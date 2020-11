Unbekannte Täter brechen in Jugendzentrum ein

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 17.11.2020, 16:00 Uhr bis 18.11.2020, 08:15 Uhr – In das städtische Jugendzentrum am Marktplatz brachen unbekannte Täter in der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen ein und stahlen Unterhaltungselektronik und Bargeld. Die Täter brachen auf der Rückseite des Gebäudes ein Fenster auf und gelangten durch das geöffnete Fenster in die Räumlichkeiten.

Sie durchsuchten mehrere Räume und brachen verschiedene Schränke auf. Sie stahlen zwei Monitore, eine hochwertige Kamera, einen Beamer und Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Defekter Motorroller von Feldweg gestohlen

Frielendorf-Siebertshausen (ots) – 15.11.2020, 20:00 Uhr bis 16.11.2020, 17:00 Uhr – Einen Motoroller im Wert von 1.000 Euro stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Sonntagabend bis Montagnachmittag von einem Feldweg an der Kreisstraße 44, in Richtung Siebertshausen. Der Roller war in dem Feldweg am Sonntagabend abgestellt worden, da er zuvor eine Panne hatte. Als der Eigentümer ihn am nächsten Tag dort abholen wollte, war der Roller von unbekannten Tätern gestohlen worden.

Bei dem Motorroller handelt es sich um einen “Benero Typ2” in schwarz/rot. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen AHY313. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

