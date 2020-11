Ketsch/BAB 6: Frischfleisch ungesichert und ungekühlt transportiert – 100 kg Lammfleisch sichergestellt

Ketsch/BAB 6 – Ein 27-jähriger Mann transportierte am Montagnachmittag in

seinem Transportfahrzeug mehrere Paletten Lebensmittel ohne Kühlung und

Sicherung. Das Fahrzeug fiel Beamten der Verkehrspolizei 15 Uhr auf der A 6 in

Richtung Karlsruhe fahrend auf und wurde kontrolliert. Dabei stellten die

Verkehrspolizisten drei Paletten mit Wurstwaren und Molkereiprodukten, die

kühlungsbedürftig sind, im Laderaum fest. Zudem waren drei große Tüten mit 100

kg Lammfleisch auf dem total verdreckten Ladeboden abgelegt. Eine der Tüten war

bereits eingerissen. Die Ware stand völlig ungesichert im Laderaum. Die Ware war

zum Verkauf in einem Lebensmittelmarkt im nördlichen Landkreis Karlsruhe

vorgesehen. Nach Verständigung des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis kamen

Lebensmittelkontrolleure vor Ort und übernahmen die weitere Sachbearbeitung

hinsichtlich der Verstöße im Zusammenhang mit dem Transport der Lebensmittel.

Die nicht mehr verkehrsfähigen Lebensmittel wurden sichergestellt und der

Vernichtung zugeführt.

Bei einer genaueren Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs konnten erhebliche Mängel

festgestellt werden. So waren unter anderem alle Reifen abgefahren und beide

Außenspiegel beschädigt und scharfkantig.

Der 27-Jährige sieht nun Bußgeldern wegen lebensmittelrechtlicher und

verkehrsrechtlicher Verstöße entgegen. Zudem wurde ein Mängelbericht mit der

Aufforderung zur Beseitigung der Mängel ausgestellt.

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einkaufsmarkt; Zeugen gesucht

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis – Über das letzte Wochenende hinweg, zwischen

Samstag, den 14. November, 21.30 Uhr, bis Montag, den 16. November, 05.45 Uhr,

brachen bislang unbekannte Täter in einen Einkaufsmarkt in der Straße „In den

Kreuzwiesen“ ein, flexten den Firmentresor auf und entwendeten daraus Bargeld in

noch unbekannter Höhe.

Die Ermittlungsgruppe „Eigentum“ der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die

weiteren Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst,

Tel.: 0621/174-4444 oder an den Polizeiposten Schönau, Tel.: 06228/8230.

Mühlhausen, Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes-Benz gestohlen – Zeugen gesucht!

Mühlhausen – Den Diebstahl seines Mercedes-Benz, C-Klasse, meldete der

Besitzer am Montag beim Polizeiposten Mühlhausen. Der 70-Jährige hatte seinen

Wagen am Samstag (14.11.) in der Hauptstraße vor einem Friseurgeschäft

abgestellt. Nach Angaben einer Zeugin stand der Pkw am Sonntag um 20 Uhr noch

dort. Als er am Montag um 10.30 Uhr sein Fahrzeug nutzen wollte, war es

verschwunden. Der Schaden beträgt rund 3700 Euro. An dem Fahrzeug waren die

amtlichen Kennzeichen HD-BS 427 angebracht.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06222/662850.

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet – 6.000 EUR Sachschaden

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag

gegen 10:30 Uhr an der Kreuzung Zentgrafenstraße/ Schönauer Straße. Eine

33-jährige Frau wollte von der Schönauer Straße nach links in die

Zentgrafenstraße abbiegen, als sie eine von rechts kommende 63-jährige

Audi-Fahrerin übersah, welche auf der Zentgrafenstraße in Richtung B3 unterwegs

war und ihr die Vorfahrt nicht gewährte. Beide Fahrzeuge kollidierten

miteinander, der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden liegt bei rund 6.000 EUR.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: In zwei Baucontainer Öffnungen geflext und daraus Maschinen entwendet – Sach- und Diebstahlschaden ca. 20.000 Euro – Zeugen gesucht

