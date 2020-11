Unbekannter Täter wollen 2 Kindern Tretroller und Fahrrad rauben – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Bettenhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Mann versuchte am Montagnachmittag 16.11.2020 in Kassel-Bettenhausen zwei 9-jährige Jungen zu berauben. Er forderte von den beiden Kindern die Herausgabe des Tretrollers und Fahrrads, während er verbal drohte, ihnen sonst eine “Knarre” an den Kopf zu halten. Eine Waffe oder etwas Ähnliches zeigte der Räuber, der mit einer Gruppe unterwegs war, nicht vor. Die beiden Jungen kamen der Forderung des Mannes nicht nach und rannten davon.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten nun um Hinweise auf den unbekannten Räuber oder seine Begleiter.

Der versuchte Raub hatte sich gegen 16 Uhr an der Kreuzung Eichwaldstraße, Miramstraße ereignet. Dort hatten sich die beiden 9-jährigen Jungen aus Kassel mit einem gleichaltrigen Freund getroffen. Von der anderen Straßenseite kamen unbekannte Personen aus einer 7-köpfigen Gruppe auf sie zu. Während ein Mann die Kinder ansprach und bedrohte, hielten sich seine Begleiter im Hintergrund auf. Nachdem die Kinder wegliefen flüchtete die 7-köpfige Gruppe, den bisherigen Ermittlungen zufolge über die Ringhofstraße in Richtung Leipziger Straße, wo sich ihre Spur verliert.

Zu dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

ca. 15 bis 17 Jahre, etwa 1,75-1,80 m groß, schlank, trug einen weißen Kapuzenpullover und eine dunkle Jeanshose, sprach überwiegend Deutsch, soll aber auch etwas in russischer Sprache gesagt haben.

Bei den 6 Begleitern soll es sich um 3 männliche Jugendliche und 3 gleichaltrige Mädchen gehandelt haben.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den Täter oder die Gruppe geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Duo schiebt gestohlenen Betonmischer vor sich her – Festnahme auf frischer Tat

Kassel-Nord (ots) – Auf frischer Tat ertappte eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum Dienstag 17.11.2020 zwei Diebe in der Kasseler Nordstadt und nahm die 24 und 29 Jahre alten Männer fest. Die Polizisten waren auf einer Streifenfahrt gegen 1 Uhr nahe des Halitplatzes auf das verdächtige Duo aufmerksam geworden, das einen Betonmischer vor sich herschob.

Dies veranlasste die Beamten, die Männer genauer unter die Lupe zu nehmen.

Wie sich bei der anschließenden Kontrolle herausstellte, standen beide erheblich unter Alkoholeinfluss und sind zudem bei der Polizei keine Unbekannten. Wenig glaubhaft beteuerten sie zunächst gegenüber der Streife, den Betonmischer mit Firmenaufkleber soeben gefunden zu haben.

Die beiden 24- und 29-Jährigen, bei denen Atemalkoholtests später 2,9 und 2,4 Promille zum Ergebnis hatten, nahmen die Polizisten mit auf das Revier und leiteten eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen sie ein. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, von welcher Baustelle der sichergestellte Betonmischer gestohlen wurde, dauern an.

Zwei Häuser von Einbrechern heimgesucht

Kassel-Wolfsanger und Niestetal (ots) Zwei Einfamilienhäuser in der Kasseler Metzelsteinstraße und in Niestetal-Heiligenrode wurden am Montag 16.11.2020 während der Abwesenheit der Bewohner von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht.

Terrassentür in Wolfsanger aufgebrochen

Der Einbruch in das Haus in der Metzelsteinstraße, Ecke Mayenfeldstraße, ereignete sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 20:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die Täter mit mitgebrachtem Werkzeug die Terrassentür aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Dort durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit mehreren erbeuteten Münzen und Bargeld ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Den angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf rund 750 Euro.

Täter gehen bei Einbruch in Niestetal leer aus

Leer gingen unbekannte Täter nach bisherigen Erkenntnissen bei dem Einbruch in das Haus im Niestetaler Umbachsweg, nahe “Am Spitzen Berg”, aus. Die Einbrecher hatten sich aus unbekannter Richtung der Gebäuderückseite angenähert und dort ein Fenster gewaltsam aufgehebelt. Auf ihrem Beutezug wurden die Täter offenbar nicht fündig, denn sie durchwühlten zwar mehrere Schränke in dem Haus, flüchteten aber letztlich ohne Beute. Der Einbruch hatte sich in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr ereignet.

Konkrete Hinweise, dass die beiden Taten auf das Konto derselben Täter gehen, liegen den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei bisher nicht vor.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen an den beiden Tatorten gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen