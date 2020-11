Neustadt: 2. Barcamp zur Landesgartenschau startet am 19. November 2020

Neustadt an der Weinstraße – Die Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße weist auf das zweite Barcamp am Donnerstag, 19. November 2020, von 19:00 bis 21:00 Uhr hin. Die 2. Runde soll genutzt werden, um die Themen, die beim ersten Barcamp viel Interesse und Diskussion geweckt haben weiter zu vertiefen.

Zur Auswahl stehen die Themen „Nachhaltigkeit“, „Deponieberg“ und „Verkehr und Mobilität“. Außerdem soll das Thema “Wohnen” eingebracht werden, da dieses im ersten Barcamp nicht diskutiert werden konnte.

Zur Teilnahme wird ein Internetanschluss, eine Webcam und ein Mikro benötigt. Die Zugangsdaten erhalten Interessierte nach Eingang der Anmeldung über das Kontaktformular unter https://lgs.neustadt.eu/inhalte/kontakt.

Das Barcamp ist eine digitale Bürgerveranstaltung anlässlich der Bewerbung zur Landesgartenschau 2026.

Das Ziel des Barcamps ist, die Ideen, Vorschläge und Wünsche der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Landesgartenschau zu hören und einzubeziehen.