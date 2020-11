Polizei Sontra

Sofa gerät in Brand

(ots) – Zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften kam es am Dienstagmittag 17.11.2020 gegen 13.05 Uhr in Sontra. In der Bergstraße war es zu einem Brandausbruch in der Dachgeschosswohnung eines Mietshauses gekommen. Nach ersten Ermittlungen geriet in der Dachgeschosswohnung, die von einem 33-jährigen alleinstehenden Mann bewohnt wird, ein Sofa in Brand. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr zeitnah gelöscht werden.

Das Gebäude selbst hat bei dem Brand offenbar keinen Schaden genommen. Aufgrund des in Mitleidenschaft gezogenen Inventars, sowie der verrußten Wohnung und des eintretenden Löschwassers geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von 30.000 Euro aus.

Der 33-Jährige Wohnungsinhaber, der bei Brandausbruch allein in der Wohnung war, machte auf Polizei und Rettungskräfte einen äußerst verwirrten Eindruck und musste später aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Polizei Eschwege

Einbruch in Wohnhaus – Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots) – Am Dienstag sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Waldkappel eingebrochen. Wie die aufnehmenden Beamten mitteilen, sind die Täter offenbar in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 18.15 Uhr von der Gebäuderückseite an das Einfamilienhaus in der Leipziger Straße herangetreten. Nachdem die Täter offenbar vergeblich versucht hatten, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen, schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten auf diesem Weg ins Haus. Die Täter sahen sich im Haus um und durchsuchten die Räume und das Mobiliar auf der Suche nach Diebesgut.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stahlen die Täter diverse Schmuckstücke. Die Beamten gehen von einem Stehlschaden in Höhe von 1.000 Euro aus. Den Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Eschwege, die jetzt die weiteren Ermittlungen übernimmt, bittet um Hinweise unter der Nummer 05651/925-0.

Kennzeichendiebstahl

(ots) – Zwischen Dienstagabend 17.11.2020 gegen 20 Uhr und Mittwochmorgen 18.11.2020 gegen 06.15 Uhr haben Unbekannte von einem grauen Opel Astra Kombi die beiden amtlichen Kenneichen ESW-CB 51 geklaut. Das Auto stand in Langenhain in der Hunsrückstraße geparkt.

Der Stehlwert der Kennzeichen wird auf 50 Euro beziffert.

Da die Täter die Kennzeichen offenbar samt Halterung vom Fahrzeug abgerissen haben, entstand auch Sachschaden in Höhe von 40 Euro.

Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Zusammenstoß zwischen Pkw und E-Bike – Fahrradfahrer leicht verletzt

(ots) – In Eschwege hat am Dienstagabend ein 62-jähriger Autofahrer aus Eschwege beim Abbiegen vom Brühl nach links in die Wiesenstraße einen bevorrechtigten Radfahrer auf seinem E-Bike übersehen. Der Radfahrer, ein ebenfalls aus Eschwege stammender 55-Jähriger, war auf der Wiesenstraße in Richtung Dünzebacher Straße unterwegs, als ihm der Autofahrer die Vorfahrt nahm.

Der Unfall geschah gegen 17.50 Uhr. Der Radfahrer stürzte, erlitt aber nur leichte Schürfwunden am Handgelenk die vor Ort durch Rettungskräfte versorgt werden konnten.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Montag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Eschwege in der Reichensächser Straße / Ecke Schillerstraße auf dem Parkplatz eines Kreditinstitutes einen schwarzen VW Passat an der hinteren Stoßstange beschädigt und ist danach geflüchtet.

Der Unfall geschah in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 15.00 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wechselbetrug – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Wie am Dienstagvormittag bei den Kollegen der Polizei in Bad Sooden-Allendorf angezeigt wurde, ist es bereits letzte Woche Donnerstag in einer Bäckereifiliale eines Lebensmittelmarktes in der Werrastraße von Bad Sooden-Allendorf zu einem Wechselbetrug gekommen. Gegen 14.30 Uhr hatten zwei Männer, die nicht näher beschrieben werden können aber offenbar mit osteuropäischem Akzent sprachen, eine Verkäuferin in ein Verkaufsgespräch verwickelt.

Später stellte die Verkäuferin dann fest, dass im Kassenbestand 50 Euro fehlten, was die Verkäuferin auf die beiden Unbekannten zurückführte. Die Männer sollen nach Verlassen des Lebensmittelmarktes mit einem silbernen Mini-Van mit vmtl. polnischer Zulassung davongefahren sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Sachbeschädigung durch Graffiti – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Im Witzenhausener Ortsteil Neuseesen haben Unbekannte im Bahntunnel nahe der Landesstraße L 3469 ein Graffiti aufgesprüht. Die Täter sprühten den Text “Faule Eier 100 m rechts”. Der Schaden wird auf 150 Euro taxiert. Als Tatzeitraum wird der Dienstag vergangener Woche zwischen 16.00 Uhr und 19.15 Uhr angegeben. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

