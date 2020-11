Betrunken Verkehrsschild überfahren

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Ein Zeuge beobachtete am Montagabend auf der

Landstraße zwischen Kaiserslautern und Enkenbach-Alsenborn einen Wagen, dessen

Fahrer das Auto in auffälliger Weise lenkte. Auf der B 48, am Ortsausgang in

Richtung Winnweiler, kam es dann zum Unfall. Der Autofahrer fuhr über eine

Verkehrsinsel und beschädigte ein Straßenschild. Ohne anzuhalten fuhr der Mann

weiter. Polizeistreifen fahndeten nach ihm. In Sippersfeld machten die Beamten

den Fahrer und sein Auto ausfindig. Der Pkw des Verdächtigen war heftig

beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 5.000 Euro. Der

Fahrer war offensichtlich betrunken. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht.

Der Mann musste die Beamten zur Polizeidienststelle begleiten. Ihm wurde eine

Blutprobe entnommen, sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration

geben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Verdächtige blickt einem

Strafverfahren entgegen. |erf

Handtasche entrissen – Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Montagnachmittag in der

Barbarossastraße unterwegs waren. Konkret geht es um einen Vorfall, der sich

zwischen 14 und 14.15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 50 ereignete. Hier kam es zu

einem Handtaschen-Raub.

Das Opfer, eine 48-jährige Frau aus dem Landkreis, berichtete später, dass sie

zwischen den beiden Supermärkten (Lidl und Netto) zu Fuß unterwegs war, als sich

plötzlich eine unbekannte Person von hinten näherte und ihr die Handtasche

entreißen wollte.

Als die 48-Jährige sich wehrte und versuchte, die Handtasche festzuhalten,

schlug ihr der Unbekannte mit der Faust gegen das Brustbein. Die Frau ließ

daraufhin die Tasche los – der Täter schnappte sich die Tasche und rannte in

Richtung Netto-Markt davon.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor: etwa 1,80 bis 1,95 Meter

groß, dünne Figur, dunkle Hautfarbe, bekleidet mit einer blau-grauen Jeans,

weißen Sportschuhen und einer vermutlich dunklen Jacke.

Bei der Handtasche, die der Täter an sich riss, handelt es sich um einen

sogenannten „Shopper“ der Marke „Guess“, Modell „Kamryn Tote“ in lackschwarz.

Der Inhalt: ein iPhone, ein goldfarbener Geldbeutel mit Bargeld und

Krankenkassen-Karte sowie Schminkutensilien.

Zeugen, die den Täter vor oder nach der Tat gesehen haben und Hinweise geben

können, wo der Unbekannte herkam oder wo er hinlief, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Berauschte Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle in der Nacht

zu Dienstag ist ein Autofahrer aufgefallen.

Als Polizeibeamte den 19-Jährigen kurz nach 12 Uhr im Burggraben stoppten und

überprüften, legte der Mann ein drogentypisches Verhalten an den Tag. Nach einem

positiven Urintest, räumte er ein am Sonntag einen Joint geraucht zu haben. Die

Beamten nahmen ihn deshalb mit zur nächsten Dienststelle. Ein Arzt entnahm dem

19-Jährigen eine Blutprobe.

Zur selben Zeit kontrollierten Beamte in der Königstraße einen 39-jährigen

E-Scooter-Fahrer. Auch er zeigte Anzeichen auf Drogenkonsum. Und auch hier

zeigte der Urintest ein positives Ergebnis an. Die Beamten nahmen ihn für eine

Blutprobe mit zur nächsten Dienststelle.

Auf beide Männer kommen Anzeigen wegen Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz und wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |elz

Smartphone aufs Kassenband gelegt – Smartphone weg

Kaiserslautern (ots) – Eine 34-Jährige ist am Montagabend in einem

Lebensmitteldiscounter in der Mainzer Straße um ihr Handy bestohlen worden. An

der Kasse hatte die Frau ihr Smartphone kurz aufs Band abgelegt. Die Gelegenheit

nutzte ein Unbekannter aus und schnappte sich das Handy. Der Dieb entkam. Von

dem Mann liegt eine vage Personenbeschriebung vor. Demnach soll der Verdächtige

etwa 20 Jahre alt sein. Er trug eine graue Hose und einen blauen Pullover,

außerdem eine rote Wollmütze. Zeugen, die Hinweise geben können oder den Mann

gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit

der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Einbrecher nehmen Schuhe mit

Kaiserslautern (ots) – Betriebsräume in der Morlauterer Straße sind am

Wochenende von Einbrechern „besucht“ worden. Am Montagmorgen fiel auf, dass

unbekannte Täter an dem Gebäude eine Seitentür aufgehebelt haben und im Inneren

des Hauses auf allen Stockwerken in die einzelnen Büroräume eingedrungen sind

und mehrere Rollcontainer aufgebrochen haben. Ihre Beute: einige elektronische

Geräte sowie ein Paar Schuhe. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen

Freitagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, 6 Uhr. Zeugen, denen in diesem

Zeitraum verdächtige Personen in der Morlauterer Straße aufgefallen sind, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 bei der Kriminalpolizei

zu melden. |cri

Verkehrskontrollen

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Montag in der Mainzer Straße

Verkehrskontrollen durchgeführt. In knapp zwei Stunden stellten die Beamten

mehrere Verstöße gegen die Straßenverkehrsregeln fest. So mussten sie

beispielsweise fünf Mal eine mangelhafte Ladungssicherung, zwei unerlaubte

Handynutzungen, fünf nicht angeschnallte Fahrzeuginsassen und mehrere Fahrer

beanstanden, die die erforderlichen Fahrzeugpapiere nicht mitführten. Auf einige

Betroffene kommt jetzt ein teures Bußgeld zu. |erf

Fahrerflucht: Werbetafel umgestürzt

Kaiserslautern (ots) – Eine Werbetafel ist zwischen Sonntag und Montag in der

Steinstraße umgefallen. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr mit seinem Wagen

gegen die Tafel. Das Reklameschild wurde beschädigt und stürzte um. Ohne sich um

den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche weiter. Jetzt ermittelt die

Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. Wem ist

zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr, Verdächtiges in der Steinstraße

aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Unfallverursacher geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit Nacktbildern erpresst

Kreis Kaiserslautern (ots) – Eine Erpressung hat eine Frau aus dem Landkreis am

Montagmorgen angezeigt. Wie die 58-Jährige zu Protokoll gab, hatte sie eine

E-Mail erhalten, in der sie aufgefordert wird, mehrere Zehntausend Euro zu

bezahlen – andernfalls würden Nacktbilder von ihr im Internet veröffentlicht.

Der Absender der E-Mail war der Frau nicht bekannt.

Die weiteren Nachfragen der Beamten ergaben dann, dass die 58-Jährige vor ein

paar Monaten über ein soziales Netzwerk einen Mann „kennengelernt“ habe und

seitdem mit ihm schreibe. Vor einiger Zeit hatte sie ihm auch Nacktbilder und

Videos geschickt.

Zwar ist der Name des Absenders der Erpresser-Mail ein anderer als der des

„unbekannten Bekannten“, mit dem sie seit Monaten chattet, ein Zusammenhang ist

allerdings nicht auszuschließen. Die Ermittlungen laufen…

Das Phänomen „Sextortion“ – zusammengesetzt aus den englischen Wörtern „Sex“ und

„Extortion“ (= Erpressung) – ist nicht neu. Trotzdem fallen in Zeiten von Social

Media, Online-Dating und Partnerbörsen im Internet immer wieder Menschen darauf

herein. Meist beginnen die Chats als harmloser Flirt – und nicht selten enden

sie (wie im beschriebenen Fall) mit hohen Geldforderungen.

Den Betrügern gelingt es meist sehr schnell, das Vertrauen ihrer Opfer zu

gewinnen, und diese sind leider nur allzu schnell bereit, sich vor der Webcam

auszuziehen oder Nacktbilder/-Videos zu schicken. Und genau dieses Material wird

dann für die Erpressung benutzt.

Auf der Seite www.polizei-beratung.de zeigt ein kleiner Film, wie die Betrüger

in der Regel vorgehen und aus einem harmlosen Flirt eine handfeste Erpressung

wird: https://s.rlp.de/i3Kil

Auf dieser Seite finden Sie auch weitere Tipps, wie Sie sich vor dieser

„sexuellen Erpressung“ schützen können und wie Sie sich in solchen Online-Chats

sicher verhalten. |cri

Unfallfluchten

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am

Montag gemeldet worden – sowohl aus dem Landkreis als auch aus dem Stadtgebiet.

Aus dem Landkreis ging am Vormittag eine Anzeige aus Schwedelbach ein. Hier

wurde zwischen 10:20 und 10:50 Uhr ein Tor zu einem Haus „Im Stenzental“

beschädigt. Offenbar stieß ein unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsfahren gegen

das Tor. Zurück blieben Schäden an dem Tor – sowie Glasscherben, die vom

Verursacherfahrzeug stammen dürften.

Im Stadtgebiet wurde ebenfalls eine Unfallflucht gemeldet. Der Fahrer eines

Chevrolets hatte seinen Wagen am Vormittag in Höhe des Kaiserbergrings am

Fahrbahnrand ab. Gegen 14:30 Uhr bemerkte er den Schaden am hinteren rechten

Kotflügel. Die Höhe des Sachschadens wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise auf die jeweiligen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion 2

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Brand an Haus-Anbau

Kaiserslautern (ots) – An einem Wohnhaus „Im Dunkeltälchen“ ist es am

Montagabend zu einem Brand gekommen. Das Feuer brach gegen 18.40 Uhr aus noch

ungeklärter Ursache am Anbau des Hauses aus. Nachbarn bemerkten den Qualm und

verständigten Feuerwehr und Polizei.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Sachschaden an dem Anbau wird auf

mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Hausbewohner konnten das Haupthaus unverletzt verlassen. Das Gebäude ist

weiterhin bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. |cri

Illegale Shoppingtour

Kaiserslautern (ots) – Eine Frau aus dem Donnersbergkreis ist am Montag in der

Innenstadt beim Ladendiebstahl erwischt worden.

Die 46-Jährige wurden dabei beobachtet, als sie am Montagvormittag in einer

Modeboutique in der Fackelstraße mehrere Kleidungsstücke und ihren Rucksack mit

in eine Kabine nahm. Wenig später kam sie nur mit einer weißen Jacke heraus, die

sie wieder an den Kleiderständer zurück hängte. Danach verließ die Frau den

Laden und begab sich in ein weiteres Geschäft.

Dort stellte eine Mitarbeiterin der Modeboutique sie zur Rede. In dem Rucksack

der 46-Jährigen fanden sich mehrere Kleidungsstücke aus der Modeboutique. Die

abgetrennten Preisschilder wurden in der Jacke gefunden, die sie zurückgehängt

hatte. In ihrer Handtasche wurden weitere Kleidungsstücke aus dem zweiten

Geschäft gefunden, die sie ebenfalls nicht bezahlt hatte. Außerdem hatte die

Diebin einen komplett leeren Reisekoffer, sowie einen leeren Reisetrolli mit.

Sie hatte also wahrscheinlich eine größere „Shoppingtour“ geplant.

Die Dame kann mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Die weiteren Ermittlungen

laufen. Ein Hausverbot in den beiden betroffenen Läden dürfte ihr sicher sein.

|elz