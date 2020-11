Festnahme

Bingen

Bingen, 16.11., Bahnhof, 20:20 Uhr. Bei einer Personenkontrolle am Binger Hauptbahnhof wurden bei einem 47-Jährigen geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden. Zudem bestand gegen den Mann ein örtlicher Haftbefehl. Er wurde umgehend von den Beamten zur Polizeiinspektion nach Bingen gebracht; von dort brachten ihn Bundesbeamte zur Justizvollzugsanstalt (JVA).

Verkehrsunfall mit Flucht II

Bingen

Bingen, 16.11., 15:20-15:30 Uhr. Ein 46-Jähriger stellte sein Fahrzeug auf dem Nettoparkplatz ab, um einzukaufen. Danach fuhr er nach Trechtingshausen, wo er erst nach Abstellen des Fahrzeugs einen frischen Unfallschaden (mit grünen Lackanhaftungen) an seiner rechten Schiebetür bemerkte. Wer etwas gesehen hat, bitte melden.

Diebstahl aus Kfz

Bingen

Bingen, Gerbhausstraße, 15.11., 16:00 Uhr bis 16.11, 08:00 Uhr. Unbekannte Täter schlitzten das Cabrio-Autodach eines 1er-BMWs mit Binger-Kennung auf, durchwühlten den Innenraum und entwendeten eine Sonnenbrille sowie Modeschmuck im Wert von 100 EUR. Die Polizei bittet um Täter-Hinweise aus der Bevölkerung. Bei dem Einsatz stellte sich außerdem heraus, dass der 45-jährige Fahrer zur Aufenthaltsermittlung durch die Ausländerbehörde ausgeschrieben war. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

Diebstahl Rüttelplatte

Bingen

Weiler, 16.11., Hochstraße, 13:00 Uhr. Unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte (Tatörtlichkeit: Tiefgarage) einer Baustelle in der Hochstraße bei Weiler. Wer hat was bemerkt?

Unfallflucht

Lörzweiler, Portugieserweg

Am 16.11.20 gegen 13:00 Uhr musste ein LKW im Portugieserweg rangieren und touchierte hierbei ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr der Lkw weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Schild entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei in Oppenheim, 06133-9330, entgegen.

Verfolgungsfahrt durch Mainz – Zeugen gesucht

Mainz-Neustadt

Mainz, 17.11.2020, 02:58 Uhr

In den frühen Morgenstunden kam es in der Mainzer Neustadt zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem 38-Jährigen Mainzer und der Polizei.

Ein schlagartiges Wendemanöver vollführte der Fahrer eines 3er-BMW, als er gegen 02:58 Uhr eine durch die Polizei eingerichtete Kontrollstelle auf der Theodor-Heuß-Brücke erblickte. Nach dem Wendemanöver beschleunigte der Fahrer und flüchtete mit bis zu 180 km/h über die Rheinallee in Richtung Mainz-Mombach. Mit seiner rücksichtslosen und grob verkehrswidrigen Fahrweise gefährdete er nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer und überfuhr mehrere rote Ampeln. Der Fluchtweg führte von der Theodor-Heuss-Brücke über Rheinallee und Josefsstraße und endete letztlich in der Wallaustraße, wo der BMW von den Beamten des Altstadtreviers gestoppt werden konnte. Mit knapp einem Promille Atemalkohol musste der 38-jährige Fahrer die Beamten auf die Polizeidienststelle begleiten, wo ihm nicht nur Blut, sondern auch sein Führerschein abgenommen wurde. Der 41-Jähriger Beifahrer war ebenfalls betrunken. Der Fahrer muss sich nun wegen Verkehrsgefährdung strafrechtlich verantworten.

In der Rheinallee, auf Höhe der grünen Brücke, gegenüber der Mainzer Netze kam es zu einem Beinahe-Unfall zwischen dem BMW und einem anderen Pkw. Die Insassen des bislang unbekannten Pkw kommen als Zeugen und mögliche Geschädigte in Frage und werden gebeten sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Laubenheim – Montag, 16.11.2020, 18:00 Uhr

Am Montagabend versuchen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der

Hans-Zöller-Straße einzubrechen. Dabei werden sie von einem Nachbarn, der gerade

auf dem Balkon eine Zigarette raucht, beobachtet. Der Nachbar gibt einen Pfiff

ab, woraufhin die beiden Täter flüchten. Der Nachbar verständigt die Polizei,

doch die Täter können nicht gestellt werden. Es liegt keine Personenbeschreibung

vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen.