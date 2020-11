Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 18.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Grünstadt: Fluchtversuch nach Drogenfahrt endet in Festnahme

Grünstadt (ots) – Am Dienstag, 17.11.2020 gegen 22:50 Uhr fiel einer Streife der Polizeiinspektion Grünstadt in der Leiningerstraße in Grünstadt-Sausenheim ein Pkw Ford im Gegenverkehr auf, welcher einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Während der Streifenwagen gewendet wurde, beschleunigte der Fahrer des Ford und wurde durch die Streife zunächst aus den Augen verloren. In der Trifelsstraße machten zwei Zeugen auf sich aufmerksam und teilten den Beamten mit, dass ein schwarzer PKW-Ford am Ende der Trifelsstraße geparkt und zwei junge Männer in Richtung Leiningerstraße gerannt seien. In einer angrenzenden Straße wurden zwei rennende Personen durch die Beamten gesichtet. Eine männliche Person wurde anschließend im Birkenweg, gehend, angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen. Die Person war sichtlich außer Atem. Wenige Meter entfernt wurde eine weitere männliche Person aufgefunden, welche in einer Garageneinfahrt lag und sich augenscheinlich versteckte. Auf Nachfrage gab einer der beiden sofort an, den PKW geführt und sich der Kontrolle entzogen zu haben, da er Cannabis einstecken habe. In der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem 20-jährigen Grünstadter der Fahrzeugschlüssel zu dem Ford sowie eine Hanfmühle mit Inhalt aufgefunden. In der Garageneinfahrt, in welcher sich die zweite männliche Person, ein ebenfalls 20-jähriger Grünstadter, versteckt hatte, wurde ein Zip-Beutel mit Cannabis aufgefunden, welcher diesem zugeordnet werden konnte. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs des 20-jährigen Fahrers konnte zudem ein Joint aufgefunden werden. Ein durchgeführter Urintest des jungen Fahrers reagierte positiv auf THC und Kokain, weshalb ihm auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die beiden jungen Männer erwarten nun Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem muss sich der 20-jährige Fahrer wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten.

Neuleiningen: Achtung Falsche Polizeibeamte

Neuleiningen, Tiefenthal – 16. und 17.11.2020 (ots) – Betont freundlich melden sich Herr Schubert oder Herr Blum von der Kripo Bad Kreuznach, Mainz oder Eisenberg. Namen und angebliche Dienststellen sind austauschbar und gehören zum Trick. Falsche Polizeibeamte versuchten in den vergangenen Tagen über schockierende Mitteilungen „Wir haben zwei Räuber festgenommen und dabei ihre Adresse gefunden. Sie sind wahrscheinlich das nächste Opfer!“ das Vertrauen der Angerufenen zu gewinnen. In zwei Fällen haben die lebensälteren Geschädigten das falsche Spiel durchschaut und sofort aufgelegt. Ein 77-Jähriger aus Neuleiningen ließ sich jedoch täuschen und stellte Wertsachen in einer Tasche vor seinem Anwesen ab. Die Täter hatten den Geschädigten dahingehend manipuliert, weil „die Polizei“ die Sachen sicherstellen wollte, um ihn vor einem möglichen Einbruchsdiebstahl zu schützen. Dem 77-Jährigen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Es gibt keinerlei Hinweise, wer die Sachen abgeholt hat. Übrigens: die angezeigten Telefonnummern sind ebenso falsch – die wahre Identität des Anrufers wird dadurch verschleiert. Die vorgenannte Betrugsmasche ist momentan sehr verbreitet.