Mannheim – Über das vergangene Wochenende zwischen Freitag, 13.11. und

Montag, 16.11.2020 wurden zwei Baucontainer, die auf einer Baustelle in der

Bergstraße gegenüber des Friedhofs abgestellt sind, aufgebrochen und daraus

Maschinen im Wert von über 10.000 Euro entwendet. Die Täter hatten die

verschlossenen Container an der Vorderseite mit Winkelschleifern aufgeflext und

waren durch die Öffnungen in das Innere eingestiegen. Nach den bisherigen

Feststellungen wurden Bohrmaschinen, Stichsägen, Akkubohrer und ein

Kernbohrgerät gestohlen. Für den Abtransport müssen die Täter ein größeres

Fahrzeug benutzt haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf weitere

ca. 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 beim Polizeirevier

Weinheim zu melden.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Männer im Alter von 25 und 50 Jahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Haft

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Gemeinsame Pressemitteilung der

Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden durch das Amtsgericht

Heidelberg Untersuchungshaftbefehle gegen zwei Männer im Alter von 25 und 50

Jahren erlassen. Diese stehen im dringenden Verdacht, gefährliche

Körperverletzungen in zwei Fällen gemeinschaftlich und durch lebensgefährdende

Behandlung begangen zu haben.

Die Beschuldigten sollen am 10.11.2020 gegen 21.30 Uhr zusammen mit vier

weiteren Männern den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der

Güterbahnhofstraße aufgesucht haben, wo sich die beiden 26- und 27-jährigen

späteren Geschädigten aufhielten, um diese aufgrund vorangegangener familiärer

Streitigkeiten zu verprügeln. Bei ihrem Eintreffen sollen die sechs Angreifer

gleich auf die beiden Männer zugelaufen sein und damit begonnen haben, auf diese

einzuschlagen und einzutreten. Der 50-Jährige soll dabei dem 27-Jährigen mit

einem Schlagring gegen das Kinn geschlagen haben, worauf dieser zu Boden

gegangen sei. Anschließend soll der Angreifer auf den am Boden Liegenden

eingetreten haben. Danach soll der 25-jährige Beschuldigte mit einem

Baseballschläger auf den zweiten Geschädigten eingeschlagen haben, sodass auch

dieser zu Boden gegangen sei. Nun habe der Tatverdächtige weitere wuchtige

Schläge gegen das Opfer ausgeführt. Dabei erlitt der 26-Jährige schwere

Verletzungen in Form von Kopf- und Beckenverletzungen. Er wurde zur Behandlung

in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der 25-jährige Beschuldigte soll am Folgetag den Geschädigten telefonisch im

Krankenhaus kontaktiert und ihm angedroht haben, ihn beim nächsten Mal mit einem

Messer zu töten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurden Untersuchungshaftbefehle

gegen zwei der Tatverdächtigen erlassen. Sie wurden nach der Vorführung bei der

Haft- und Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Heidelberg und Eröffnung der

Haftbefehle in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Fachdezernats der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: 35-jähriger Mann geschlagen – Ersthelfer und weitere Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis – Aus bislang nicht bekannten Gründen soll ein

35-jähriger Mann am Samstag gegen 21.30 Uhr von einem unbekannten Täter in den

Bauch geschlagen worden sein. Der 35-jäjrige hielt sich zu diesem Zeitpunkt mit

einem Verwandten in der Zwingerstraße auf. Plötzlich sollen drei schwarz

gekleidete Männer aufgetaucht sein, einer davon soll dann zugeschlagen haben,

worauf das Opfer zu Boden gegangen sei und sich den Kopf anstieß. Anschließend

flüchtete das Trio in Richtung Rosengasse. Eine eingeleitete Fahndung verlief

erfolglos. Der 35-Jährige begab sich zur ärztlichen Behandlung ins örtliche

Krankenhaus. Ein Zeuge gab an, dass ein Pärchen zu Hilfe geeilt sei und sich um

den Verletzten kümmerte. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter

Telefon 06271/92100 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.