Kreis Südwestpfalz: Heimatkalender 2021 – Thematischer Schwerpunkt: „Unser Wald und Klima“

Pirmasens – Im letzten Jahr konnte die Kreisverwaltung Südwestpfalz stolz ihre Autoren in großer Runde vorstellen. „Auf diese Präsentation mit den Autoren verzichten wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir dies im nächsten Jahr wieder fortsetzen können“, erklärt Landrätin Dr. Susanne Ganster bereits die nächste Ausgabe und die Fortführung der Tradition des Heimatkalenders als Ziel.

Der neu erschiene Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land ist ab sofort zum Preis von fünf Euro bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz sowie in den Buchhandlungen der Region und bei der Pirmasenser Zeitung erhältlich. Auch Schüler verschiedener Grundschulen verteilen wieder das Heimatjahrbuch des Landkreises, das mit rund 320 Seiten eine Fülle von Beiträgen zum Schwerpunktthema und darüber hinaus enthält.

Der vorliegende Heimatkalender mit dem hochaktuellen Thema Unser Wald und Klima unterstreicht vor dem Hintergrund des uns alle betreffenden Klimawandels, die Aktualität dieser jährlichen Publikation. Aus verschiedenen Blickwinkeln und unterlegt mit Erkenntnissen aus verschiedenen Bereichen wird unser Wald, der identifikationsstiftend zur Südwestpfalz gehört, mit seiner Bedeutung ins Bewusstsein gerückt. Eindrucksstark gelingt das bereits mit dem Titelbild des Kalenders 2021, dem Ausblick vom Schlüsselfels von Fotograf Stefan Engel. Fotos verschiedener Lithografien des bekannten Karlsruher Künstlers Franz Hein zieren das Kalendarium. Weitere Themen im neuen Heimatkalender sind unter anderem der Umbau des Hedwighauses in Erlenbach zum Dorf-Café mit beispielhaftem Engagement, in Stein gehauene Geschichte, wie aus Zwangsarbeit Freundschaft werden konnte, besondere Medaillen aus Pirmasens und Zweibrücken, Dorf-Jubiläen sowie jene des PWV Rodalben und der Daniel-Theysohn-Stiftung.

„Die 44 ehrenamtlichen Autoren, haben erfolgreich zu einem äußerst lesenswerten Werk beigetragen“, dankte Landrätin Dr. Ganster allen, die sich an diesem 62. Heimatjahrbuch beteiligt haben. Den Heimatkalender 2021 macht auch aus, dass er sehr facettenreich ist. Komplettiert wird er durch die Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinden für das kommende Jahr. Die nächste Ausgabe des beliebten Heimatjahrbuches wird sich hauptsächlich dem Themenbereich Nachbarn, Partner, Freunde widmen. „Damit greifen wir ein äußerst spannendes und auch über die Landesgrenze hinausreichendes Themengebiet auf“, ist Landrätin Dr. Ganster zuversichtlich erneut frische Autoren anzusprechen. „Ihre Beiträge für den Heimatkalender nimmt Redaktionsmitglied Klaus Freiler gerne an.“ Artikel und Fotos für die Ausgabe 2022 sollen per Mail an k.freiler@lksuedwestpfalz.de oder an die Postadresse, Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens gerichtet werden. Telefonische Auskünfte gibt es unter 06331 809 165. Dabei behält sich der Redaktionsausschuss vor auszuwählen, welche Beiträge abgedruckt werden.