opel im Fasanenweg. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wie die Kriminellen vorgingen und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Mörfelden-Walldorf ist mit den Fällen betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittler sind unter der Rufnummer 06105/40060 zu erreichen.

Mehrere Gartenhütten aufgebrochen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Im Zusammenhang mit Einbrüchen in mindestens drei Gartenhütten suchen die Beamten von der Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Die ins Visier geratenen Hütten gehören zu einer Kleingartenanlage in der Otto-Berndt-Straße. Die Tatzeit wird zwischen Donnerstag (12.11.), 17 Uhr und Freitagmittag (13.11.) eingegrenzt.

Gewaltsam hatten sich die noch unbekannten Täter Zugang zu den Räumen verschafft und dort unter anderem Werkzeuge und Bargeld entwendet. Wer die Unbekannten beobachten konnte, wird gebeten, sich bei den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690, zu melden.

Einbruch in Sporthalle

Darmstadt (ots) – Einen Schaden von rund 2.000 Euro haben bislang noch unbekannte Täter an dem Gebäude einer Vereinssporthalle in der Heinrich-Fuhr-Straße verursacht. Am Montag (16.11.) in der Zeit zwischen 19 Uhr und 23 Uhr warfen die Kriminellen mit mehreren Steinen die Scheiben der Halle ein und verschafften sich somit gewaltsam Zugang zu dem Gebäude.

Die Ermittlungsgruppe-City ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Zwei Verletzte nach Auseinandersetzung – Polizei sucht Zeugen

Rüsselsheim (ots) – Eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern im Grundweg rief in der Nacht zum Dienstag 17.11.2020 die Polizei auf den Plan. Nach derzeitigem Kenntnisstand trafen sich ein 36- und 40-Jähriger gegen 02.30 Uhr auf dem dortigen Parkplatz, als plötzlich 2 unbekannte Männer auf sie losgingen. Hierbei sollen die Unbekannten mit Taschenlampen auf die Männer eingeschlagen haben. Im Anschluss flüchteten die Angreifer mit einer unbekannten Frau, die möglicherweise ein Video von der Tat aufnahm.

Die beiden Angegriffenen mussten im Anschluss in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Täterbeschreibung:

Die Frau soll blonde Haare gehabt haben. Ihr Alter wurde auf 25 Jahre geschätzt.

Einer der Flüchtigen soll zwischen 1,70 und 1,90 Meter groß und um die 40 Jahre alt gewesen sein. Außerdem soll er blonde kurze Haare gehabt haben, eine blaue Jeans und ein schwarz-weißes Shirt getragen haben.

Das Alter des zweiten Unbekannten wurde auf circa 48 Jahre geschätzt.

Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim bittet um Kontaktaufnahme von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie sind unter der Rufnummer 06142/696-0 zu erreichen.

Aktuelle verdächtige Anrufe mit der Enkeltrickmasche – Polizei warnt und gibt Ratschläge

Rüsselsheim (ots) – Derzeit versuchen Kriminelle mit der “Enkeltrick-Masche” an Geld, insbesondere von älteren Menschen, zu kommen. Der Polizei in Rüsselsheim sind am Mittwoch 18.11.2020 bislang 4 verdächtige Anrufe gemeldet worden.

Bei einem Fall gab sich der Betrüger am Telefon als Enkel des Angerufenen aus und forderte 40.000 Euro. Glücklicherweise reagierten die angerufenen Bürgerinnen und Bürger bislang vorbildlich, so dass es nach jetzigem Stand zu keinem finanziellen Schaden kam. Sie legten auf und informierten die Polizei. Diese hat die Ermittlungen zu den Betrügern übernommen.

Damit auch Sie nicht auf die Kriminellen hereinfallen, hat die Polizei wichtige Präventionshinweise: Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angebliche Verwandte am Telefon plötzlich Geld fordern. Rufen Sie die Verwandten auf einer Ihnen bekannten Telefonnummer umgehend zurück und bestehen Sie auf ein persönliches Erscheinen! Spätestens hierbei würde der Schwindel nämlich auffliegen. Lassen Sie sich nicht emotional unter Druck setzen! Händigen Sie kein Geld an fremde Personen nur aufgrund eines Telefongesprächs aus! Verständigen Sie beim geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110.

Kreis Bergstraße

Terrassentür von Doppelhaushälfte aufgebrochen

Zwingenberg (ots) – Eine Handtasche sowie Bargeld haben Einbrecher am Dienstag (17.11.) zwischen 16 Uhr und 21 Uhr aus einem Doppelhaus erbeuten können. Die Täter brachen für Ihr kriminelles Vorhaben die Terrassentür des Hauses in der Straße Am Markstein auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wendet sich bitte unter der 06252 / 7060 an das Kommissariat 21/ 22 in Heppenheim.

Verkehrsunfallflucht in der Frohndhofstraße/Unfallzeugen gesucht

Hofheim/Lampertheim (ots) – Am Mittwoch 18.11.2020 in der Zeit von 11:30-12:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen parkenden, grauen VW Vox, der am Fahrbahnrand der Frohndhofstraße in Höhe Hausnummer 16 geparkt war. Nach bisherigem Ermittlungsstand streifte der bisher unbekannte Fahrzeugführer, unterwegs mit einem grauen oder silbernen Renault, den parkenden VW Fox beim Vorbeifahren und beschädigte diesen im Bereich des vorderen linken Stoßfängers/Kotflügels.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 zu melden.

Zeugen gesucht

Hirschhorn (ots) – Am Dienstag 17.11.2020 zwischen 06:00 und 11:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel Corsa in der Hauptstraße Einmündung Langenthaler Straße. Hierbei wurde der Opel im Bereich der Fahrerseite leicht beschädigt.

Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 450 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten in Hirschhorn unter 06272-9305-0 entgegen.

Gekipptes Fenster von Einbrecher genutzt

Viernheim (ots) – Über ein gekipptes Fenster konnten Kriminelle im Laufe des Dienstags (17.11.) in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Kaiserslauterner Straße einbrechen. Aus der durchwühlten Wohnung nahmen die Täter ein Tablet, Handy, eine Spielkonsole sowie Geld mit. Insgesamt beträgt der Schaden etwa 900 Euro.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) sucht Zeugen, die verdächtige Personen zwischen 7.30 Uhr und 19.40 Uhr im Bereich des Wendehammers der Kaiserslauterner Straße bemerkt haben. Hinweise bitte über die 06252 / 7060 melden.

Um Einbruchssituationen zu erschweren oder zu verhindern, gibt die Polizei folgende Tipps:

Lassen Sie sich zum eigenen Schutz von Ihrer Polizei beraten. Informationen zur Sicherung Ihres Hauses oder Ihrer Wohnung und über geeignete Wertbehältnisse erhalten Sie bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen – Telefon 06151 / 969 – 4030. Diese informiert Sie auch über Hersteller von geprüften und zertifizierten Einbruch hemmenden Produkten sowie zu Unternehmen, die Sicherungstechnik fachgerecht einbauen können.

Übrigens: Neue oder verbesserte Türen, das Nachrüsten von Fenstern, Gittern oder Rollläden, diese Maßnahmen die allein oder zusätzlich dem Einbruchsschutz dienen, werden von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gefördert. Informationen unter www.kfw.de/455-E oder der kostenfreien Servicenummer 0800 – 539-9002.

Odenwaldkreis

Südhessen

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen