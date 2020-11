Frankfurt: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt – Zeugen gesucht

Frankfurt-Griesheim (ots)-(em) – Dienstagnachmittag 17.11.2020 kam es zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat sich der Fahrradfahrer schwer verletzt. Seine Personalien sind bislang unbekannt. Die Frankfurter Polizei sucht nun nach Zeugen.

Erste Ermittlungen haben ergeben, dass der Mann gegen 14.30 Uhr mit seinem lila Herrenrad stadtauswärts die Mainzer Landstraße befuhr. Etwa auf der Höhe der Hausnummer 500 überquerte er die Straßenbahnschienen, vermutlich um zu wenden. Zeitgleich war die Straßenbahn Linie 11 ebenfalls in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. Obwohl der 24-jährige Bahnfahrer als er den Radfahrer erblickte, sofort eine Notbremsung einleitete, konnte ein Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer nicht mehr verhindert werden. Das Herrenrad wurde von der Bahn weggeschoben und der Mann stürzte zu Boden.

Dabei verletzte sich der Fahrradfahrer schwer. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Der Bahnfahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Personalien des Fahrradfahrers sind noch nicht bekannt. Der Mann ist schätzungsweise 60-70 Jahre alt.

Wer kann Angaben zu dem Unfallhergang machen? Wer kennt den Fahrradfahrer? Zeugen werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 069/755-11600 an das 16. Polizeirevier oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

Frankfurt: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Am Montag 16.11.2020 gegen 23.50 Uhr, wurde ein 39-jähriger Wohnsitzloser von einem Polizeibeamten in Zivil in der Gartenstraße dabei beobachtet, wie er ein Fahrrad entwendete. Der Tatverdächtige wurde daraufhin durch den Beamten festgenommen und zum 8. Polizeirevier verbracht.

Dieser Umstand konnte den Tatverdächtigen jedoch nicht davon abhalten, nach seiner Entlassung erneut tätig zu werden. In der Dreieichstraße verschwand er in einem Hinterhof und schraubte an einem Fahrrad den Sattel ab. Mit diesem überwand er das Schloss zu dem Lagerraum eines Supermarktes, wo er sich eine Mülltonne und 24 Klappboxen zur Seite legte.

Gegen 03.15 Uhr erfolgte dann die erneute Festnahme des 39-Jährigen.

Frankfurt: Mehrere Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Zwischen Sonntag 15.11.2020 um 13.00 Uhr und Montag 16.11.2020 um 15.30 Uhr, wurden insgesamt 5 in Sachsenhausen geparkte Fahrzeuge der Marke BMW aufgebrochen.

Die Autos standen geparkt in der Textorstraße, Passavantstraße, Schwanthalerstraße, Oppenheimer Straße und der Oppenheimer Landstraße. Ziel waren jeweils das Navigationssystem sowie das Lenkrad und Airbags. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehr als 20.000 Euro beziffern.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 069/755-52199 in Verbindung zu setzen.

Bundespolizei unterstützt Länder bei der Pandemiebekämpfung – Zwischenbilanz

Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Frankfurt-Flughafen (ots) – Seit dem 02.11.2020 intensiviert auch die Bundespolizei am größten deutschen Verkehrsflughafen ihre Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung. Hierzu werden verstärkt stichprobenartige Kontrollen an den Schengenbinnenflügen durchgeführt, Passagiere zum Reiseweg befragt und auf die entsprechenden Quarantänevorschriften der Länder hingewiesen. Die Streifen der Bundespolizei am Fern- und Regionalbahnhof überwachen zudem die Einhaltung der Tragepflicht einen Mund-Nase-Schutzes. Dies erfolgt auch in Amtshilfe in den Terminalbereichen.

Insgesamt wurden in den vergangen 14 Tagen 1.785 Personen ohne MNS durch die Bundespolizei am Flughafen festgestellt. Die Mehrheit zeigte nach Ansprache durch eingesetzte Streifen Einsicht und lediglich in 8 Fällen musste ein Orndungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden. Zweimal führte das Nichttragen zu einem Beförderungsausschluss durch die DB AG am Fernbahnhof. In einem Fall wurde ein Platzverweis erteilt.

Insgesamt ist festzustellen, dass der weit überwiegende Anteil der Reisenden am Frankfurter Flughafen sich an die “AHA” Regeln hält. Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz fallen grundsätzlich in die Zuständigkeit der Länder. Die Bundespolizei leistet mit den intensivierten Maßnahmen im Rahmen ihrer eigenen Aufgabenwahrnehmung einen wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung.

Feuerwehr Frankfurt am Main

Großflächiger Stromausfall im Frankfurter Westen – Seit 16 Uhr alle Stadtteile wieder am Netz

Folgemeldung 17.30 Uhr – (ots) – Infolge eines Feuers in einer Umspannanlage in Frankfurt Höchst herrschte am Dienstag 17.11.2020, ab dem späten Vormittag für mehr als 6 Stunden Stromausfall in zunächst 7 westlichen Stadtteilen. Betroffen waren Höchst, Nied, Unterliederbach, Zeilsheim, Sossenheim, Griesheim und Sindlingen. Das bedeutete anhand der Einwohnerzahlen bis zu 114.000 mögliche Betroffene.

Der Betreiber Süwag AG konnte aus seinen, genaueren, Daten rund 35.000 tatsächlich Betroffene ermitteln, vor allem unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in einigen Stadtteilen nicht alle Straßen von der Versorgung abgeschnitten waren.

Gegen 12 Uhr war das Feuer in der Umspannanlage gelöscht. Gegen 16:00 Uhr meldete die Süwag Energie AG, alle Stadtteile seien wieder mit Elektrizität versorgt.

Verschiedene Stabsbereiche der Frankfurter Feuerwehr befassten sich mit Beginn des Stromausfalls vor allem mit den Einrichtungen kritischer Infrastruktur, wie Krankenhäusern und Pflegeheimen, in dem Bereich und bereiteten für den Bedarfsfall notwendige Maßnahmen vor. Die Feuerwehrhäuser der freiwilligen Feuerwehren in den betroffenen Stadtteilen im Westen der Stadt wurden vorübergehend mit ehrenamtlichen Einsatzkräften besetzt. So wurde eine Möglichkeit geschaffen bei Ausfall des Telefons Notfälle zu melden.

Erstmeldung um 12.15 Uhr:

(ots) – Infolge eines Feuers in einem Umspannwerk in Frankfurt Höchst, ist es nach jetzigem Kenntnisstand zu einem Stromausfall in den Stadtteilen Höchst, Nied, Griesheim, Unterliederbach, Sossenheim, Zeilsheim und Sindlingen gekommen. Betroffen sind mehr als 100.000 Menschen. Wie lange der Ausfall der Elektrizität dauern wird, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Der Betreiber Süwag Energie AG prüft die Schadenslage. Die Feuerwehr Frankfurt ermittelt, welche Einrichtungen kritischer Infrastrukur, wie Krankenhäuser, Pflegeheime u.a., in dem Bereich liegen und bereitet notwendige Maßnahmen vor.

Anwohner in den betroffenen Stadtteilen sind dringend aufgefordert, sich laufend über die Entwicklung zu informieren – im lokalen Radio oder anhand des Twitterkanals der Feuerwehr https://twitter.com/feuerwehrffm bzw. der Webseite www.feuerwehr-frankfurt.de.

Sobald sich an der Entwicklung etwas ändert, wird der neue Stand der Dinge bekannt gegeben.

Den Notruf (112) bitte nur wählen wenn akut Gefahr für Leib und Leben besteht.

Vier brennende Gartenhütten

Frankfurt/Sindlingen/Seckbach (ots) – Am Dienstagmorgen 16.11.2020 hatte die Feuerwehr Frankfurt gleich 4 brennende Gartenhütten zu löschen.

Zunächst brannten gegen kurz nach 07 Uhr, zwei nur wenige hundert Meter voneinander entfernt stehende Hütten an der Sindlinger Bahnstraße in Sindlingen. Eine der in Brand geratenen Hütten war ein umgebauter Überseecontainer, der für die Durchführung effektiver Löschmaßnahmen zunächst mit Spezialgerät aufgebrochen werden musste. An den Löscharbeiten, die bis gegen kurz vor zehn Uhr andauerten, waren insgesamt 28 Einsatzkräfte mit 8 Fahrzeugen beteiligt.

Gegen 08:00 Uhr brannten 2 weitere Gartenhütten in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Seckbach.

Die nebeneinander stehenden Gartenhütten wurden trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die bereits fünf Minuten nach Eingang des Notrufs vor Ort war, ein Raub der Flammen und total zerstört.

An dieser Einsatzstelle waren insgesamt 20 Einsatzkräfte mit 7 Fahrzeugen eingebunden.

Einsatzende war gegen 09:15 Uhr.

Verletzt wurde bei beiden Einsätzen niemand. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann nicht beziffert werden. Die Brandursachen werden von der Polizei ermittelt.

