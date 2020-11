Karlsruhe – Unklares Unfallgeschehen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Am Montag, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 36

zwischen Eggenstein und Leopoldshafen zu einem Überholvorgang, wo wohl ein

grauer Renault Captur einen grauen Opel Meriva überholte. Beide Fahrzeuge fuhren

stadteinwärts. Über den Ablauf des Überholvorgangs und die Abstände zwischen den

beiden Fahrzeugen machen der Fahrer des Renault und die Fahrerin des Opel Meriva

unterschiedliche Angaben.

Wenige Minuten nach dem oben genannten Überholvorgang auf der B36 trafen sich

die beiden Fahrzeuge wieder, diesmal auf der Linkenheimer Landstraße. Hier soll

der Opel Meriva den Renault Captur rechts überholt haben, beim Wiedereinscheren

hätten sich beide Fahrzeuge berührt, wobei Sachschaden entstand. Der Opel Meriva

soll anschließend ohne anzuhalten weitergefahren sein.

Zu beiden Verkehrsvorgängen werden nun Zeugen gesucht, die sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Telefonnummer 0721/967180 in

Verbindung setzen möchten.

Karlsruhe – Falsche Stromableser entwenden Bargeld aus Wohnung

Karlsruhe – Am späten Montagnachmittag verschafften sich bislang

unbekannte Täter unter einem Vorwand eine Störung am Stromzähler zu beseitigen,

Zutritt in eine Wohnung in der Nebeniusstraße in der Karlsruher Südstadt.

Gegen 17:00 Uhr erschlichen sich die falschen Mitarbeiter zunächst das Vertrauen

des 87-jährigen Geschädigten und gelangte so in die Wohnung. Durch geschickte

Gesprächsführung gelang es den Tatverdächtigen, den Rentner so weit abzulenken,

dass sie aus einem Wohnzimmerschrank eine Mappe mit mehreren hundert Euro

Bargeld sowie Ausweisdokumente stehlen konnten. Noch bevor der Geschädigte den

Diebstahl bemerkte, hatten die Diebe die Wohnung verlassen.

Der 87-Jährige beschrieb den ersten Täter als ungefähr 35 Jahre alt, 175 cm

groß, schlank, hatte eine helle Hautfarbe und trug einen schwarzen Mundschutz.

Der zweite Täter war ca. 165 cm groß, korpulent, ca. 40 – 45 Jahre alt, hatte

einen dunklen Teint, trug eine Brille mit dunklem Rahmen und ebenfalls einen

schwarzen Mundschutz.

Es ist nicht auszuschließen, dass die unbekannten Trickdiebe auch andernorts

versucht haben, sich Zugang in Wohnungen zu erschleichen. Zeugen oder

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt in Verbindung zu setzen.

Bad Schönborn – Einbruch in Garage

Karlsruhe – In der Nacht auf Montag drangen in Östringen, Unbekannte in

eine Garage in der Bergstraße ein und entwendeten diverse Elektronik-Artikel.

Zwischen 20:00 Uhr und 17:00 Uhr hebelten die Einbrecher das Fenster zur Garage

mit einem unbekannten Gegenstand auf und gelangen so in das Innere. Dort nahmen

sie eine Kettensäge der Marke Stiehl, sowie zwei Ladegeräte für E-Bikes an sich.

Der entstandene Schaden beträgt schätzungsweise 1000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, welche an der oben genannten Örtlichkeit etwas

Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 07253 80260 beim

Polizeirevier Bad Schönborn zu melden.

Karlsruhe – Motorroller vor Hotel verschwunden – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe – Ein Unbekannter entwendete in der Nacht auf Montag einen

Motorroller, welcher vor einem Hotel in der Ebertstraße abgestellt war.

Zwischen 12:30 Uhr und 08:50 Uhr nahm der Dieb den Roller, welcher mit dem

Lenkradschloss gesichert war, an sich. Wie der Täter den Roller von der

Örtlichkeit entfernt hat ist bislang unbekannt.

Zeugen die das Geschehen beobachtet oder etwas Verdächtiges gesehen haben,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der

Telefonnummer 0721 666-3411 zu melden.

Pfinztal- Feuerwehreinsatz nach technischem Defekt an Hallenlampe

Pfinztal-Berghausen – Die freiwillige Feuerwehr aus Pfinztal musste am

Montag gegen 09.40 Uhr nach einer Brandmeldung in einer Reithalle in die

Berghausener Steigstraße ausrücken. Wie sich vor Ort herausstellte, war eine

größere Deckenleuchte aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Das

Feuer war dann auch rasch gelöscht und es entstand darüber hinaus wohl kein

weiterer Schaden.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch während kurzer Abwesenheit

Karlsruhe – Am Montagnachmittag, während einer kurzen Abwesenheit der

Wohnungsinhaberin, verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zugang zur Wohnung

einer 46-jährigen Dame im Kanalweg. Hier durchwühlte er sämtliche Räume.

Die Geschädigte hatte ihre Wohnung nur kurz verlassen, zwischen 16.30 Uhr und

16.45 Uhr, als der unbekannte Täter die Balkontür mit einem unbekannten

Hebelwerkzeug aufbrach und so die Wohnung betreten konnte. Augenscheinlich ist

er auf diesem Wege auch wieder gegangen. Aus einem Zimmer fehlt Bargeld. Ob noch

weitere Gegenstände entwendet wurden, ist erst nach der Spurensicherung

festzustellen.

Karlsruhe – Mehrere Balkone auf Hausrückseite in Brand geraten – Vier Personen leicht verletzt – Bewohner leistet Widerstand

Karlsruhe-Oberreut – Mehrere übereinanderliegende Balkone eines in der

Friedrich-Weick-Straße in Karlsruhe-Oberreut gelegenen Mehrfamilienhauses

gerieten am Montagabend gegen 22.40 Uhr aus noch unklarer Ursache in Brand. Die

vor Ort geeilte Berufsfeuerwehr Karlsruhe brachte die Bewohner in Sicherheit.

Letztlich konnte das Feuer an der Rückseite des Wohngebäudes rasch eingedämmt

werden.

Durch Rauchgas sind drei Personen leicht verletzt worden. Eine davon sowie ein

Feuerwehrmann erlitten zudem leichte Verletzungen an der Hand. Sie alle konnten

von den Rettungsdiensten ambulant vor Ort versorgt werden. Insgesamt entstand

ein Schaden von geschätzten 100.000 Euro.

Einige Anwohner hatten nach und nach ab 22.38 Uhr bei den Leitstellen angerufen

und das Feuer an dem Mehrfamilienhaus gemeldet. Die Flammen breiteten sich von

der Terrasse einer Erdgeschosswohnung auf die darüber liegenden Balkone bis zum

vierten Obergeschoss aus.

Das Haus wurde aufgrund der Gefährdung für die Bewohner von der Feuerwehr

evakuiert. Sie kamen vorübergehend im Foyer einer nahegelegenen Firma unter. Ein

Teil des Hauses bleibt indessen vorerst nicht bewohnbar. Die Betroffenen kamen

bei Bekannten beziehungsweise Verwandten unter.

Die Brandursache ist nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen unklar. Weitere

Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern hierzu noch an.

Während der Löscharbeiten war es mit einem 46-jährigen Bewohner zu

Widerstandshandlungen gekommen. Da ein Betreten seiner Wohnung für die Feuerwehr

dringend erforderlich war, wurde er aufgefordert, die Wohnungsschlüssel

auszuhändigen. Dies verweigerte er, weshalb ihm die Beschlagnahme von den

hinzugerufenen Polizeibeamten auch mittels unmittelbarem Zwang angedroht wurde.

Bei der Abnahme des Schlüssels leistete er schließlich dennoch Widerstand und

musste unter erheblichem Kraftaufwand von mehreren Beamten zu Boden gebracht

werden. Verletzt wurde dabei niemand.

Obwohl der Beschuldigte selbst offenbar Rauch eingeatmet hatte, verweigerte er

eine ärztliche Untersuchung. Er wurde anschließend zur Durchführung der weiteren

polizeilichen Maßnahmen zum Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt verbracht und

muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Pfinztal – 84-jähriger Vermisster aufgefunden

Karlsruhe – Der 84-jährige Vermisste aus Pfinztal-Berghausen konnte am

Montag wohlbehalten aufgefunden werden. Aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung in

den Medien wurde eine Spaziergängerin, welche mit ihrem Hund unterwegs war, auf

den als vermisst gemeldeten Mann aufmerksam. Die Frau kontaktierte umgehend die

Polizei, so dass der Mann sicher nach Hause gebracht werden konnte. Der Mann

wurde in der Nähe seiner Wohnanschrift aufgefunden. Unklar ist derzeit, wo sich

der Mann in der Zwischenzeit aufgehalten hat.

Bretten – Betrunkener versucht, einen hilfsbereiten Passanten zu bestehlen

Karlsruhe – Am späten Montagabend musste die Polizei einen stark

alkoholisierten und aggressiven Mann in Gewahrsam nehmen, der zuvor erfolglos

versucht hatte, einem Passanten das Mobiltelefon zu entwenden.

Um 22.50 Uhr rief ein 18-jähriger Jogger die Polizei zu Hilfe in die

Melanchtonstraße, weil er mit einem 50-jährigen, offenkundig betrunkenen Mann

aneinandergeraten war. Zunächst hatte der Jogger dem Mann bei der Suche nach

dessen verloren gegangenem Handy geholfen. In der Folge ging der 50-Jährige

seinen Helfer jedoch an und versuchte, ihm sein Mobiltelefon wegzunehmen. Weil

sich der Störer auch der hinzugeeilten Polizeistreife gegenüber aggressiv

zeigte, musste er in Gewahrsam genommen werden. Er muss nun mit einer

Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls rechnen.

Karlsruhe – Verbaler Streit endet in gefährlicher Körperverletzung

Karlsruhe – Am Dienstag gegen 10:30 Uhr kam es in einer Wohngemeinschaft

in der Durlacher Allee zu einer gefährlichen Körperverletzung, welcher eine

Streitigkeit zu Grunde lag.

Aufgrund angeblich vorhergegangener sexueller Anspielungen eines 23-Jährigen

gegenüber einer weiblichen Mitbewohnerin und bereits bestehender

Mietstreitigkeiten, stattete der Hauseigentümer gemeinsam mit zwei weiteren

Personen einen Besuch in der Wohngemeinschaft ab. Als der Hauseigentümer dem

jungen Mann die Kündigung aussprechen wollte, ergriff der 23-Jährige einen

bislang unbekannten Gegenstand und verletzte den Hauseigentümer am Arm. Dieser

trug Schnittverletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Der 23-Jährige konnte im Anschluss von der Polizei festgenommen werden.

Karlsruhe – Frau mit Kleinkind missachtet Corona-Regeln in Supermarkt und wird renitent

Karlsruhe-Waldstadt – Äußert renitent gab sich eine 35-jährige Frau, die

am Montag gegen 18.45 Uhr mit ihrem einjährigen Kind in einem Discounter in der

Schneidemühler Straße ohne den vorgeschriebenen Mund-Nasen-Schutz unterwegs war.

Vom Marktleiter darauf angesprochen, konnte sie keine gültige Befreiung von der

Tragepflicht vorlegen und beleidigte den Mann wie auch eine Mitarbeiterin, die

zur Unterstützung hinzukam. Darüber hinaus schrie die Frau laut umher und wollte

die Örtlichkeit verlassen. In der Folge wurde die Polizei hinzugezogen, denen

die Kundin ihre Personalien nicht preisgeben wollte.

Auch nach eingehender Darstellung der rechtlichen Verhältnisse blieb die Frau

ungeachtet ihres im Kinderwagen befindlichen Kleinkindes stur und wehrte sich

durch Festhalten, Drehen und Winden gegen die weiteren polizeilichen Maßnahmen.

Zuletzt musste die 35-jährige Polin nach Androhung der Zwangsmaßnahmen für kurze

Zeit gefesselt werden, bis sie zweifelsfrei identifiziert war.

Nun muss sie mit Anzeigen wegen Beleidigung, Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Karlsruhe – Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe – Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in

Karlsruhe während der Fahrt mit einer Autofahrerin in Streit geraten. Als er die

Autofahrerin daraufhin ausbremste, verursachte er damit einen Auffahrunfall mit

mehreren beteiligten Fahrzeugen, bei der die Autofahrerin verletzt wurde und

mehrere tausend Euro Sachschaden entstand. Anschließend flüchtete der

Verursacher, er konnte jedoch schnell ermittelt werden.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 52-jährige

Fahrer eines Peugeots gegen 15 Uhr zunächst den rechten Fahrstreifen der Eckener

Straße in südlicher Richtung. Aufgrund von am rechten Fahrbahnrand geparkten

Fahrzeugen wechselte der 52-Jährige auf den linken Fahrstreifen. Eine hier

bereits fahrende 59-Jährige musste aufgrund des knapp vor ihr einscherenden

Fahrzeugs ihren Seat abbremsen und war daher mit dem Fahrverhalten des

52-Jährigen nicht einverstanden. Ihren Unmut drückte sie dadurch aus, dass sie

den nun vorausfahrenden Peugeot anhupte.

