Nieder-Olm (ots) – Am Montagabend 16.11.2020 gegen 21:30 Uhr wurde eine 37-Jährige Opfer von sexueller Belästigung. Die Frau befand sich mit ihrem Hund auf einem Feldweg zwischen Nieder-Olm und Ebersheim. Nahe des dortigen Windrades kamen plötzlich 2 Männer aus einem Gebüsch auf die Frau zu. Unvermittelt griff einer der beiden Männer der 37-Jährigen ans Gesäß.

Daraufhin biss der Hund der Frau dem unbekannten Po-Grabscher in den Arm.

Ob der Mann Verletzungen davontrug, ist derzeit noch unbekannt.

Beide Männer flüchteten im Anschluss in Richtung Nieder-Olm und konnten auch im Rahmen von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Frau konnte die beiden Männer wie folgt beschreiben:

Beide Männer sind ca 20-30 Jahre alt, ca. 185-190 cm, dunkel gekleidet Sprachen mit Akzent evtl. osteuropäisch.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen.

Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.