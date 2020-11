Neustadt: Ausstellung „Nachtlandschaften“ vom 23. November bis 23. Dezember 2020 in der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Vom 23. November bis zum 23. Dezember 2020 ist in der Stadtbücherei die Ausstellung „Nachtlandschaften“ des Neustadter Fotografen Jochen Heim zu sehen.

Heim hat sich auf Panoramafotografie und Landschaftsaufnahmen spezialisiert. Dabei ist er überzeugter Anhänger der „available light photography“, er nutzt also keinen Blitz. In der Ausstellung zeigt er beeindruckende Landschaftsbilder, die bei Nacht- vorwiegend in der „Blauen Stunde“ – entstanden sind.

Die Schau kann während der Öffnungszeiten der Stadtbücherei besichtigt werden, der Eintritt ist frei.

Nachtlandschaften-Ausstellung folgt auf Landesausstellung

Die Ausstellung „Unsere Heimat – Schätze des Landes Rheinland-Pfalz ist noch bis 20.11.2020 zu sehen.