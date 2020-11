Mannheim – Arbeiter stürzt von Neckarvorlandbrücke

Mannheim – Ein 63-jähriger Arbeiter ist am heutigen Dienstag, gegen 11.40

Uhr, beim Abdichten des Brückenfundaments rückwärts von der Neckarvorlandbrücke

auf ein darunterliegendes Baugerüst gestürzt und war zunächst bewusstlos. Beim

Eintreffen der Polizei und des Rettungswagens der Malteser kurze Zeit später war

er zwar wieder ansprechbar, wurde aber mit Verdacht auf Kopf- und

Wirbelsäulenverletzungen in eine örtliche Klinik verbracht.

Mannheim-Oststadt: Fahrradfahrer belästigt junge Frau – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt – Am Sonntagband gegen 18 Uhr belästigte ein unbekannter

Radfahrer in der Otto-Beck-Straße eine junge Frau. Während der Unbekannte mit

seinem dunklen Fahrrad in Höhe der Nietzschestraße dicht an der 25-Jährigen

vorbeifuhr, schlug er ihr mit der flachen Hand auf s Gesäß. Der junge Mann soll

zwischen 16 und 20 Jahre alt gewesen sein, dunkle Kleidung und einen weißen

Mund-Nasen-Schutz getragen haben. Er befand sich in Begleitung eines weiteren

jungen Mannes mit Fahrrad. Nach dem Vorfall seien die Unbekannten in Richtung

Augusta-Anlage davongefahren. Eine sofort durch die verständigte Polizei

ausgelöste Fahndung blieb ohne Erfolg. Das Kriminalkommissariat in Mannheim hat

die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444.

Mannheim: Mit Drogen am Steuer und überhöhter Geschwindigkeit unterwegs

Mannheim – Weil er mit überhöhter Geschwindigkeit am Dienstag gegen 4 Uhr

auf der Frankenthaler Straße einem Streifenwagen entgegenrauschte,

kontrollierten die Polizisten einen 22-jährigen Fahrer eines Porsche. Der

äußerst redselige Mann willigte einem Urintest ein, der den Konsum von Kokain

und Marihuana nachwies. Auch im Fahrzeug fanden die Beamten eine geringe Menge

Marihuana. Der Frankenthaler musste seinen Wagen abstellen und mit auf das

Polizeirevier Mannheim-Sandhofen kommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen

und die Weiterfahrt untersagt.

Mannheim-Feudenheim: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und Radfahrer – Polizei sucht Zeugen – Pressemeldung Nr. 3

Mannheim-Feudenheim – Wie bereits berichtet ereignete sich am frühen

Samstagnachmittag, 14.11.2020 im Stadtteil Feudenheim ein schwerer

Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Fahrradfahrerin tödliche Verletzungen

erlitt. Die Ermittlungen der Unfallspezialisten bei der Verkehrspolizei des

Polizeipräsidiums Mannheim dauern an.

Zur weiteren Aufklärung des Unfallhergangs suchen die Unfallermittler weitere

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

Insbesondere wird eine Ersthelferin gesucht, die bereits vor dem Eintreffen der

Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen eingeleitet hatte. Die Polizei bittet um

Kontaktaufnahme mit der Verkehrspolizei Heidelberg unter der Rufnummer

0621/174-4111.

Mannheim-Blumenau: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs.

Mannheim-Blumenau – Ein 23-jähriger Mann war am Montagabend im Wald bei

Blumenau unter Drogeneinfluss stehend mit dem Auto unterwegs. Der junge Mann

fiel einer Polizeistreife gegen 22.30 Uhr auf, als er mit seinem VW den Alten

Frankfurter Weg aus Richtung Schützenhaus kommend in Richtung Lampertheim

befuhr. Die Beamten gaben dem VW-Fahrer deutliche Anhaltesignale, zunächst mit

Leuchtschrift und Blitzlicht, als er dies ignorierte mit Blaulicht, Martinshorn

und Lichthupe. Hierauf stoppte er kurz und warf einen Gegenstand aus dem Fenster

der Beifahrerseite. Anschließend fuhr er weiter. Er konnte erst nach weiteren 80

Metern angehalten werden. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten deutliche

Anzeichen für Drogenkonsum. Einen Drogentest lehnte der 24-Jährige jedoch ab. Er

wurde zum Polizeirevier nach Sandhofen gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen

wurde. Diese musste bei dem uneinsichtigen Mann unter Zwang durchgeführt werden.

Bei einer Nachsuche im Alten Frankfurter Weg konnten Polizeibeamte schließlich

auch den herausgeworfenen Gegenstand auffinden, bei dem es sich um eine Kugel

aus Alufolie mit rund 4 Gramm Marihuana handelte.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinflusses

sowie Drogenbesitzes ermittelt. Er muss nun zumindest mit einem Fahrverbot

rechnen.

Mannheim-Innenstadt: Rotlicht missachtet und in Straßenbahn geprallt

Mannheim-Innenstadt – Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer

Straßenbahn ereignete sich am Montagmittag im Stadtteil Innenstadt. Ein

41-jähriger Mann war gegen 12.20 Uhr mit seinem VW Tiguan auf dem Friedrichsring

in Richtung Kurpfalzbrücke unterwegs. An der Einmündung zur Goethestraße

missachtete er das Rotlicht der Ampel und stieß dabei gegen eine Straßenbahn,

die vom Wassersturm kommend nach rechts in die Goethestraße abbog. Hierbei

entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Beide Beteiligten, sowie die

20 Fahrgäste der Straßenbahn kamen mit dem Schrecken davon und blieben

unverletzt.

Die Rotlichtüberwachung der dortigen Lichtzeichenanlage löste aus und fertige

automatisch ein „Beweisfoto“ zum Unfallhergang.

Zu Beeinträchtigungen des Straßenbahn- und Individualverkehrs kam es nicht.

Mannheim-Käfertal: Baucontainer beschädigt – wer hat etwas beobachtet?

Mannheim-Käfertal – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen

Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag im Stadtteil „Im Rott“ einen

Baucontainer. Unbekannte Täter rissen an dem Baucontainer, der auf einer

Baustelle im Ida-Dehmel-Ring aufgestellt war, beide Fenster komplett aus der

Verankerung und richteten hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro an.

Zeugen, die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu

melden.

Mannheim-Friedrichsfeld: Autoreifen abmontiert und gestohlen – Zeugen gesucht

Mannheim-Friedrichsfeld – Unbekannte Täter entwendeten am Sonntagabend im

Stadtteil Friedrichsfeld an einem abgestellten Fahrzeug alle vier Räder. Die

Täter montierten gegen 23.30 Uhr an einem Elektro-Fahrzeug der Marke Tesla, das

vor einem Autohaus im Saarburger Ring abgestellt war, alle vier Kompletträder im

Wert von 3.500 Euro ab.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu

melden.

Mannheim-Industriehafen: Einbruch in Industriebetrieb – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Industriehafen – Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen

Freitag, 13.11.2020 und Montag, 16.11.2020 in einen Industriebetrieb auf der

Friesenheimer Insel ein. Die Einbrecher brachen das Tor des Anwesens in der

Scheidhorststraße auf und gelangten so auf das Betriebsgelände. Hier brachen sie

die Tür eines Baucontainers auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem

Baucontainer nichts entwendet, jedoch ließen die Täter vom Gelände ein

Edelstahlgestell mit Stahlrohren mitgehen. Der entstandene Schaden lässt sich

derzeit noch nicht beziffern.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/3301-0 zu melden.