Der Fahrer des Peugeots hatte seinerseits jedoch kein Verständnis für das Hupen

und zeigte dies, indem er sein Fahrzeug stark abbremste. Die 59-Jährige musste

daraufhin bis zum Stillstand abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Auch der

ihr nachfolgende Lkw musste hierdurch bremsen, was jedoch von dem folgenden,

52-jährigen Fahrer eines weiteren Lkws zu spät bemerkt wurde. In der Folge fuhr

zunächst der Lkw auf den vorausfahrenden Lkw auf, der wiederum durch die Wucht

des Aufpralls auf den bereits stehenden Seat geschoben wurde. Durch die

Kollision erlitt die 59-jährige Fahrerin den Seats leichte Verletzungen. Zu

einem Zusammenstoß mit dem Peugeot kam es nicht.

Trotz des durch ihn verursachten Unfalls setzte der 52-Jährige anschließend

seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Durch die Angaben der Unfallbeteiligten konnte jedoch das Kennzeichen des

Verursachers ermittelt und dieser bereits kurz nach dem Unfall an seiner

Wohnanschrift angetroffen werden. Der 52-Jährige zeigte sich den Beamten

gegenüber auch gleich geständig.

Insgesamt entstand an den drei unmittelbar beteiligten Fahrzeugen ein

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Karlsruhe – Zwei Radfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Karlsruhe – Schwere Verletzungen erlitten am Montagvormittag zwei sich

entgegenkommende Radfahrer, als sie in einer Karlsruher Unterführung

zusammenstießen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr ein 65-jähriger

Radfahrer kurz vor 09:30 Uhr vom Albtalbahnhof kommend die Unterführung

Beiertheimer Allee/Ebertstraße rechtsseitig in nördliche Richtung. Die

56-jährige Fahrerin eines Pedelecs befuhr zu diesem Zeitpunkt die Unterführung

in südlicher Richtung. Kurz vor Ende der Unterführung fuhr die Zweiradfahrerin

links an einer Fußgängerin vorbei. Hierdurch geriet sie aber in die Fahrlinie

des 65-Jährigen und es kam zum frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden

Radfahrern.

Durch die Kollision und den anschließenden Sturz erlitten beide Beteiligte

schwere Kopfverletzungen. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzten

zunächst vor Ort und brachten sie anschließende zur stationären Behandlung in

ein Krankenhaus.

An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von wenigen hundert Euro.

Rheinstetten – Geldbörsen aus Pkw gestohlen

Karlsruhe – Eine bislang Unbekannter hat am Montagnachmittag aus einem

abgestellten Honda eine Handtasche an sich genommen.

Zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr parkte die Geschädigte ihr Fahrzeug im

Einmündungsbereich der Landesstraße 566 und der Kreisstraße 3581. Auf der

Rückbank hatte sie ihre Tasche unter einer Decke versteckt bevor sie für ca. 10

Minuten das Fahrzeug verließ. Wie die Täter ins Fahrzeuginnere gelangen konnten,

ist bislang unklar.

Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen können beim Polizeirevier Ettlingen unter

Telefon 07243 32000 gemeldet werden.

Karlsruhe – Bezug zur Meldung: Mehrere Balkone auf Hausrückseite in Brand geraten – mutmaßliche Brandursache wohl technischer Defekt

Karlsruhe-Oberreut – Nach dem Brand am späten Montagabend an einem

Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Weick-Straße gehen Brandermittler der

Kriminalpolizei von einem technischem Defekt an einer Außensteckdose der im

Erdgeschoss gelegenen Wohnung aus, die wohl ursächlich für das Feuer war. Soweit

die ersten Untersuchungen des Brandortes mit Unterstützung von

Kriminaltechnikern. Hinweise auf eine fahrlässige oder gar vorsätzliche

Brandlegung haben sich nicht ergeben.