Korbach: Die Polizei-News

Ladendiebe im Lebensmittelgeschäft – Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest

Korbach (ots) – Am Dienstagabend 17.11.2020 entwendeten zwei Männer Lebensmittel aus einem Discounter in der Arolser Landstraße in Korbach. Ein Zeuge versuchte noch, einen der Täter festzuhalten, was ihm aber nicht gelang. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der Täter trotz erheblichen Widerstands festnehmen.

Die beiden Tatverdächtigen betraten gegen 19.15 Uhr das Geschäft in der Arolser Landstraße. Während einer im Eingangsbereich stehen blieb, um die automatische Schiebetür zu blockieren, entwendete der zweite Täter Lebensmittel aus dem Laden. Beide flüchteten nach dem Diebstahl durch die offenstehende Eingangstür. Ein Zeuge verfolgte die Täter und konnte einen der beiden auch stellen und kurz festhalten. Dem Täter gelang es aber, sich loszureißen und weiter zu flüchten. Unmittelbar danach konnte der

23-jährige Täter durch Zivilbeamte der Kriminalpolizei Korbach festgenommen werden.

Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widertand, so dass die Polizisten körperliche Gewalt und Pfefferspray einsetzen mussten. Das Diebesgut, Lebensmittel im Wert von etwa fünf Euro, hatte der Ladendieb auf der Flucht weggeworfen. Es konnte wieder aufgefunden werden. Eine Fahndung nach dem zweiten Täter blieb erfolglos.

Der zweite Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 1,80 m groß, dunkle Hautfarbe, schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jeans.

Die Polizei ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach,

Tel. 05631-971-0.

Unbekannte stehlen Katalysatoren aus Pritschenwagen – Polizei bittet um Hinweise

Diemelstadt-Roden (ots) – Im Zeitraum von Samstagabend 14.11.2020 bis Montagmorgen 16.11.2020 entwendeten unbekannte Täter mehrere Katalysatoren aus Baufahrzeugen einer Firma in Diemelstadt-Rhoden. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände im Industriegebiet Wrexer Teich. Dort bauten sie zielgerichtet von vier Fahrzeugen die Katalysatoren aus, wozu sie eigenes Spezialwerkzeug benutzten.

Die Pritschenwagen wurden zum Ausbau der Teile angehoben. Aus einem weiterem Fahrzeug stahlen die Täter Elektrowerkzeuge. Die Höhe des Diebesgutes schätzt die Polizei auf etwa 2.500 Euro.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter noch weitere ähnliche Straftaten begangen haben und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-9799-0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen