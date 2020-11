Mannheim: SV Waldhof Mannheim e.V. eröffnet Torwartschule

Mannheim – In Kooperation mit der Pantera Sports GmbH forciert der SV Waldhof Mannheim e.V. eine vereinsneutrale Torwartschule an. Diese soll im Februar 2021 an den Start gehen. Geleitet und koordiniert wird die Torwartschule von SVW Torwarttrainer Dennis Tiano.

Das primäre Ziel der Torwartschule ist es, junge und engagierte Torhüter in und um Mannheim zu fördern. Das Angebot ist für alle Torhüter zugänglich. Das Torwarttraining findet jeden Freitag ab 15:30 Uhr (Trainingsbeginn) auf dem Gelände des Jugendförderzentrums (Alsenweg) in Mannheim statt. „Ich bin sehr stolz, dass es uns nach einer intensiven Vorarbeit gelungen ist, eine Torwartschule in Mannheim zu eröffnen. Mit dieser können wir andere Vereine bei der Ausbildung ihrer Torhüter unterstützen. Im Fokus der Torwartschule steht eine alters- und leistungsgerechte Ausbildung aller Teilnehmer,“ so Dennis Tiano.

Bei der Durchführung des Torwarttrainings wird Dennis von allen Torwarttrainern des SV Waldhof Mannheim und von der Pantera Sports GmbH unterstützt. „Um einen maximalen Lerneffekt und -erfolg erzielen zu können, ist es enorm wichtig, dass wir in kleinen Trainingsgruppen arbeiten. Hierzu benötigen wir eine große Anzahl an Torwarttrainern. Hierdurch profitieren alle Torhüter durch eine individuelle Ausbildung,“ so Dennis Tiano. Anhand von regelmäßigen Feedbackgesprächen mit den Eltern, Vereinen und Torhüter sollen Lernziele eindeutig definiert und kontrolliert werden.

„Da es unser Ziel ist die Jugendarbeit beim SV Waldhof Mannheim kontinuierlich zu verbessern, war es uns ein großes Anliegen auch im Torwartbereich den nächsten Schritt gehen zu können. Wir sind sehr glücklich, dass wir einen Kooperationspartner wie die Pantera Sports GmbH für uns gewinnen konnten. Darüber hinaus freuen wir uns auch, dass Dennis Tiano als Torwarttrainer der Profiabteilung die Leitung der Torwartschule übernimmt,“ so Horst Seyfferle, Vize Präsident des SV Waldhof Mannheim e.V..

Um einen unkomplizierten Ablauf gewährleisten zu können, bittet die Pantera Sports GmbH um eine frühzeitige Anmeldung für die Torwartschule. Wir möchten darauf hinweisen, dass eine eingeschränkte Teilnehmerkapazität für die Torwartschule vorliegt. Weitergehende Informationen (offene Frage) sowie die Anmeldung für Torwartschule erfolgt über Johannes Krehbiel (info@pantera-sports.de oder 0176 / 32410275).