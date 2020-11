Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Dienstag 17.11.2020 gegen 21.20 Uhr, konnten Zivilbeamte der Bundespolizei eine 8-köpfige Gruppe beobachten, die aus Richtung der Karlstraße einen Mann im Laufschritt verfolgte. In der Straße Am Hauptbahnhof stolperte der 24-jährige Flüchtige, wurde von seinen Verfolgern eingeholt und am Boden liegend verprügelt. Dabei wurden auch Steine und ein Schlagstock eingesetzt.

Den Beamten der Bundespolizei gelang es, 2 Personen aus dieser Gruppe festzunehmen:

Bei ihnen handelt es sich um 2 Männer im Alter von 20 und 24 Jahren.

Beide sind hier wohnsitzlos und spanische Staatsangehörige.

Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 24-jährigen Frankfurter. Er erlitt Prellungen am gesamten Körper. Die Frankfurter Polizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Hintergründe der Tat sind bislang noch nicht bekannt.

Einer der 5 flüchtigen Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 25 Jahre alt und 165-170 cm groß. Nordafrikanisches Aussehen, schlank, schwarze, kurze Haare, an den Seiten rasiert. Trug einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Daunenjacke der Marke Wellensteyn (ein Ärmel gerissen), eine graue Jogginghose der Marke Nike sowie weiße Turnschuhe der Marke Nike.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder zum Tatablauf geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069-75553110 in Verbindung zu setzen.